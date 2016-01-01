Я всем обязана Иркутску

Я уже писала в вашу газету о своём уголке детства в Иркутске. А теперь хотелось бы вспомнить о годах своей учёбы в школе и музыкалке. Это были самые лучшие годы детства, когда мы учились писать, читать, были октябрятами, а затем пионерами.

Училась я в школе № 19 имени А. П. Чехова, а с восьми лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано. Посещала также кружок вожатых Дворца пионеров. Там в тимуровской команде по уходу за пожилыми людьми у меня была подшефная бабушка, которая потеряла родных в годы войны, что жили в Москве. Когда я ездила со своей мамой в Москву, я попыталась найти родственников моей подшефной. Какая же была радость, когда нашёлся сын моей бабушки!

Хорошо помню свою первую учительницу – Нину Ивановну Бунькову. После окончания школы мы каждые пять лет встречаемся со своими одноклассниками. Среди них есть учителя, спортсмены, поэт, музыкант, инженеры, строители. В 2018 году будет 60 лет, как мы окончили школу.

Хотелось бы вспомнить ещё об одной нашей учительнице – Зинаиде Александровне Суманеевой. Ей уже 86 лет! Это замечательный педагог, мать, бабушка и прабабушка. Вот только в школе о ней почему-то забыли – не поздравляют ни с Днём учителя, ни с Днём пожилого человека, ни с 8-м Марта. Почему у нас забывают о хороших людях? Ведь им так нужны наши внимание и забота. Как может такая школа воспитывать патриотизм в своих учениках, если забыли собственных учителей?

После школы я поступила в музучилище, по окончании которого была направлена на работу в посёлок Залари, где открылась тогда музыкальная школа. Я отработала там два года. Из моих 20 учеников профессиональными музыкантами стали семь ребят. В этом году нашей музыкальной школе исполнилось 55 лет. Я до сих пор держу связь со своими учениками и школой и рада, что есть продолжатели моего дела и в Залари, и в Иркутске, и в Красноярске.

А всё это благодаря тому, что мой любимый и родной Иркутск подарил мне любовь к музыке, дружеские отношения к одноклассникам и к своим ученикам. Я ему всем обязана.

Сейчас я, несмотря на преклонный возраст, уже 52 года работаю в Междуреченской музыкальной школе Кемеровской области, где помимо занятий со школьниками веду кружки любителей народной и советской песни из числа пожилых людей.