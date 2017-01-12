

Письмо ветерана Великой Отечественной войны в редакцию.

...Немцы сосредоточили на нашем направлении порядочные силы. И, к удивлению нашему, встретили нас, вступили в бой и даже оттеснили нас километра на два. Наверное, командованию нашему это не особенно понравилось – подбросили к нам дополнительные силы и даванули так, что фрицы покатились снова.

На одном из поворотов – погибшие немцы вперемешку с нашими. По погибшим в панике отступления проутюжила немецкая техника. Сейчас здесь наши танки, мы прёмся вперёд, и нам тоже не до погибших – нет времени останавливаться и их жалеть.

Но вот пауза. Спешились. Я стою у обочины дороги. Под ногами какая-то бугристая земля. Стал разгребать ногой. Сукно появилось, не наше, – грязно-зелёное немецкое. Наверное, фриц упал, его и закатали.

– Что там Вставский?

– Да вот немец нашёл себе покой.

– Жди, мамаша, – сказал кто-то.

Некоторые загоготали. А меня зло почему-то взяло:

– Чего ржёте-то?

Большинство удивилось.

– Ты что, немца жалеешь? – подлетел ко мне сержант Самсудинов. – Ты что, дурак, что ли?! Мы с тобой вместе по Белоруссии протопали. Ты что, забыл, что они там сделали?

Мне стало стыдно и страшно. Про стыдно ясно: жалеть фашистов не положено, они наши враги, их никто не приглашал, они сами припёрлись. Один из сержантов, белорус Дрик, так и сказал:

– Им всё земли мало, тесно. Такую кашу заварили – всей Европе жарко стало. Белорусов сожгли.

А страшно-то почему? Смотрю на ребят. Взгляды их недовольные, лица напряжённые, злые. По коже морозец пробежал. В уме ругаю себя: «Ну и брякнул». Подошел ко мне Дрик, спросил:

– Ну, что закручинился?

– Да так, – отнекиваюсь. Мол, всё в порядке. Самсудинов успокаивающе:

– Ладно тебе. Нашёл кого жалеть. А кто-то из ребят добавил:

– Вот кончится война, и те, кто останутся живыми, опомнятся, придут в себя, тогда и рассудят правильно...

...Вот и кончилась война, 71 год уж как. Мы остались живы, пришли в себя, рассуждаем. Тогда другое поколение и время было. И нас по-другому в Европах встречали, особенно в Польше, даже в Германии. Я хорошо помню те ожесточённые бои: форсирование Буга, взятие Хэлма, Пяски, выход к Балтийскому морю, Раженов, Гранденбург, уличные бои в Германии... Сколько смертей! Сколько крови! Всего не опишешь. Мне ведь тоже тогда перепало – ранение в Побаяницах, госпиталь в Лодзе. В госпитале польские медсёстры нам помогали. Через их доброе отношение к нам стали мы поправляться, ходить по городу. Побывали в доме, где немцы извели поляков – заколотили, пристрелили, сожгли живьём. Нам подробно рассказывали, как это было. А сейчас поляки вместе с немцами в НАТО в обнимку ходят. Друзья!

После войны вернулись из лондонского курорта на готовенькое старые правители, пробились к власти...

Много позже окончания войны ездил мой племянник Саня Бутырин в Польшу. Побывал в Лодзе, посетил то страшное место. Я его потом спросил:

– Саня, а как вам об этом рассказывали поляки?

– Я, дядя, помню твой рассказ. Нам рассказывали совсем по-другому. Как-то вяло, с неохотой. И будто вы, советские солдаты, были там во всём виноваты. Короче говоря, оправдывают они немцев. Они же сейчас друзья. Я вышел от них и был поражён: зря вы их тогда освободили. Они – не благодарная нация. Намекали нам, что вы чуть ли не оккупировали Польшу.

– Ну, а что-нибудь поставили там вроде памятника?

– Нет, просто крест стоит...

«Да, – подумал я, – не густо. Всё делается, чтобы всё стёрлось и забылось. А мы ведь вместе с польским войском бились за свободу Польши. Пришло другое поколение, молодое, которое не испытало немецкую оккупацию».

...А тогда, во время войны, как-то затащил меня старшина Соловейко в польский костёл. Зашли мы, встали за польскими воинами. Ксендз в белом одеянии нас заметил и торжественно объявил:

– К нам сегодня пожаловали польские и российские воины. Мы приветствуем их и благодарим за освобождение нашей любимой родины Польши. Особую благодарность шлём маршалэку Юзефу Сталину и никогда не забудем этого.

Прошло время, нет, наверное, на этом свете этого ксендза и тех прихожан. Забыто всё. Да ещё как! Смотрю по телеку, как в передачах «Время покажет» или «Шестьдесят минут» польские политологи изо всех сил воюют против России за любимую Америку. Или на родине сносят памятники тем, кто их освобождал. Недавно вот снесли памятник генералу Черняховскому. Правда, есть ещё там люди, которые помнят нас, своих освободителей: стараются сохранить оставшиеся памятники. Не все ещё потеряли человеческую совесть. Но это мизерное меньшинство, наверное, – сотая часть поляков.

...Когда нас везли в госпиталь, дорога была переполнена, не разбежишься. Январь, зима, погода неустойчива. Дунет тёплый ветер, снег превращается в кашу. На дороге наша пехота: бойцы взмокшие, усталые, злые. Взводные молодые лейтенантики кричат: «Подтянись, не отставай!». Задние передних догоняют. Танкисты прут, спешат. Стоят командиры в шлемах в открытых люках гордые, улыбающиеся. Много гражданских, одни несутся вперёд, другие назад. А ведь, возможно, что и немцы и их приспешники были среди тех гражданских – сбросили с себя военные мундиры, напялили на себя цивильную одежду и спасаются, драпают в Берлин, чтобы потом командовать Польшей после оккупации. Кто их в то время проверял? А над головами наши самолёты неслись, аж в ушах звенело. И так близко, что мы видели блестящие очки и улыбки лётчиков – нет, чтобы нам, раненым, хотя бы крыльями помахать. Не догадались!

Приехали мы в госпиталь, а там – пусто: фронт подвинулся вперёд, и госпиталь – вслед за фронтом. Вечерело уже, зима, холодом понесло. Подошёл к нам высокий старый поляк, пригласил к себе. Слезли мы с повозки, прокондыбали в дом, а там у них уже целое отделение наших раненых ребят. Поляки помогли нам впоследствии добраться до нашего госпиталя. Ухаживали за ними. Я подробно описал всё это в своей книжке «Всё для Победы». Те поляки сильно переживали тогда, кто будет после войны править Польшей: Левица или старые правители...

...И вот дожили некоторые из нас до новых времён. Мне недавно уже 93 года исполнилось. Здоровье, конечно же, барахлит. И нет-нет, да и подумается: а может, легче было тем, кто погиб тогда? Лежат себе спокойненько и не знают ничего о том, что стало с теми землями, за которые они погибли. А нам, выжившим, досталось слушать вой и всхлипы недобитков разных, демократов заграничных о своей якобы попранной советскими войсками и современной Россией родине. От поляков это слышать ещё не так как-то привычно. Они вечно были нами недовольны. Но вот от украинцев-то наших!? В голове же не укладывается! Ведь у нас много, и среди бойцов, и среди командиров, было парней с Украины милой. Помню, как хвалил всегда своего взводного с Кировоградщины, гвардии старшего лейтенанта Панченко. Жив ли? Если жив, дай бог ему долгих лет жизни.

А как выкобениваются бандеровцы и новоявленные демократишки наши? Ведь голова и ум отказываются воспринимать то, что они на бумаге марают, да в эфире пустозвонят. На днях прочитал вот в газете «Завтра» статью уважаемого фронтовика писателя Владимира Бушина о доске Маннергейма. Я так понял, что её вроде бы сняли. Но нет, оказывается, трясутся у демократишек поджилки перед губителем ленинградцев.

Вот пришли к нам новые «эффективные» хозяева, развалили в стране 120 тысяч заводов, предприятий, фирм, колхозов и совхозов. Никто теперь почти ничего не шьёт, не производит, торгуют только все. Хорошо ещё, что есть на свете китайцы да братцы-белорусы. У них хватило ума не разорять всё, не отдавать свою страну на разграбление. Спасибо им: одеты-обуты ходим, а то сверкали бы сейчас голой задницей на посмешище покорённой когда-то Европе.

И как нам, выжившим тогда, пережить всё это сейчас?