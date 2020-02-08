Сталин на иконостасе — это нормально? Что думает Церковь?

Об иконах с изображением Сталина широкой общественности стало известно в конце «нулевых» годов, после того, как в проекте «Имя Россия» на какое-то время в лидеры вышли вожди большевиков Иосиф Виссарионович Сталин и Владимир Ильич Ленин, известные жестокими гонениями на Русскую православную церковь.

«Святой» Сталин?

Возможно именно поэтому, а быть может, как предположил тогда журналист из Санкт-Петербурга Денис Нижегородцев, ради поднятия рейтинга партии, кто-то из членов КПРФ Ленинградской области предложил РПЦ канонизировать Сталина как святого – то есть причислить гонителя церкви к лику святых. Появилось и изображение вождя советского народа с нимбом над головой.

Разумеется, церковь отвергла это предложение, назвав его чудовищным, а пресс-секретарь Московской патриархии Владимир Виглярский назвал это верхом цинизма и указал, что при правлении вождя было замучено и расстреляно около 200 тыс. православных священников и монахов. «Это все равно что канонизировать Нерона, которого тоже можно назвать собирателем Римской империи», – сказал Виглярский.

Однако это не произвело на коммунистов впечатления, а лидер межрегиональной организации. «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» Сергей Малинкович назвал Сталина «победителем иноземцев» и пообещал напечатать 10 тыс. «икон» и распространить их среди верующих членов партии.

Матрона и вождь советского народа

В 2008 году в храме Святой равноапостольной княгини Ольги в Стрельне – внутригородском поселке в Санкт-Петербурге появилась икона Святой Матроны Московской кисти иконописца Ильи Иосифовича Пивника, на которой вождь был изображен в полный рост в шинели, с портретным сходством и занимал довольно обширное пространство на изображении, – об этом сообщала газета «Новые известия».

Инициатором написания этой иконы стал настоятель храма о. Евстафий Жаков, который посчитал, что сюжет иконы вполне каноничен, так как он описывает встречу Святой Матроны со Сталиным, которая якобы состоялась во время войны и на которой Святая благословила вождя на оборону Москвы и ободрила его предсказанием о том, что он победит.

Действительно, на иконе была изображена Святая, благословляющая Сталина, обращенного лицом к верующим. Она так и называлась: «Блаженная Матрона благословляет Иосифа Сталина».

Однако священноначальство не согласилось с настоятелем и в официальном заявлении епархии Петербурга говорилось, что изображения на иконе «неправомочное», так как встреча святой и вождя – всего лишь городская легенда, в реальности её не было.

Иеромонах Иов Гумеров, который принимал участие в составлении Жития блаженной Матроны, тоже склоняется к мысли, что встречи не было, так как не осталось никаких свидетельств этого, а сама святая, жившая в Москве, была до самого своего успения в 1952 году гонима властями. Он считает, что изображение вождя на православной иконе – это намеренное размывание границ добра и зла; подобное изображение опасно и может принести много вреда неопытным в духовном отношении людям.

Вскоре после привлечения к иконе внимания общественности, икона была убрана сначала в дальний угол храма, а позже — вынесена из него, а настоятель попросил освободить его от должности.

Сталин на иконах есть

В свое оправдание о. Евстафий сказал, что на идею такой иконы его натолкнула икона, которая висит в храме Святого Николая-Угодника, расположенного в Москве между корпусами Государственной библиотеки. Икона эта находится недалеко от входа и на ней присутствует изображение Сталина.

Благочинный храма во имя Св. Николая отец Владимир сказал, что эта икона действительно есть, она была написана одним из иконописцев Покровского монастыря, в котором находятся мощи Святой и подарена храму. При этом иконописец мог и не знать, что такой встречи не было. Справедливости ради следует сказать, что изображение вождя расположено на иконе на так называемых клеймах – полях житийной иконы Святого, которые располагаются вокруг его образа (средника) и повествуют о событиях его жизни.

Отец Евстафий в беседе с публицистом Константином Ерофеевым (статья «Сталин и время») говорил, что подобные иконы находятся не только в Москве, но и в Пскове, и в Курске и в других городах.

Семь раз отмерь...

На самом деле в РПЦ нет запрета на изображения мучителей, гонителей христиан. В росписях храмов можно встретить и змеев, и бесов, и дьявола, однако же следует упомянуть, что обычно их изображают довольно схематично, часто без портретного сходства, либо на иконах Страшного суда (если дело касается злых духов) либо размещают их в стороне, делая фигуры мелкими, незначительными. Например, в городе Гродно на западе Белоруссии в городском соборе есть не менее 15 икон с изображениями чекистов.

Но в последнее время происходит обратная тенденция и современные иконописцы либо по незнанию, либо по какому-то умыслу делают эти фигуры заметными. Недавно разразился скандал в Греции, где в новом храме Пресвятой Богородицы на севере страны на фреске вдруг появилось большое изображение гонителя православных христиан Ленина, который ножницами режет бороду у Святого Луки Войно-Ясенецкого, – об этом сообщало РИА «Новости». Здесь же были изображены китайцы, которые во время Ихэтуаньского восстания убивали христиан. Эти крупные изображения, несмотря на кажущуюся каноничность, вызвали недовольство верующих и священников, ведь православие – это ортодоксальное христианство и отличается от других конфессий тем, что верно блюдет самые древние традиции. Следовательно, в иконописи следует соблюдать каноны и не изображать портреты гонителей.

Кстати, по сообщению агентства новостей BBC, в 2015 году в Белогородской области на Прохоровском поле, где происходило крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной, на церемонии награждения литературной премии «Прохоровское поле» писатель Александр Проханов внес в зал огромную «икону» со Сталиным и всем генералитетом, которые были изображены под образом Богородицы «Державная». Эту «икону», написанную по заказу Изборского клуба, потом использовал во время заупокойного молебна некий монах Афиноген, которого в Белгороде не знают.

Белгородская митрополия осудила подобное самоуправство и выпустила официальное сообщение, в котором было сказано, что «икона» со Сталиным – это провокация, манифест клуба и «иллюстрация идей» некоей «гражданской» религии, которая явно противопоставляет себя Русской православной церкви.

И еще о сложном и неоднозначном в российской общественной мысли:

По инф. cyrillitsa.ru

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