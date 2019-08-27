XXI век, на телеэкране — чудеса и магия

Рекламу различного рода магических услуг теперь можно встретить не только в специальных передачах, но и в «художественных» сериалах.

Мистический жанр по-прежнему плохо дается российским телевизионщикам. Возможно, потому что они постоянно пытаются вмонтировать его в мелодраму, детектив или псевдодокументалистику. Такая эклектичность — в сочетании с пренебрежением к логике, вкусу, возможностям актерской и съемочной группы — не позволяет создать качественный и востребованный продукт.

И все же конвейер по производству подобных проектов не останавливается — очевидно, в расчете на совсем уж заскучавшего зрителя. Характерным примером можно назвать сериалы «Гадалка» и «Слепая», которые транслируются на канале ТВ-3 с 2012-го и 2014 года соответственно. В конце нынешнего лета ожидается выход новых сезонов обоих проектов.

ТВ-3 до сих пор считается основным оплотом мистики и фантастики на отечественном телевидении. В 2012 году канал претерпел значительные изменения, направленные, согласно рекламной кампании, на более «мягкий и светлый» контент и новые проекты. Среди таковых оказались «Гадалка» и «Слепая». Новый слоган — «Белая магия помогает на ТВ-3» — по-видимому, указывал именно на них. Правда, впоследствии он менялся еще несколько раз, и сейчас канал предлагает нам «включить воображение, включить ТВ-3». Между строк, если судить по контенту, читается еще и рекомендация «выключить голову».

Концепция сериала «Гадалка» гораздо больше похожа на рекламу магических услуг, чем на сборник историй. Да, по сути, так оно и есть. Ведь три ведущие героини проекта — цыганка Серафима Золотарева, таролог Таисия Недзвецкая и специалист по скандинавским рунам Виктория Железнова — в реальной жизни тоже решают семейные, имущественные и социальные проблемы клиентов при помощи своего «дара». А классификация «гадалок» по цвету волос — «Черная», «Рыжая» и «Белая» — видимо, призвана намекнуть на разные типы используемой «магии».

Главная героиня сериала «Слепая» презентована в плане биографии и внешнего антуража гораздо беднее. Зовут ее просто «баба Нина». По утверждению создателей проекта, это настоящая ведунья из российской деревни, ослепшая в детстве из-за болезни и принимающая множество людей, которым нужна помощь высших сил. Персонаж прописан крайне расплывчато — похоже, авторы проекта сочли, что отсылки к легендарной Ванге будет достаточно.

Аскетичность и немногословность этой героини, возможно, была придумана на контрасте с трио ярких и распиаренных «гадалок», которые выглядят как настоящие иконы шоу-бизнеса. Они были бы вполне органичны в ложе «экспертов» любой скандальной передачи, тем более у Железновой в активе участие в шоу «Доброго здоровьица!», а у Золотаревой — несколько киноролей, в том числе в сериале «Особенности национальной маршрутки».

Но сюжеты, которые призваны обрамлять центральные образы, являются одинаково мутными, нелогичными и плохо сыгранными в обоих сериалах. Истории о паранормальных явлениях, родовых проклятьях, приворотах и одержимости злыми духами — благодатная почва для мистического проекта, только в другом ключе. Работу с нечистью на экране лучше предоставить экзорцистам и охотникам за привидениями, тогда шоу будет эффектным и красочным.

Формат «Гадалки» напоминает до боли приевшееся психологическое мокьюментари, вроде «Понять. Простить» или «Не ври мне!», где сюжет построен на поисках внешних проблем при игнорировании внутренних. Только «Гадалка» возводит это свойство, вкупе с доверчивостью к чужим людям и полным неумением договариваться с близкими, в абсурд. Здесь причины разлада между родственниками или друзьями, карьерного краха или проблем со здоровьем кроются даже не во внешних, а в потусторонних факторах, справиться с которыми может только специалист — разумеется, в соответствии с прейскурантом, о чем телеверсия скромно умалчивает.

Изюминка сериала «Слепая» состоит в том, что сюжеты рассказываются от лица внучки ведуньи — Ани, — которая помогает бабушке общаться с клиентами и записывает в свой блог их истории. Которые, кстати, далеко не всегда завершаются классическим «хэппи-эндом». Ясновидящая лишь дает подсказки, чего следует остерегаться, а от чего можно ждать добра. Но в итоге герои зачастую их игнорируют, окончательно портят жизнь себе и другим — и таким образом даже придают сериалу реализма. Только это полностью нивелирует мистическую составляющую, которая и так глубоко вторична из-за затертого и обросшего мифами образа болгарской слепой провидицы.

Разумеется, плохого контента на российском телевидении очень много, и вникать в него опасно для психики. Однако особая порочность сериалов на ТВ-3 состоит в том, что они претендуют на реальность и достоверность. Между тем вера в чудеса не только окрыляет и украшает жизнь, но и может создать серьезные проблемы.

Сколько денег и фамильных ценностей потеряно на оплате «чудодейственных» услуг? Сколько тяжелобольных людей упустили бесценное время на приемах у «целителей»? Сколько родственных и дружеских уз было расторгнуто из-за того, что какой-нибудь «провидец» неправильно указал виновника всех бед? И это, увы, не кино, не очередная байка, а суровая действительность, в которой «маги» и «провидцы» обитают не в избушках, а в современных офисах или интернете, и смотрят не в хрустальные шары, а в кошелек клиента.

С качественным сценарием, хорошим уровнем съемки и талантливым актерским составом из «Гадалки» и «Слепой» можно было бы сделать вполне смотрибельные мистические (а то и сатирические) сериалы. Но в нынешнем виде они являются бездарной пропагандой сомнительного бизнеса, строящегося на манипуляции доверием, тщеславии, эгоизме и прочих человеческих слабостях. Поэтому поздравлять их с новыми сезонами нет никого желания.

Еще о всяческой мистике, засоряющей умы - и заставляющей людей терять деньги и, довольно часто, здорове - по ссылке.

И вот еще несколько заголовков про нравы на нынешнем отечественном телевидении:

По инф. rosbalt.ru

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