"Ядерный щит" и его труженики: забытая история

29 августа у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске встретились пять пожилых мужчин. В скорбном молчании смотрели они на пылающий огонь, вспоминали прожитое и своих однополчан, которым не суждено было оказаться сегодня рядом, положили букетик цветов и поделились воспоминаниями – так они отметили очередную годовщину испытаний первой отечественной атомной бомбы и образования воинских подразделений особого риска.

Ветераны ПОР, август 2018 г.

29 августа 1949 года на испытательном полигоне под Семипалатинском была взорвана первая в нашей стране атомная бомба. Успешное испытание послужило началом создания ядерного щита, который до сих пор обеспечивает мир для страны и её авторитет на планете.

В тяжёлый послевоенный период, когда перед страной стояло множество других важных проблем, создание такого дорогостоящего, но очень эффективного по своей разрушительной мощи оружия, было вынужденной ответной реакцией.

Первый ядерный заряд был создан в Америке, а его подрыв осознанно приурочен на 16 июля 1945 года. В дни, когда в немецком городе Потсдам проходила конференция глав стран победителей Второй мировой войны с участием Сталина. Первое практическое применение атомного оружия было сделано также Америкой. 6 и 9 августа 1945 года японские города Хиросима и Нагасаки подверглись атомной бомбардировке. От двух сброшенных на эти города атомных бомб около 250 тысяч человек сгорело заживо. Всего же погибло 450 тысяч человек.

По признанию президента Трумэна, основной причиной атомной бомбардировки японских городов служило демонстрация мощи Америки перед миром и, в первую очередь, перед русскими. Таким образом они пытались, якобы, предостеречь русских от попытки дальнейшего превращения мировой войны против фашизма в мировую войну против капитализма.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года, но уже на следующий день, 3 сентября, руководство США на военном совете определяет СССР как своего главного врага и ставит задачу: к 1947 году подготовить 300 ядерных зарядов для бомбардировки нашей страны. Естественно, на такие планы Америки и её союзников надо было реагировать – так началась гонка вооружений.

Успешное испытание первой советской атомной бомбы для американцев явилось полной неожиданностью. Но совершенствование ядерных зарядов продолжается, и Соединённые Штаты первыми создают водородную бомбу с ещё большей разрушительной мощью. Причём её испытание приурочено к очередному празднованию Дня Победы – 9 мая 1951 года. В нашей стране первая водородная бомба была успешно испытана под Семипалатинском 12 августа 1953 года (облака с радиационной пылью от этого взрыва дошли до южных районов Иркутской области).

У США испытания шли опережающими темпами, и задача ядерного нападения на СССР не снималась – назначались новые и новые сроки. И только очередные успехи наших учёных и военных сдерживали эти планы. Окончательно охладило пыл заокеанских ястребов подрыв в октябре 1961 года на полигоне Новая Земля самой мощной в мире водородной бомбы под названием «Кузькина мать». В эти же годы создаются и совершенствуются ракеты с ядерными боеголовками, строятся атомные подводные лодки, авиация дальнего действия – так создавался ядерный щит страны, позволивший послевоенному поколению прожить семь десятилетий сравнительно спокойно.

Испытания ядерных зарядов продолжались до 1989 года. За эти 40 лет в разных уголках страны, в различных условиях произведено 800 подрывов ядерных устройств. И всегда обслуживанием этих мероприятий занимались люди в военной форме. Сейчас они зовутся «ветераны подразделений особого риска». Считается, что около 600 тысяч человек прошли через эти мероприятия, в том числе и представители Иркутской области.

Десятки, сотни наших земляков участвовали в испытательных мероприятиях на полигонах Семипалатинска, Тоцка, Новой Земли. Точное число никто не скажет – учёта не велось, а сами участники этих событий по окончании службы давали подписку «молчать», и молчали.

Молчали по 30, по 40 лет, не имея при этом абсолютно никаких льгот. Это подлинные патриоты нашего Отечества, верные долгу и присяге мужчины.

Ветераны подразделений особого риска за свою службу не получали наград. О них не писали очерки, не сочиняли стихи, не слагали песни. И даже сегодня, на старости лет, чтобы добиться продекларированных законом в 1991 году льгот, у каждого из ветеранов уходит от двух до пяти лет нервотрёпки на доказательство своей причастности к тем событиям. Не все реальные участники испытаний ядерных устройств смогли выдержать этот марафон, сошли с тропы, другие и вовсе не сочли нужным разменивать своё человеческое достоинство на общение со «специалистами» военкоматов.

Обидно то, что если раньше, в эпоху СССР, по объективным причинам эти люди были засекречены, то в настоящее время полное безразличие к ним явилось результатом идеологической диверсии против всей страны, подмены идеалов и ценностей, извращения исторической действительности. Сегодня нас убеждают, что 70 лет мирной жизни – это результат победы во Второй мировой войне. Это не совсем так. Если бы не Курчатов, Сталин и Берия, не команда учёных атомщиков и ракетостроителей, не военных людей, обслуживающих их разработки и создавших в конечном итоге ядерный щит страны, то уже в первое послевоенное десятилетие наша страна могла быть растерзанной внешними силами, а потомки оставшихся в живых сегодня изучали бы совершенно другую историю второй половины ХХ века. И была бы сейчас на картах мира страна под названием Россия – никто не знает.

К ветеранам подразделений особого риска принято относить также участников ликвидации радиационных аварий на атомных подводных лодках и других военных объектах. Участники таких событий есть и среди наших земляков. Первым из них был житель Усолья-Сибирского Виктор Николаевич Филиппов, который в звании мичмана и под литерой «груз 200» вернулся домой в 1970 году со службы в Северодвинске. На сегодня всех ветеранов ПОР у нас осталось всего 18 человек.

Все эти люди до сих пор не избалованы вниманием органов власти, ни средствами массовой информации – про них просто никто не знает. Их забывают поздравить даже с Днём защитника Отечества, пригласить на парад Победы, вспомнить на День пожилого человека и в декаду инвалида. Даже на 26 апреля – День Памяти жертв радиации – в большинстве городов и районов области о них не вспоминают. Зато повсюду в эти дни и власть, и СМИ талдычат про заботу о старшем поколении, про патриотическое воспитание молодёжи.

Вот на днях, 29 сентября, годовщина другого радиационного события – в городе Челябинск-40 (ныне Озёрск) в 1957 году на предприятиях по производству оружейного плутония «Маяк» произошла крупнейшая радиационная авария. И сюда в течение 1957–1959 годов из Приангарья было направлено для ликвидации последствий аварии до полутора тысяч человек, о которых и сегодня в обществе мало кто знает. На сегодня в живых из них осталось менее 50 человек, но о них нынешние власти тоже не вспоминают. Они для них как бы лишние люди.

И всё же завтра, по мере своих сил и возможностей, они планируют собраться у мемориала, чтобы встретиться с сослуживцами, отметить годовщину события и помянуть однополчан. И опять не будет никакого участия властей и СМИ – они, к сожалению, усиленно работают над созданием другой, уже новой для них истории.

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