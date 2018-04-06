Руки музыканта

А на нашем конкурсе "Песня на фотографии" — первая заявка!

Людям, бывавшим на фестивалях авторской песни (не имею ввиду пьянки для...), не нужно объяснять какая там царит атмосфера. Я особенно ценю маленькие; камерные, местечковые и т.д., назовите сами. В селе Тогул Алтайского края проводится фестиваль имени и памяти Кости Желтова-нашего друга, и, когда то организатора этого фестиваля. К нашему кругу подошел мужичок с явно не безоблачным прошлым. Долго стоял, слушал... Возможно, вспоминал, что-нибудь более-менее пристойное.Потом робко попросил гитару. Нет, точно не виртуоз и даже не мастер, но сколько души вложено в исполнение чего-то из Алешковского (точно уже не помню чего). А руки достойны отдельного описания...

А это лицо.

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От редакции МГ:

Напомним, что фотоконкурс "Песня на фотографии" посвящен бардовской (самодеятельной, авторской, туристской...) песне и призван сохранить в интернете ваши воспоминания об интересных моментах, с ней связанных.

Фотографии и истории надо присылать в редакцию портала по адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с пометкой в теме письма «на фотоконкурс».

Ваши фотовоспоминания будут опубликованы и представлены на суд читательского жюри. А победили — целых 10 человек! - получат по два билета на заключительный гала-концерт Всероссийского конкурса бардовской песни для пенсионеров (он пройдет в Государственном Кремлёвском Дворце 15 мая 2018 года).

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