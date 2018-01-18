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Зачем такой проездной?
Н. П. КАКОУЛИНА   
18 Января 2018 г.
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Уважаемая редакция! Вы поднимаете разные вопросы нашей жизни, и вот я решила высказать своё мнение. Речь об электронном проездном, которым нас «осчастливили» с мая 2017 года.

Дело в том, что попасть на такой «льготный» автобус в Ново-Ленино практически невозможно – ни на 10-м, ни на 30-м маршрутах. Туда в основном ходят только коммерческие автобусы, и на них написано: «льгот нет».

Спрашивается, зачем тогда надо было устраивать этот ажиотаж с оформлением электронного проезда, если вопрос не был проработан и решён? Если туда и ходят «льготные» автобусы, то их мизер. Не будешь же часами стоять и ждать, когда такой автобус подойдёт? Вот и получается, что мы заплатили за электронный проездной по 150 рублей, а воспользоваться им не можем. Тогда возникает закономерный вопрос: куда и кому уходят наши деньги? Я вот за предыдущий месяц ни разу не использовала свой электронный проездной, в прошлый – всего раза три, а на этот месяц и брать не стала – а зачем?

Хотелось бы у наших властей всё же узнать, будет ли этот вопрос хоть как-то решаться? Или это очередной обман пенсионеров? Тогда для чего? Или и дальше будем жить по принципу «Обещанного три года ждут»?

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