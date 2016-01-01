Заведующая радиоузлом

Мне было восемь лет, когда началась война. Тогда мы жили на станции Дарасун в Читинской области. Мой отец, Леонид Иванович Распопин, работал автослесарем в небольшой автомастерской, а по вечерам занимался радиолюбительством. Они вместе с другом-киномехаником Павлом Петрушенко собирали радиоприёмники. Отца отправили в Читу на курсы радиолюбителей. Оттуда он вернулся с радиоприёмником ЭЧС-3.

Вместе с другом они установили антенну и организовали радиоузел – принимали радио Москвы и другие радиостанции. К приёмнику подключили сразу несколько радиоточек. Иногда они устраивали для населения нашего посёлка концерт по заявкам, подключив патефон и проигрывая пластинки с популярными песнями.

Наш местный радиоузел работал каждый день. Отец, уходя на работу, включал его. Вскоре началась война, и отца забрали в армию. Но радиоузел продолжал работать. Отец научил маму включать и выключать приёмник. Потом мама устроилась на работу, и «заведующей радиоузлом» пришлось стать мне, так как больше никто не мог это делать.

До сих пор помню слова: «От Советского информбюро. После упорных боёв наши войска оставили...». Вскоре, правда, наш радиоузел прекратил свою работу, так как органы радиоприёмник забрали...

Вот мне и захотелось рассказать, как начиналось в глухих посёлках радиовещание – с таких маленьких радиоузлов.