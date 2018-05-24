Такая разная любовь

Любят ли Иркутск власти предержащие так же, как его любят горожане?

Взяться за перо меня побудила статья в газете «Мои года» (№ 17 «Пройду по Абрикосовой»), в которой прозвучала фраза автора А. Петрова «Есть ли здесь политика? Никакой!» Речь идёт о переименовании некоторых названий улиц в Иркутске. С уверенностью могу сказать, что это не прикрытое лукавство.

Политика сейчас везде. В спорте (Олимпийские игры в Корее), в искусстве, в литературе...

Вот недавно у нас в Иркутске сквер, носивший имя руководителя ленинградских коммунистов С. М. Кирова, переименовали в сквер графа М. М. Сперанского, установили там памятник. Почему такая спешность? Был ли опрос граждан? Я ничего не имею против М. М. Сперанского, но он всего полгода был губернатором региона. А почему не назвали в честь легендарного генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского? Он гораздо больше сделал для Сибири, нежели Сперанский. Вспомним хотя бы мирный договор, заключённый с Китаем, который работает до настоящего времени.

В нашем обществе сложилась хорошая историческая традиция: называть площади, улицы, переулки в основном фамилиями уважаемых, достойных людей страны и Сибири в частности. В то же время в самом центре Иркутска находится небольшая улица, в народе называемая иркутским Арбатом, а официально носящая имя Урицкого, руководителя ленинградской ЧК, которая без суда и следствия, по разным источникам, уничтожила более пяти тысяч человек. В статье Петрова об этом не написано ни слова.

А почему бы не переименовать эту улицу в честь Якова Похабова, основателя Иркутского острога, для которого якобы не нашлось в центре города достойной улицы?

В современном мире идёт осуждение терроризма как явления. А у нас в городе несколько центральных улиц носят имена террористов, готовивших покушения на императора Александра II. Это улица Желябова, Софьи Перовской и других.

С другой стороны, в нашем городе родились люди, прославившие страну (в том числе Иркутск) своими достижениями в области авиационной техники. Это Н. И. Камов и М. Л. Миль. Это они создатели известные на весь мир вертолёты Ка и Ми! Но в нашем городе нет улиц, названных в их честь. На доме, где родился (жил) Н. И. Камов, есть лишь мемориальная доска, установленная на средства его почитателей, но городских властей.

А есть ли в Иркутске улица знаменитого на весь мир писателя Валентина Распутина? Что вы на это скажете, историк А. Петров?

В 60-х, 70-х годах в Иркутске уже была волна переименований. Появились улицы М. А. Трилиссера, Красных Мадьяр. Но кто это? Знаменитые люди города? Почему бы тогда не улица Красных Чехов, которые тоже были в Иркутске и принимали участие в ликвидации адмирала Колчака?

Я иронией, ещё с советских времён, отношусь к безвкусию городских властей, начиная с Салацкого, Говорина, Якубовского. Меня поражают «художества» иркутских архитекторов, реставраторов.

В начале 60-х годов вокруг сада Парижской Коммуны, сейчас это бульвар имени Ю. А. Гагарина, ещё находилась старинная ажурная кованая ограда. Это было настоящее произведение искусства сибирских кузнецов! Городские власти разобрали её, и она неизвестно куда исчезла. В то же время на мраморном постаменте, оставшемся от памятника Александру III, снесённому ещё во время революции, появился бетонный шпиль, названный острословами «мечта импотента». А ведь в Слюдянке находится мраморный разрез, из которого мрамор могли привезти в Иркутск и сделать что-нибудь более оригинальное, чем бетонный шпиль.

В конце 70-х годов в городе начали строить здания на «ногах», дома-«бочки» на Байкальской. Дошло до того, что на центральной площади города начали возводить здание горисполкома «на ногах». Это «чудо архитектурной мысли» простояло недостроенным более 20-ти лет и было снесено за ненадобностью. А ведь при строительстве были затрачены огромные материальные средства, зарплата строителям. Кто-нибудь за это ответил? Навряд ли. А эти средства можно было направить на ремонт тех же знаменитых Курбатовских бань, расположенных поблизости. В Москве сохранили знаменитые Сандуновские бани, а мы знаменитые Курбатовские бани не сохранили.

И уже в XXI веке продолжается эта же тенденция. Какой архитектурный «шедевр» возведён на улице Байкальской рядом с кинотеатром «Баргузин» типа сторожевой башни с бойницами, обшитый пластиком?! А как отделали городскую больницу № 1 современными материалами?! А до реставрации было оригинальное старинное здание. И не дай бог – пожар, что будет с больными?

В микрорайоне Лисиха когда-то знаменитым кирпичным заводом, которого сейчас уже нет, а кирпич завозят с других городов, находилось одноэтажное заводоуправление сталинский постройки, и на это здание умудрились посадить многоэтажку.

Иркутску более 350-ти лет, возраст для города средний. А сколько в городе исторических мест, которые ждут реставраторов, архитекторов, когда очередь дойдёт до них?

Когда ликвидируют огромные автостоянки на главных магистралях города: на проспекте Маршала Жукова, на улице Байкальской? Хочется, чтобы наш любимый город имел своё лицо, историческое и современное.

Предлагаю обязательно проводить по всем насущным проблемам города настоящие обсуждения с горожанами.

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