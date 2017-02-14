Системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

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Практически всем знакомы трудности, связанные с ограничением в мобильности: временные травмы, забытые очки или передвижение с детской коляской. Временные затруднения сильно ограничивают обычную свободу в окружающем жизненном пространстве.
- Квартиры родственников или друзей, места работы - становятся недосягаемыми
- Повседневные обязанности - трудноисполнимыми...
Все, что обычно человек выполняет без труда, может стать невыполнимыми. Однако, как правило, обстоятельства, которые внесли подобные ограничения в нашу жизнь, или быстро забываются, или остаются курьезным воспоминанием. Если же ограничение той или иной способности сохраняется длительное время, самостоятельная жизнь, собственная мобильность, восприятие важной информации и участие в общественной жизни - все это приобретает очень большое значение.
Личные жизненные планы, самореализация и качество жизни на всех ее этапах (с ограничением способностей или без них) являются основой для удовлетворения и благополучия каждого человека. Так, в настоящее время каждый 12-ый житель Германии страдает тяжелым заболеванием, а 55% людей старше 65 лет - с серьезными ограничениями жизнедеятельности. Из-за роста средней продолжительности жизни доля престарелого населения, согласно данным 12-ой демографического прогноза (DESTATIS - федеральное статистическое управление, 2009 г.), будет значительно увеличиваться в будущем:
- 2008 г. - 20,0 % людей старше 65 лет;
- 2030 г. - 29,0 % людей старше 65 лет;
- 2060 г. - 34,0 % людей старше 65 лет.
Соответственно значительно возрастет количество людей с нарушениями двигательной функции, зрения, слуха и психическими заболеваниями (в том числе, старческая деменция).
Поэтому безбарьерная среда является не только темой, отражающей интересы меньшинства или некоторой социальной группы, исключенной из общественной жизни, это - жизненно важная задача всего нашего общества, поскольку с ней, рано или поздно, придется столкнуться каждому.
Адаптация и реабилитация для МГН
Глобальное понимание инвалидности существенно изменилось за последние пятьдесят лет. Если в начале было достаточно описания состояния здоровья и «особого статуса» инвалида, то в настоящее время понятие инвалидности понимается как взаимодействие различных социальных аспектов и взаимосвязей. Местом зарождения принципа равных прав, людей с ограниченными возможностями считается США, а именно, период времени после войны во Вьетнаме. Многие ветераны войны, вернувшись домой, смогли привлечь внимание общественности к своему ущемленному социальному положению.
Так в России действует федеральная программа "Доступная среда". В рамках этой программы осуществляется адаптация социальных объектов. Компания Тифлоцентр является эксклюзивным поставщиком товаров для адаптации МГН.
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