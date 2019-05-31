Защита детства сегодня: тысячи добрых дел

Тридцать два года подряд сначала в СССР, а потом и в России отмечают Международный день защиты детей. Что происходит "на детском фронте"? Беседа с Альбертом Лихановым, писателем, академиком РАО, главой не только Российского детского фонда, но и Международной ассоциации детских фондов.

– Как у вас и у фонда хватает сил и энергии отмечать 1 июня, по обычаю, грандиозным праздником в Москве? Сколько детей будут гостями на этот раз?

– Детей соберётся – 10 тысяч. Ровно в 12 часов 1 июня в 22 московских театрах, начиная с Большого, грянет музыка и начнутся спектакли. Детский фонд получает их как благотворительные приношения от театров. А дети, разумеется, – это уже наши гости.

Вот уже 31 год мы собираем их для такого праздника – это довольного долго и непросто. В этом году получили Президентский грант. Транспортную поддержку – а нам требуются в эти дни буквально сотни автобусов – оказывают губернаторы регионов и транспортные службы Военно-исторического общества. Более 30 ресторанов организуют для детей бесплатные обеды – начиная с «Метрополя». Безусловно, помогают специальные службы безопасности – это то, что не разглядишь, но часто присутствует, может, прежде всего. Нынче в наших хлопотах участвуют молодые люди из «Волонтёров победы». Это к тому, что наши многолетние хлопоты волей-неволей создают атмосферу солидарности, так сказать, взрослого сообщества. Задействованы тысячи людей.

– А что за дети?

– Например, мне известно, что президент Узбекистана на моём письме с приглашением детям этой страны приехать на праздник написал твёрдую рекомендацию послать в Москву детей из детских домов. Приедут ребята из Каракалпакии и Детского дома имени Антонины Павловны Хлебушкиной. В годы Отечественной войны она вывезла сирот прямо из окопов Сталинграда, всю жизнь отдала защите детства. Мне посчастливилось принять участие в присвоении ей звания Героя Социалистического Труда. Она была и в составе нашего руководства, и я не раз летал в Узбекистан к этой, без преувеличения, великой матери – сотни детей просто-напросто взяли себе её фамилию…

Приедут ребятишки из сиротских учреждений Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии.

26 делегаций российских регионов, среди которых Крым, Севастополь, Якутия и другие наши «далёкие» гости, пробудут в столице пять дней. Ну и, разумеется, Москва и Московская область.

– Это перечисление, может быть, заслоняет главный смысл праздника – что вообще значит: «День защиты детей»? От кого защищать их в мирное время?

– Можно ответить в лоб – среди наших гостей нынче будут и дети из Луганска и Донецка, эти ребята знают, что такое обстрелы и как прятаться в подвалах. Но главная наша цель совсем другая.

Подавляющее большинство детей впервые в Москве, и почти все – впервые в московских театрах. А потом их ждут подарки, обеды в ресторанах, музеи Кремля, Поклонной горы, поездки на речных трамваях по Москве-реке, выставки, встречи, участие в конкурсах. Ну и главное – обновлённая Москва. Москва для нас, организаторов, – это сердце России, и дать детям впрямую чувство доброго отношения Москвы лично к ним – это, если хотите, и главная цель, и смысл, и каждый раз все эти годы – реальное достижение нашей абсолютно моральной, совершенно человеческой цели. Я сам вырос на песнях вроде той, где говорится: «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве».

– Высокая цель, её непросто достигнуть.

– Конечно. Дружелюбие, забота, интерес к реальному человеку – вот девиз не только этого дня, но и всего нашего фонда. Дружелюбие рождает взаимное дружелюбие, забота – ответное чувство, а интерес – взаимный интерес. Это нравственная работа, не имеющая единиц измерения.

– Было бы в высшей степени полезно распространить это доброжелательство не на отдельные дни года, а навечно и повсюду.

– Более чем согласен. Не только дети из бывших союзных республик утрачивают знания о России и Москве, но и ребята из наших собственных регионов. Далёкие гости плохо знают язык, близкие – частенько скованны, страшатся, их пугают столичность, поспешность, торопливость. К концу каждого нашего праздника происходит некоторое выравнивание, доброе отношение всех, кто работает с ними, расковывает и воодушевляет. Мы стремимся, чтобы поездка в Москву оборачивалась позитивным шоком, радостью, которую следовало бы культивировать и дальше. Мы-то были готовы к этому, но границы не очень способствуют такому развитию.

– Такой праздник – большая работа Детского фонда. Как вообще он поживает, каковы его рабочие будни?

– Социальное расслоение сказывается и на общественных структурах. Мы начинали в эпоху, когда все были равны, сейчас малая доля граждан куда «равнее» остальных, и им не нужны никакие общественные фонды, когда можно создавать, и не один, но свой, карманный. В стране нет олигархов, желающих помочь именно нам, хотя хвастовства насчёт помощи бедным, особенно больным детям, больше чем достаточно.

У нас есть своя позиция – детям, тяжелобольным и чьё лечение обходится дорого да ещё и за границей, должно помогать государство – с его профессиональным Минздравом и госбюджетом. Мы против сбора подаяний на жизнь ребёнка.

Однако, если нужна помощь целой системе, даже и государственной, например, санаториям, где лечатся дети пред- и посттуберкулёзные, наш фонд готов помогать им. У нас 97 таких учреждений, которые мы патронируем. В начале года, предварительно «добив» доброжелательного спонсора – спасибо ему! – мы помогли санаторной школе-интернату длительного лечения детей в Верещагине Пермского края. Интернат имеет муниципальный, то есть районный уровень, там живут и учатся 290 ребят. Поддержка оказалась более чем своевременной. Теперь «кроим» свои возможности, чтобы помочь ещё 10 таким заведениям всё того же Пермского края. И это только один регион!

– Я вижу, вы серьёзно прикасаетесь к больным темам.

– Так оно и есть, у нас 30 федеральных программ, и у каждого отделения есть ещё собственные проекты. К примеру, Пензенское отделение раскрутило программу «Добрый шкаф». Родители несут туда качественные «недоношенные» (потому что дети вырастают быстрее износа) одежду и обувь. А те, кому нужно, свободно приходят за тем, что требуется, бесплатно берут и бесплатно приносят что-то своё. Похоже на соседский обмен вещами, которые одним не нужны, а другим требуются, да денег нет.

Так что все эти годы стремимся к лучшему. Но главное – направить по этому пути всё наше общество.

По инф. «Аргументы и факты»

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