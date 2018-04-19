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Приятное открытие
Борис ПОЛЯНЧИКОВ, гражданин Иркутска   
19 Апреля 2018 г.
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Ностальгия по прошедшему и... настоящему.

Автор материала на скамейке памяти друга

Автор материала на скамейке памяти друга

В моём возрасте редко приходится удивляться чему-то и делать для себя новые открытия. Кажется, что всё уже знаешь наперёд, всё уже проходил, испытал. Но вот совсем недавно случилось для меня такое открытие, причём очень приятное.

Я старожил Иркутска, жил в Глазково, но любимым уголком была набережная Ангары. Недалеко располагался техникум, где я учился, на самом берегу – морской клуб с набором различных спортивных лодок и моя любимая байдарка, на которой тренировался, участвовал в соревнования и неоднократно переворачивался посреди реки.

Набережная всегда была притягательным местом для горожан. Один только парк на ней чего стоил! Танцплощадка с красивой металлической оградой (что не мешало преодолевать её, чтобы попасть на танцы), открытая эстрада с духовым оркестром, а позднее – с симфоническим, красивая беседка на горочке с мудрыми шахматистами. А летний театр? Мне повезло видеть и слушать здесь подлинно народных певцов – Лидию Русланову и Вадима Козина. Парк был всегда живым и уютным, насыщенный зелёными кедрами, стройными лиственницами, кудрявыми акациями, красивой музыкой и добрыми людьми. Это было излюбленное место отдыха горожан. Сплошная людская масса передвигалась вечерами в двух направлениях – место свиданий, дружеских встреч, общения.

Несмотря на постоянные трудности, сплочённость людей, уважительное отношение друг к другу и взаимная поддержка были тогда не пустыми словами. А ещё поголовная увлечённость: тяга к искусству, литературе, спорту, туризму. Драмтеатр, ТЮЗ и Музкомедия никогда не пустовали, а переполненный зал филармонии встречал знаменитостей, возвращавшихся с гастролей в Китай, Корею, Японию. Оркестр народных инструментов Гезунгейта и хор Патрушева, ансамбль баянистов Соколова и множество других отличных коллективов, встречи с поэтами и артистами кино, общество книголюбов. В эти годы развивается туризм и альпинизм, началось освоение Хамар-Дабана и Саян. Теплоход «Комсомолец» и бухта Песчаная постоянно упоминались в планах выходных дней. Каждый мог заниматься в любых спортивных секциях. И всё бесплатно. Помню, как проходил исторический матч шахматистов между командами «Буревестник» и сборной города, когда одновременно за доски сели 700 человек. Ни в одном городе страны такое не смогли повторить до сих пор. Это показатель эрудиции иркутян того времени. Особая гордость – наши учёные, писатели, поэты тех лет!

Тогда все были равны, не было никаких привилегий, льгот. Не было общественных организаций с псевдо патриотами-руководителями, И «Почётные граждане» были действительно в почёте у народа, а не у властных структур, и они были бессребрениками, в отличие от нынешних, получающих ежемесячно по 40 тысяч рублей. (Кстати, никто из них не проявил скромности или великодушия, чтобы отказаться от этой материальной составляющей.)

Мы любили свой город: строили его, украшали, радовались успехам. Когда надо было помочь милиции защитить его от паразитов, шли в бригадмильцы. Я сам – строитель, и когда неоднократно возникала возможность переехать в Ленинград или Севастополь, предпочёл остаться в родном городе и никогда не пожалел об этом.

 

Но пришли годы предательства, годы торжества приспособленцев и перевёртышей, под демагогию о свободной и красивой жизни захвативших власть и за короткий срок развалив всё, что создавалось десятилетиями. И мой любимый город довели в то время до такого состояния, что мне, его патриоту, не хотелось выезжать в центр, чтобы лишний раз не угнетать свою психику. А все попытки противостоять этому не приносили успеха.

И вот не так давно вдруг блеснул светлый лучик надежды, что не всё ещё утеряно, и всё ещё можно вернуть. Случилось мне недавно побывать на набережной Ангары. Здесь, оказывается, местным отделением Сбербанка в юбилейный год Иркутска и в качестве подарка ему были изготовлены и расставлены скамейки с именами местных знаменитостей, воспевавших любимый город. Среди них оказался и мой товарищ – поэт Юрий Аксаментов, с которым мы учились в одной группе и жили в одной комнате, с которым не раз делили хлеб-соль. Давно здесь не был. Был приятно удивлён чистотой и порядком. Вот и те самые скамейки, знакомые имена на них. Не терпится найти нужную, «свою» – волнуюсь в ожидании встречи. И вот она:

Блистал Иркутск над гладью Ангары
В сентябрьскую, осеннюю погоду.
Качала ночь стеклянные шары
И погружала в медленную воду...

Открытое, солнечное место, в нескольких шагах стеклянный шарик фонаря, гладь зеленовато-голубой Ангары. Пусть сейчас не сентябрь, а мартовский, немного морозный день, но ярко солнышко, свеж ветерок, приятен запах чистой воды. Как не посидеть на этой скамейке, не окунуться в то далёкое невозвратное прошлое? В памяти всплывают многочисленные эпизоды общения с Юрием. Особенно помнятся встречи, когда он в компании мог часами по памяти читать Есенина! А в Усолье-Сибирском, при центральной библиотеке, уже много лет работает литературное объединение имени Юрия Аксаментова, где его помнят и чтут.

...Теперь набережная с подарочными скамейками вновь стала моим любимым местом. Вновь и вновь прихожу сюда, ищу интересные высказывания о любимом Иркутске знакомых мне поэтов. Вот известный всем иркутянам Марк Сергеев:

Студёный ветер дует от Байкала,
Деревья белые в пушистом серебре,
Родные улицы, знакомые кварталы.
Город мой, город на Ангаре...

А вот известный на весь мир Жюль Верн. Он никогда не был в Иркутске, но в его произведениях присутствует и наш город.

А вот Ростислав Филиппов, чуть далее – ещё живущий, слава богу, Владимир Скиф. И размечтался я увидеть рядом ещё и скамейку с именем иркутского поэта и барда Евгения Куменко, сочинявшего и на свои мудрые тексты, и на слова Скифа красивые песни об Иркутске, Байкале и Ангаре. Вот бы собрались они вместе, да и устроили бы на своих скамейках встречи для любителей поэзии и бардовской песни!

Хочется сказать спасибо всем тем, кто предложил оригинальную идею со скамейками, кто определял список заслуженных людей и подбирал выдержки из их произведений, и кто воплотил эту идею в жизнь. Спасибо вам, что помогли восстановить надежду на хорошее будущее моего города.

Хочется надеяться, что и парк вокруг памятника достойному царю будет воссоздан в первозданном виде. Возможно, дождёмся и завершения работ на Иерусалимском кладбище, в бывшем ЦПКиО, в соответствии с изречением, написанном на могильной плите нашего писателя Загоскина: «Сейте разумное, доброе, вечное».

Благодаря таким начинаниям Иркутск, для меня и многих тысяч моих земляков, остаётся самым лучшим городом на Земле!

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