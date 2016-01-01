|
Заведующая радиоузлом
|Е. Л. РАСПОПИНА
|
Мне было восемь лет, когда началась война. Тогда мы жили на станции Дарасун в Читинской области. Мой отец, Леонид Иванович Распопин, работал автослесарем в небольшой автомастерской, а по вечерам занимался радиолюбительством. Они вместе с другом-киномехаником Павлом Петрушенко собирали радиоприёмники. Отца отправили в Читу на курсы радиолюбителей. Оттуда он вернулся с радиоприёмником ЭЧС-3.
Вместе с другом они установили антенну и организовали радиоузел – принимали радио Москвы и другие радиостанции. К приёмнику подключили сразу несколько радиоточек. Иногда они устраивали для населения нашего посёлка концерт по заявкам, подключив патефон и проигрывая пластинки с популярными песнями.
Наш местный радиоузел работал каждый день. Отец, уходя на работу, включал его. Вскоре началась война, и отца забрали в армию. Но радиоузел продолжал работать. Отец научил маму включать и выключать приёмник. Потом мама устроилась на работу, и «заведующей радиоузлом» пришлось стать мне, так как больше никто не мог это делать.
До сих пор помню слова: «От Советского информбюро. После упорных боёв наши войска оставили...». Вскоре, правда, наш радиоузел прекратил свою работу, так как органы радиоприёмник забрали...
Вот мне и захотелось рассказать, как начиналось в глухих посёлках радиовещание – с таких маленьких радиоузлов.
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во... Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Для работающих пенсионеров предусмотрены определённые льготы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) собрал перечень льгот в одну подборку.
Сегодня на заседании Правительства Российской Федерации был рассмотрен и одобрен отчет об исполнении бюджета ПФР за 2016 год. Правительство РФ приняло решение о направлении отчета в Федеральное Собрание Росси...
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис подачи заявления на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам-«северянам».
В прошлом году участники Программы государственного софинансирования пенсии внесли на свои счета 5,7 млрд рублей добровольных взносов. Из них в мае 2017 года государство прософинансировало 5,5 млрд рублей.
В соответствии с изменениями в законодательстве*, упрощается порядок подтверждения и включения в страховой стаж периодов ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет. И...
Благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили 4,5 млн российских семей. Из них 2,9 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1,6 млн семей улу...
Начался прием работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2017», организованный Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком».
Общая сумма дохода, которую по результатам 2016 года Пенсионный фонд России получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты, составила 2,97 млрд рублей, при средневзвешенной доходно...
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года повысились на 1,5%. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составляет 8 742 рубля (102,4% ...
В последнее время государственное пенсионное обеспечение претерпевает постоянные изменения: то заморозят формирование пенсионных накоплений, то заменят пенсионные права в рублях на баллы, а теперь в планах чи...
Сегодня в СМИ появились информационные сообщения о том, что из-за балльной системы без пенсии останутся миллионы россиян.
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность подать заявление о перерасчете размера пенсии в электронной форме.
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды». Цицерон ПРОЛОГ Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Для работающих пенсионеров предусмотрены определённые льготы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) собрал перечень льгот в одну подборку.
Сегодня на заседании Правительства Российской Федерации был рассмотрен и одобрен отчет об исполнении бюджета ПФР за 2016 год. Правительство РФ приняло решение о направлении отчета в Федеральное Собрание Росси...
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис подачи заявления на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам-«северянам».
В прошлом году участники Программы государственного софинансирования пенсии внесли на свои счета 5,7 млрд рублей добровольных взносов. Из них в мае 2017 года государство прософинансировало 5,5 млрд рублей.
В соответствии с изменениями в законодательстве*, упрощается порядок подтверждения и включения в страховой стаж периодов ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет. И...
Благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили 4,5 млн российских семей. Из них 2,9 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1,6 млн семей улу...
Начался прием работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2017», организованный Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком».
Общая сумма дохода, которую по результатам 2016 года Пенсионный фонд России получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты, составила 2,97 млрд рублей, при средневзвешенной доходно...
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года повысились на 1,5%. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составляет 8 742 рубля (102,4% ...
В последнее время государственное пенсионное обеспечение претерпевает постоянные изменения: то заморозят формирование пенсионных накоплений, то заменят пенсионные права в рублях на баллы, а теперь в планах чи...
Сегодня в СМИ появились информационные сообщения о том, что из-за балльной системы без пенсии останутся миллионы россиян.
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность подать заявление о перерасчете размера пенсии в электронной форме.
Тэги:
У нас есть похожие статьи и новости: