Спасу нет от этих людей

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А не замечали ли вы, уважаемые сограждане, что в нашей жизни, особенно городской, как-то значительно меньше стало комаров-мошек, птичек разных и прочей живности?
Раньше, бывало, только потеплеет на улице и уж комарики зажужжали, а мы в авральном порядке сетки да занавески на окна-двери мастерили. Сейчас не жужжат. Обилия комаров в нашем тихом уголке Иркутска я не наблюдаю уже года три. А раз нет комаров-мошек – нет и птиц. Разве что проныра-воробей иногда заглянет.
Лично я одну из причин такого положения дел вижу в пластике. Теперь же всё упаковывается в него, в нём же и выбрасывается. Людям это удобно. А насекомым, птицам? Да и беднягам городским собакам. Ну, нет им теперь жизни с этими людьми!
Как, впрочем, и самим людям в домах-высотках. Дома строят плотно друг к другу, ни дворов тебе, ни парков, даже пустырей вокруг них теперь нет. Так что погулять негде. А не дай бог, лифт сломается – всё, почитай, в казематы замуровали.
С горечью ловлю информацию СМИ: горят наши леса! Горят беспощадно и не затухают в основном из-за малого количества осадков, которые большей частью формируются опять же в лесной части нашей суши. А она нещадно вырублена, захламлена, заражена гусеницами шелкопряда. Это какие же теперь надо деньги для спасения леса?! А раньше-то с теми же гусеницами вполне могли справиться птицы. Но их почти не осталось. Зато всё – в пластике. Десятками, сотнями квадратных километров его выпускаем, а утилизация не продумана – «эх, однова живём, пусть другие потом с этим «богатством» справляются!».
А у «деловых» людей уже и мысль назрела: раз есть упаковка и потребителю это удобно, пусть он и платит. Причём не только за неё саму, но и за её утилизацию. Даже если этой утилизации и нет вовсе. Вот и придумали эти «деловые» на наши головы мусорную реформу: вы, главное, заплатите, а мы потом, может, и придумаем, как с этим мусором быть.
Возможно, это как-то и спасёт от разорения местные бюджеты, но никак не спасёт нашу природу.
Ещё зимой была информация от администрации города, что в районах Иркутска будет организован раздельный сбор мусора: бумага, стекло, пластик и прочее – всё по разным контейнерам. Я и начала свой мусор сортировать. Но уже май, а раздельного сбора как не было, так и нет. Пришлось всё опять в один контейнер выбросить.
Нет, всё-таки лихо работают со словами да обещаниями наши ребята-чиновники! Да и депутаты тоже. Это ведь они узаконили ту же мусорную реформу, даже не удосужившись подумать и подсчитать – а как это делать, во что это выльется, каким путём население должно всё это оплачивать?
Нет, лично я, получив все эти мусорные платёжки неизвестно от кого и за что, платить не собираюсь. Чего и вам советую.
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