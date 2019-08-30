«Все работы хороши, выбирай... с умом!»

Рейтинги высокооплачиваемых занятий меняются на глазах. В советские времена за длинным рублём уходили в загранплавание, уезжали на Север, а на худой конец, устраивались таксистами. С приходом капитализма возник спрос на юристов, бухгалтеров и мастеров быстро выхватить ствол из кобуры. На каком рынке труда завтра окажутся наши дети и внуки? Да и те из нас, пожилых, кто еще хочет проявлять активность и зарабывать себе сверх невысокой пенсии?

Но сегодня многие стрелки лежат под гранитными плитами в два человеческих роста, безработные юристы предлагают свои услуги на каждом углу, а таксист сидит в километровых пробках, рискуя не окупить бензин и ремонт машины. Сегодня россияне, особенно старшего поколения, с трудом понимают, в какую сферу мотивировать идти детей и внуков. В «связанную с Интернетом»? Но не повторят ли админы судьбу бухгалтеров через 10 лет? В море? Но не жестоко ли обрекать отпрысков на конкуренцию с китайцами и филиппинцами? Придут ли они после этого хоть раз на вашу могилу? Конечно, выбор занятий сегодня во многом обусловлен наличием стартового капитала. Его можно вложить не только в открытие шиномонтажной мастерской, но и в образование, открывающее дверь к карьере в «Газпроме». Но куда податься, если на старте вы держите фигу в кармане?

Найти себя

В каком российском городе больше всего бедных? Как нетрудно догадаться, в Москве. В столице запущена пилотная программа до 2020 г. по повышению доходов малоимущих семей, которая затронет 250 тыс. человек. О результатах пока говорить рано, но обращает на себя внимание, что программа не ставит целью переучить народ на некие перспективные и дефицитные профессии: например, переориентировать безработных юристов на работу с деривативами и международным законодательством. Сейчас на такую специализацию есть спрос, а через полгода, может, кончится. Московский «пилот» принципиально отличается от программ по борьбе с бедностью в регионах, где для небогатых создают рабочие места, пусть даже совершенно бессмысленные, только бы они с голодухи не устроили бунт.

Философия столичного проекта в том, что при капитализме вообще нет понятия высокооплачиваемой профессии – всё зависит от условий, постоянно меняющихся в соответствии с законом спроса и предложения. Практически любое дело способно озолотить, если пройти в нём достаточно далеко. Понятно, что опытный электросварщик в обозримом будущем без копейки не останется. Но его может переплюнуть квалифицированная няня, получающая 2–3 тыс. рублей в час при среднерыночной ставке в 250 рублей. И ей наперебой предлагают эти деньги, видя, с какой скоростью развивается при ней ребёнок, как он счастлив и здоров.

Карьера и доходы стилиста Сергея Зверева наглядно демонстрируют, до каких высот может подняться парикмахер. Заработки одного и того же цирюльника в Москве и Новоржеве отличаются в разы. Доходы нашего брата журналиста тоже могут круто вырасти, если перестать «гнать строку» в полумёртвой областной многотиражке. Московская программа по борьбе с бедностью как раз и предлагает в духе современных тенденций не столько обучать новым профессиям, сколько создать условия для профессионального роста при снятии барьеров на пути к более высокооплачиваемой работе. Принципиальный момент – сохранение социальных выплат на детей малоимущим, например, на три года. А всё остальное – в их руках.

В рамках «пилота» работают со всеми членами малоимущей семьи: 34% участников программы нуждаются в дополнительном обучении, 23% – в приоритетном устройстве детей в детский сад, 32% – в работе с психологом для снятия кризиса, 21% – в прохождении тренингов, позволяющих увереннее чувствовать себя на собеседованиях. По данным Фонда «Общественное мнение», 39% российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты. А её среднее (медианное) значение, несмотря на бравые отчёты, – чуть более 21 тыс. рублей на август 2019 года. Конечно, можно ругать в курилках власть, у которой 10 лет практически не растёт экономика. Она, мол, одной рукой повышает размеры зарплат бюджетников, а другой переводит людей на 0,5 ставки. А можно осознать, что нефтегазовая «золотая рыбка» давно уплыла из сетей Кремля, а никаких других факторов для бурного экономического роста на данный момент нет.

Удивляет не столько более трети работающих по найму, не удовлетворённых своей зарплатой, сколько 10% довольных своими заработками в группе получающих менее 14 тыс. рублей. В целом же мечты рядовых бюджетников редко простираются дальше 45 тыс. рублей. То есть 2 тыс. в день. Как правило, такие сотрудники регулярно повышают свою квалификацию на всевозможных курсах, хотя трижды заслуженная учительница по географии вряд ли назовёт хотя бы половину из 50 американских штатов, которые помнят её 14-летние ученики.

Общая тенденция в том, что «корочки» при трудоустройстве значат всё меньше, а личные качества, выявляемые при собеседовании, – всё больше. Как показало исследование Высшей школы экономики, наибольшее влияние на зарплату на рынке труда России могут оказывать такие личные качества претендента на должность, как открытость или, наоборот, невротизм. Это разумно: кто доверит важные переговоры дёрганому типу, который ежедневно скандалит с женой и детьми?

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Грузчики новой волны

Список самых высокооплачиваемых профессий, составленный Росстатом, вряд ли откроет глаза простому россиянину: IT‑специалист, менеджер по закупкам, маркетолог, логист, аудитор. Но все они материального благополучия сами по себе не гарантируют. Посмотрите ставки маркетологов в Пскове или Вологде – 30 тыс. за счастье. В Москве и Петербурге грузчик может зарабатывать больше в разы. Но надо помнить, что грузчик грузчику рознь.

Пословицу, что два переезда равны одному пожару, придумали вроде бы чехи. Видели бы они наших грузчиков советских времён! «Нет, хозяин, без стакана работы не будет», «Подумаешь, поцарапали – скажи спасибо, что вообще не разломали», «Не было здесь никакой коробки с серебряной посудой». Знакомые фразы? Их можно услышать и сегодня, зато у клиента появился выбор.

Нынче ниша грузчиков и переездов называется рынком мувинговых услуг. В одной конторе можно услышать: «Лучше всего вечером или в выходной день. А много вещей? Что, вы ещё и упаковать их хотите? Ну, можем в принципе. Что, и стиральную машину повезёте? И газовую плиту?.. Ну, нет сразу цену не скажу – надо подумать, посчитать». Другие в рекламе уточняют: «Автоперевозка любой мебели. Без вымогательства!» То есть заранее уточняют, что грузчики не будут требовать прибавки за «этажность», за то, что долго искали подъезд, что на улице пробки, что предмет не проходит в дверь или в лифт, – вариантов море. Но есть и третий вариант – самый цивилизованный. Солидный мувер предлагает взять на себя все расходы по упаковке вещей, сборке-разборке мебели. Такой переезд может стоить 20–30 тыс. рублей с двухкомнатной квартиры, зато никаких ассоциаций с пожаром: трезвые ловкие парни, способные, например, защитить углы пианино специальным профилем из вспененного полиэтилена. А из аквариума слить на треть воду в насыщаемую кислородом ёмкость, где поедут рыбы.

Серьёзные фирмы занимаются попутно международными авиаперевозками вещей дипломатов, могут паковать антиквариат, получать разрешения на вывоз и хранить товар на своих складах. Зато вешать карнизы и подключать стиральные машины, как делают некоторые российские «грузилы» за дополнительную плату, они не будут. Один из владельцев мувинговой фирмы поясняет: «Для мебели с декоративными элементами требуется плотный картон. Для стекла – пузырчатая плёнка, посуда подкладывается и размещается в машине по определённой схеме. Если делать всё по уму, если старший бригады отвечает за сохранность груза, то никакого «боя» не бывает вообще. Самим переезжающим не надо искать старые коробки, обклеивать их скотчем. Клиент быстро стал требовательным: может потребовать вернуть волны на песочек в аквариуме».

Вряд ли каждый запросто скажет, где проходит граница между няней, репетитором и гувернёром. Вроде бы и круг игроков на этом рынке ограничен бывшими или действующими учителями и воспитателями, которые ищут подработку. Однако старейшим гувернёрским агентствам в России уже четверть века, и их ветераны за такие взгляды на ленточки порвут. Лучшие гувернёры вообще ни в каких агентствах не работают: они назначают зарплаты, как у министров, – и им платят. Хотя, казалось бы, что перспективного в дипломе воспитательницы детского сада?

В императорской России гувернёрам платили по-царски: немец Брюкнер получил 35 тыс. рублей за 14 лет, посвящённых воспитанию молодых князей Куракиных, а Гранмон – 25 тыс. за воспитание князей Долгоруких. Сегодня некоторые миллионеры «продолжают традиции», выписывая наставницу из Лондона или Амстердама. Хотя далеко не факт, что иностранка сделает из ребёнка «европейского человека»: со своей необходимостью общаться только на английском она может создать вокруг ребёнка территорию отчуждения величиной с Якутию. В деле воспитания всё не по методикам: надо чувствовать, понимать, любить. Тут даже дипломом не поможешь.

Одна из высокооплачиваемых гувернанток Петербурга рассказывает: «Лет 8–10 назад нувориши часто не понимали, что гувернантка и проститутка – не одно и то же. Мой первый работодатель в искреннем возмущении пришёл жаловаться на меня в агентство: как это так, с ним спать не хотят. Следующий делал из сына «мужика»: «Вася из садика сломал твою игрушку? Значит, завтра с самого утра начинай его бить. К концу недели никто твоих игрушек в руки не возьмёт». Потом моей воспитанницей была девочка 8 лет из семьи чиновника. Она уже решила для себя, что будет фотомоделью, и все остальные занятия воспринимала как второстепенные. Родители поощряли мечты чада об известности, а в том, что девочка плохо училась, обвиняли меня. Следом был мальчик, очень одарённый для занятий музыкой. Но папа хотел, чтобы он стал футболистом, и даже стал спонсором престижной футбольной школы, чтобы сын, не подходящий по физическим данным, в ней занимался. Я поняла, что многие родители проецируют на детей свои комплексы и ожидания, а хороший гувернёр должен уметь видеть реальную картину. Мне платят хорошие деньги за то, что я умею обнаружить в ребёнке таланты, развить их, а он при этом будет счастливым. И конечно, надо убедить родителей в правильности такого пути. Учат ли этому в педагогических вузах? Сомневаюсь».

Место у штурвала

Исследования Росстата выявили ещё одну интересную деталь: есть профессии, где высокой зарплате соответствует кадровый голод. Почему? Либо для обретения нужной квалификации требуются долгие годы, либо профессия востребована за границей. Либо и то и другое разом. К примеру, капитан океанского корабля получает 500 тыс. рублей, а командир воздушного судна – 357 тысяч. Но и тех и других работодатель ищет с фонарями.

В советские времена моряк загранплавания считался состоятельным человеком и завидным женихом. Впоследствии наш торговый флот сократился в разы, а на иностранных кораблях (на сленге – «под флагом») работает до 100 тыс. граждан России, о которых государство ничего толком не знает. Они не платят налоги, не отчисляют в Пенсионный фонд и не имеют трудовых книжек. В одном только Владивостоке около 80 крюинговых агентств, работу для моряков предлагают даже турфирмы. Похожая ситуация в Мурманске и Калининграде.

Директор крюинговой компании в Петербурге рассказывает: «Судовладельцы ищут лучшее сочетание цены и качества. Когда немецкий и голландский плавсоставы показались дорогими, стали нанимать поляков и хорватов. Русские, украинцы и литовцы оказались ещё дешевле. Сейчас крюинг уходит в Азию: большинство матросов сегодня – из Индонезии и Филиппин, в меньшей степени – из Китая и Индии. За ними будущее, но судоводителям из этих стран доверяют редко, а значит, спрос на российскую школу пока очень велик. Я знаю второго штурмана из Петербурга, который не доработал «под флагом» три контракта подряд из-за проблем с алкоголем. Но он умудряется снова находить работу в не самых плохих европейских компаниях».

Хорошие зарплаты «под флагом»: 6 тыс. евро – капитан, 4 тыс. – старший помощник, 1,5 тыс. – матрос. График работы по месяцам – «4 через 4». Но везёт не всем. Согласно данным Международного профсоюза моряков (ITF), у 60% рядовых матросов из России «под флагом» зарплата ниже 700 долларов, хотя профсоюз требует не менее 1250 «зелёных». Российские телезрители давно привыкли к сообщениям: мол, задержано судно под флагом Либерии, Панамы или Кипра с российским экипажем на борту. Или иностранный судовладелец бросил наших моряков голодать в Кейптауне, Могадишо или где-то ещё. Во время пребывания на берегу никаких выплат моряку не предусмотрено, а в старости он может рассчитывать только на себя.

200 лет назад русские нанимали голландцев водить корабли, сегодня – наоборот. Но это почему-то не является предметом национальной гордости. «Я бы с удовольствием работал в российской компании, но власти делают всё, чтобы этого не произошло, – говорит старший механик Фёдор Шумилин, 13 лет служащий в голландской компании под флагом Либерии. – В любом европейском порту оформление корабля занимает 2 часа, у нас – сутки. За границей обыскивают судно, если есть оперативная информация, у нас – всех подряд. Там контрабандный ящик рома – не проблема, простой корабля дороже, у нас из-за этого парализует полпорта. Во всём мире я оформился, пришвартовался и пошёл на берег, а у нас ещё паспортный контроль. За 12 часов до отхода я должен сдать паспорт пограничникам и сидеть на корабле. Подняться ко мне на борт может только законная жена, но не подруга. И тот же маразм с оплатой, соцобеспечением. «Под флагом» я чувствую себя членом общества, делающим тяжёлую и нужную работу, а у нас – быдлом».

Несколько лет назад Госдума разработала и приняла закон, разрешающий иностранным пилотам работать в российских авиакомпаниях. Инициатива обсуждалась больше года: можно ли доверять квалификации «небесных гастарбайтеров» из стран Средней Азии и Кавказа? Неужели у нас так мало хороших лётчиков? Оказалось, и в этой сфере созданы условия, при которых многим из них выгоднее зарабатывать за границей.

Уже 90% пассажирского авиапарка в стране составляют иномарки, и дешевле взять готового иностранца, чем переучивать своих пилотов с «илов» и «тушек». Сегодня российские лётчики вынуждены осваивать боинги за границей на английском языке, который мало кто из них знает. И авиакомпаниям это обходится примерно в 3 млн рублей за каждого.

Возникает вопрос: что мешало лётным училищам ещё в 1990-е годы усилить преподавание иностранных языков? Что мешало самим лётчикам изучать английский – ведь тенденция очевидна давно. И чем думали власти, сквозь пальцы глядя на разгром советской лётной школы? В гражданской авиации работает 16, 5 тыс. лётчиков, и рынку требуется ежегодное пополнение на 1,2 тыс. пилотов. Учебные заведения выпускают меньше тысячи. И если вторых пилотов более-менее хватает, то с командирами воздушных судов (КВС) беда. Чтобы дорасти до такого уровня, лётчик должен проработать 5–7 лет, а значит, быстро покрыть дефицит за счёт отечественных кадров не удастся.

Кто поедет в Россию работать? В Германии хороший лётчик имеет не 300, а 700 тыс. рублей в месяц плюс соцпакет, который здесь ему никто не предложит. Из-за дефицита лётчиков экипажи летают слишком много: официальный норматив подняли с 80 до 90 часов в месяц, а некоторых гоняют куда больше. Правила требуют, чтобы пилот отдыхал между рейсами 8 часов, но в самолёте надо быть за 2 часа. Пока прилетели, пока оформились – в гостиницу уже нет смысла ехать. В итоге экипаж 4 часа сидит в баре. А потом причиной катастроф называют некий «человеческий фактор».

Руками младенца

С каждым поколением процент работающих подростков всё выше. А подростковые находки в области заработка могут и взрослым пригодиться: дети острее чувствуют новое. Хотя в полном смысле профессий подростки не изобрели.

Специалисты по подбору персонала рассказывают, что если раньше подростки искали работу курьера или промоутера, то сейчас приходят вполне состоявшиеся программисты, дизайнеры, музыканты. Говорит директор рекрутингового агентства: «Однажды пришёл мальчик с фотоаппаратурой, попросил найти ему работу фотографа. В анкете написал, что специализируется на студийных съёмках обнажённой натуры. Мальчику 16 лет. Но портфолио у него настолько классное, что я на свой страх и риск взяла его в качестве клиента. Самое смешное, что профессионалы сначала видели его работу, приглашали на собеседование и только тогда обращали внимание на возраст. Парень так и не нашёл себе постоянную работу, но мне кажется, что он и так не пропадёт».

Легче всего зашибать деньгу компьютерщикам – зачастую им даже не надо идти наниматься. В Сети полно заказов для квалифицированных специалистов, и заказчику наплевать, кто их делает. К тому же подросток может выдать за себя свою маму – кто-то же должен завести карту и снимать с неё деньги.

Десятиклассник Миша работает сталкером. Он помогает компьютерным игрокам проходить опасные игровые территории, страхует в битвах с монстрами: «Есть масса фанатичных геймеров, для которых чуть ли не смысл жизни – перейти на следующий игровой уровень. Они готовы платить реальные деньги за артефакты для онлайновых игр: например, набор навороченного оружия и защитной брони стоит 100–200 долларов. Даже виртуальные кредиты обмениваются на доллары по курсу один к трём».

Приглашениями поиграть в мафию пестрит Интернет. Некоторые заведения на этом специализируются: предлагаются закрытые кабинеты на компанию, фотограф, комфортное «кладбище» – это если вас быстро «убили», и вы ждёте следующую игру с телевизором, журналами и пивом. С другой стороны, явный демпинг: «Мафия на квартире в центре. 500 р.». Чаще всего ведут такие мероприятия молодые люди – либо студенты, либо недавно окончили. У них с собой нехитрый реквизит: маски, шляпы, карты, профессиональные бланки для отметок, номера для игроков. Но прибавка к стипендии получается нехилая: 20 человек по 500 рублей – это 10 тыс. за 6 часов.

Молодые гиды-любители придумывают самые необычные экскурсионные туры: по кладбищам, например, или по местам бандитских разборок. В Питере давно никого не удивляют предложения залезть на крышу в историческом центре. Поисковик на запрос «Экскурсии по крышам Петербурга» выдаёт 620 тыс. ответов. Позвонив наугад, получаем ценовой диапазон от 600 до 1500 рублей с человека – в зависимости от числа участников.

Некоторые развлечения, находящиеся в тени налогового законодательства, выдают себя по первым нотам. Например, существует предложение закопать вас заживо. Согласно рекламе, нахождение в течение 1–2 часов в деревянном гробу, засыпанном землёй и с трубочкой для дыхания, имеет огромный психотерапевтический эффект.

В общем, хорошая новость в том, что нет нужды осваивать с нуля какое-то новое дело, если вы твёрдо решили разбогатеть. Достаточно рассмотреть возможности в уже имеющейся у вас профессии. Впрочем, это может оказаться сложнее, чем выучиться на лётчика или моряка.

Работа на вырост

Всё больше исследователей сходятся на том, что прогресс ликвидирует (или изменит до неузнаваемости) многие профессии. И вряд ли у наших внуков получится выбрать одну из них на всю жизнь.

В апреле 2019 г. в Сингапуре вышел очередной номер всемирно известного журнала Esquire, все статьи которого написаны искусственным интеллектом. Робот (так называемый ИИ-бот) полностью написал пять текстов, включая письмо редактора, потратив на каждый материал всего несколько минут, – и никаких мук творчества, перекуров и проваленных дедлайнов. Остальные его материалы всё же правились редактором-человеком. И хотя эксперимент продемонстрировал, что пока без людей в журналистике не обойтись, он был воспринят как очередной гвоздь в гроб знакомой нам цивилизации.

Даже в России, где в XXI веке самыми распространёнными профессиями остаются продавцы и охранники, где в 40% населённых пунктов нет доступа к любым видам медицинской помощи, а за здоровье больных детей молятся Богу, треть населения страны выразила опасение лишиться работы из-за внедрения искусственного интеллекта. Таковы результаты исследования, проведённого Международной консалтинговой компанией BCG: 32% отметили, что современная система образования не позволяет готовить детей к рынку труда будущего, а 56% опрошенных хотели бы регулировать ИИ для защиты рабочих мест в России.

По инф. argumenti.ru

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