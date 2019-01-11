Заговор против здоровья?

Почему страна, имеющая богатейшие возможности, по состоянию здоровья нации занимает одно из последних мест в мире?

Нельзя не удивляться близорукости тех, от кого зависит здоровье нации! Создаётся впечатление, что официальная медицина не ставит задачу сделать человека здоровым, то есть лечить, но не вылечивать.

Вот недавно премьер Медведев посетил одно из тепличных хозяйств, которое занимается выращиванием овощей методом гидропоники, где вместо земли растения растут на минвате и поливаются раствором химических удобрений. За эту «работу», а на мой взгляд – вредительство, он похвалил хозяев и сказал, что такое производство надо развивать. И это вместо того, чтобы запретить эту химию и начать распахивать заброшенные земли – у нас их 40 миллионов гектаров! Вот такой подход к здоровью нации наших руководителей.

Президент Путин, премьер Медведев, депутаты Думы и Минздрав как будто не знают, какими продуктами нас с вами кормят. Магазины завалены продуктами, напичканными ГМО, пальмовым маслом, консервантами, красителями, усилителями вкуса, заменителями натуральных ингредиентов. А люди вынуждены покупать и есть эту химию, вредить своему здоровью. Это приводит к бесплодию (по статистике 15% женщин в России бесплодны), рождению детей-инвалидов, сердечно-сосудистым, онкологическим и другим тяжёлым заболеваниям. Ещё учёный-биохимик Вернадский говорил, «что человек есть то, что он ест».

И всё это происходит на фоне красивых речей Путина о здоровье нации, о строительстве вспомогательных учреждений для рожениц и детей, перинатальных центров. Но рожать должны здоровые женщины! А то, что продают в наших магазинах – это, на мой взгляд, химическое оружие, это бомбы замедленного действия, страшнее, чем ракеты.

И пока не будут решены социальные вопросы и проблемы здравоохранения в стране, рождаемость не поднять.

Вопросами питания населения страны давно должен был заняться Минздрав, но, видимо, кому-то эта обстановка на руку. Минздрав продолжает делать всё, чтобы многовековой опыт народной медицины игнорировался. По-прежнему медики, привыкшие лечить по утверждённым методикам, не хотят мыслить самостоятельно, ведь так удобнее и фактически ни за что не отвечаешь! Куда выгоднее навязывать пациентам дорогие лекарства, дабы заработать процент от их реализации. Врачей превращают в продавцов.

Чиновники от медицины понимают, что применение простых народных средств ведёт к подрыву громадной индустрии производства синтетических лекарственных средств, приносящих огромный доход, и совершенно не задумываются, какой вред это приносит тем, кто принимает эти препараты. Часто лечат симптомы, а не болезнь.

Прожив достаточно много лет, приходишь к выводу, что в России здоровый человек никому не нужен. Для поддержания здоровья человека раньше было всего триста наименований лекарств, а сейчас десять тысяч. Аптеки растут, как грибы после дождя, и кто-то набивает карманы, наживаясь на здоровье людей.

Насколько я знаю, в западных странах забота о здоровье и благосостоянии человека в государственной политике занимает не последнее место, а мы уже два десятка лет топчемся на одном месте, а по уровню жизни занимаем 38 строчку в мировом рейтинге! Вот до чего довёл нашу страну капитализм и руководители!

И невольно возникают вопросы к президенту, членам правительства и думцам, когда же они обуздают производителей продуктов, которые вредят здоровью человека? Как долго ещё будете испытываться терпение населения?!

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