Вот такие льготы...

Уважаемая редакция газеты «Мои года!» Обращаются к вам жители ЖК «Луговое», относящиеся к льготной категории граждан. Волнует нас вопрос использования льготного проезда в общественном транспорте, а вернее, его полного отсутствия. Живём мы рядом с городом в полутора километрах от его границы, но если инвалиды и ветераны города пользуются единым проездным льготным билетом, то наши этой льготы лишены. Для того чтобы добраться в районное отделение соцзащиты на Академической улице, областную и районные больницы в Юбилейный и пос. Дзержинск, в администрацию района, расположенную на ул. Рабочего штаба, мы покупаем единый проездной билет по городу за 150 рублей. Но до города надо проехать ещё две остановки, чтобы пересесть на троллейбус. Далеко не все пожилые люди, ветераны, инвалиды могут пешком пройти полтора-два километра, а потому приходится до города ехать на коммерческих автобусах № 425 и № 480. Два года мы просим решить вопрос, чтобы хотя бы один из маршрутов осуществлял перевозку льготников по единому проездному билету. Неоднократно обращались к губернатору Иркутской области, в министерство социального развития, депутатам различных уровней и получили только стандартные отписки о том, что «вопрос решается».
Наконец-то перед Новым годом, после очередного телефонного звонка мы узнали, что министерство соцразвития заключило соглашение с несколькими перевозчиками по маршруту № 480. Но рано мы обрадовались... «Иностранные» водители 480-го маршрута нас просто обругали, когда мы попытались рассчитаться талонами ЕСПБ, и объяснили, что это их личные автобусы и возить нас они не собираются!
После новогодних каникул инициативная группа снова пошла по кругу. Ничего не выяснив в министерстве соцразвития, поехали к перевозчикам. И тут диспетчер нам прояснила, что соглашение есть, но у них будут свои талоны и продавать нам будут по 20 штук на месяц (насколько мы в курсе, по области есть решение о 30 талонах), выходит, нам придётся платить ещё по 150 руб.? А как же льгота о ЕДИНОМ проездном льготном билете как в городе так и в селе? И, согласитесь, 300 рублей за проездной для многих пенсионеров – накладно! Удалось нам получить одно соглашение между министерством и ИП Забанов, подписанное 18 ноября и действующее до... 31 декабря 2016 г. Это что ж получается, соглашение есть, действует в декабре, а мы о нём узнаём случайно только в январе 2017 года?! А перевозчики ещё, скорее всего, и субсидию получили за декабрь. Они что, отчитывались нашими неиспользованными талонами?
Вопросов к чиновникам, которые должны исполнять федеральные и областные законы, появилось ещё больше:
1. Почему жители Лугового не могут воспользоваться своими правами и льготами по проезду в общественном транспорте?
2. На основании чего перевозчики маршрута 480 печатают свои талоны, хотя в соглашении речь идёт об ЕДИНОМ проездном билете?
3. Почему объявили, что продают 20 талонов, стоимость проезда в 480-м автобусе –15 рублей, как и в городе?
4. Почему не было никакого оповещения ни со стороны министерства, ни со стороны перевозчиков о подписанном соглашении?
5. Как будет решён вопрос с января 2017 г.?
И последней неприятностью для инвалидов и ветеранов стало сообщение, размещённое в нескольких автобусах о том, что эти 20 талонов надо покупать в диспетчерской на ул. Ширямова. Мало того, что это другой конец города, как говорится, «у чёрта на куличках», так туда и ещё и общественный транспорт не ходит! Видимо, никого не волнует, как будут добираться пожилые люди, инвалиды, ветераны и сколько ещё они потратят денег на дорогу. Правда, на наш вопрос диспетчер сказала, что они, наверное, смогут приехать в ЖК «Луговое» для продажи талонов, но когда и как мы об этом сможем узнать, пояснить она не смогла... Вот так и решили чиновники наш вопрос.
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