Спешите делать добро!

Чтобы не было скучно на пенсии, можно вспомнить про такое понятие, как добрые дела, и начать их совершать. В том числе и этим занимается активная часть людей старшего возраста. К примеру, в разных уголках нашей страны сердобольные бабушки помогают дойти до школы не только своим внукам и внучкам, но и захватывают по пути их одноклассников или своих маленьких соседских детей. Их забота о детишках просто неоценима, мамы и папы при этом спокойно едут на работу и начинают трудовой день, а не висят на телефоне, прозванивая и выясняя маршрут своего чада.

В Московской области создан интернет-ресурс правительства территории Добродел. С помощью этой площадки подмосковные жители могут сообщить о какой-то проблеме, оценить работу органов МСУ. Вот где место для активных действий! Если зайти на форум Добродел, можно стать участником обсуждения актуальной темы. Это тоже будет хорошим начинанием, так как подобный диалог с властью и другими участниками может вылиться впоследствии в решение какого-то актуального вопроса.

Добрые дела могут состоять и в сборе подписей, например, за установку спортивного оборудования для взрослых в собственном дворе. Раньше на такие прилюдные занятия под прицелом соседских глаз мало кто решался. Сейчас смельчаков-сторонников здорового образа жизни поприбавилось. И если сбор подписей будет иметь продолжение в виде подготовленного документа, который ляжет на столы руководителя управляющей компании или представителя местной власти для рассмотрения, значит, еще одно доброе дело можно записать пенсионеру в свою копилку.

Супруги одного сибирского города, которые только готовятся в ближайшем будущем стать пенсионерами, озвучили идею помогать детскому садику, куда ходят их внуки, в уборке территории для прогулок детей. Собственные работники ДОУ не всегда с этим справляются вовремя, а супруги не прочь поработать на свежем воздухе и прибрать прогулочную зону.

Некоторые интернет-форумы рассказывают о многочисленных женщинах старшего поколения, которые сами увлекаются вязанием, учат этому соседских девчонок и вязаные вещи (носки, шапочки) относят детям, находящимся в социальных учреждениях. Есть добрые дела и у дедушек. Один из них, к примеру, летом обязательно выходит во двор с шахматами. Он увлек этим занятием не только ребятню, интересный досуг с болельщиками и активным обсуждением сыгранных партий приобрели и его пенсионеры-соседи.

Копилка добрых дел пенсионера может пополняться постоянно. И если люди старшего поколения будут хоть иногда совершать хорошие дела, это обязательно продлит им жизнь, потому что когда мир от твоего поступка становится чуточку лучше, и самому-то жить и радоваться хочется. И поэтому, так как все мы хотим жить долго, знакомая фраза «Спешите делать добро!» сегодня весьма актуальна.

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