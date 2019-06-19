Придёт ли светлое завтра?

У китайцев есть прекрасная пословица: «В будущее нужно идти затылком вперёд», то есть оглядываясь в прошлое. Такая мудрость была всегда присуща и русским людям. Вернёмся немножко в прошлое. У населения любой страны есть свой социальный идеал – отрезок истории, который воспринимается её жителями как своего рода «золотой век». Наш российский социальный идеал – это 70-е годы прошлого века: стабильные цены, повышение заработной платы, высокая цена на нефть, новые девятиэтажки, импортные мебельные гарнитуры, сравнительно насыщенный рынок потребительских товаров, забота государства с колыбели и до самого преклонного возраста. Именно в 70-е годы большая часть пенсионеров в нашей стране стали довольно обеспеченными людьми, которые могли себе позволить финансово помогать своим детям и внукам.

Но пришли иные времена. Нынче нормой стал низкий уровень жизни людей, небольшой рост ВВП, постоянный рост цен, спад экономики, падение рубля и т. д. После выборов президента многие ожидали, что грядут перемены к лучшему.

Но первое, чем отличилась власть, – это, вопреки воле народа, повысила пенсионный возраст. Сделано это было, думается, с единственной целью – без хлопот наполнить государственную казну…

Сегодня люди не видят признаков улучшения, роста экономики и личных доходов. Хороших новостей не много. Поэтому преобладает скорее опасение перед будущим, а не надежда и воодушевление.

В подписанных президентом В. Путиным указах содержится поручение обеспечить экономический рывок до 2024 года. В частности, через шесть лет Россия должна войти в число крупнейших экономик мира, расти темпами выше мировых, сохранить инфляцию не выше 4%. Однако среди стран по росту ВВП мы вот-вот уступим Индонезии. У нас темпы роста ВВП почти в два раза ниже мировых. Судя по всему, в реальности об экономическом рывке остаётся лишь мечтать. Сдаётся, что никакого рывка не предвидится и в последующие годы. Об этом наглядно свидетельствует проект федерального бюджета на 2019 – 2021 годы. Из него следует, что в 2019 году темпы роста должны составить 1,3% ВВП, а к 2021 году – до 3,1-3,3% в год (цифры основаны на прогнозе Минэкономразвития), но за счёт чего произойдёт это ускорение роста ВВП к 2021 году, остаётся загадкой: документы экономических ведомств об этом умалчивают. Так этого роста мало для рывка!

Сейчас одна из главных болевых точек российской экономики – падение реальных доходов населения. С 2014 по 2017 годы они упали в совокупности на 11%. Казалось, что в 2018 году ситуация кардинально изменится и доходы пойдут в рост, однако ударного роста доходов всё равно не получилось, зато цены повышаются не по дням, а по часам.

По итогам прошедшего года мы едва «наскребём» рост ВВП на 1,5%. Вот почему сомневающихся становится всё больше. Сегодня власть продолжает щедро расходовать деньги на Роснано и «Сколково» (выделено на пятилетку два триллиона рублей!), которые называются «институтами развития», но больше похожи на топки для сжигания ресурсов. Тем временем технологическое отставание России от индустриально развитых стран стремительно растёт. Между тем Чубайсовские проекты по Роснано, по признанию Счётной палаты, не эффективны, а многие из них вообще выглядят сомнительно. В 2011 году глава корпорации Чубайс представил В. Путину планшет, предназначавшийся для замены школьных учебников, а через год проект был признан провальным. Примерно тогда же он затеял строительство предприятия по выпуску кремниевых батарей, и в итоге списал в убытки около 10 миллиардов рублей из-за падения мировых цен на сырьё…

Имея достаточный производственный и жизненный опыт, считаю, что основными причинами отставания России в развитии являются: бесконтрольное расходование госбюджета, разбазаривание национальных богатств и их присвоение узким кругом лиц, вывод активов за рубеж, неэффективное государственное управление, высокая коррупция и воровство в крупных масштабах, сырьевая направленность экономики, слишком большой импорт (превышает 60%). На основании этого прихожу к выводу: пока Россия не избавится от этих пороков, нам никогда не видать достойной жизни и величия России!

Я уже не один раз подчёркивал, что налоговое бремя для населения постоянно повышается. С 1 января нынешнего года произошло повышение НДС с 18% до 20%. Формально это налоги на бизнес, но фактически его платят рядовые покупатели, для которых все товары и услуги продолжают дорожать.

Федерация независимых профсоюзов посчитала, что годовые расходы каждого жителя России увеличатся на пять тысяч рублей, а рост заработных плат, напротив, замедлится. Эксперты аналитического центра при правительстве РФ в своём прогнозе предупреждают, что на 4-11% вырастут цены на социальные значимые продукты: хлеб, яйцо, свинина, молоко, сахар. Однако в самом правительстве утверждают обратное. Но законы рынка хладнокровно диктуют свои правила, игнорируя популистские заявления чиновников, а бремя налоговой нагрузки в итоге опустошает наши кошельки.

Вот и ещё один закон вступил в силу с января 2019 года: «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Для садоводов – это ещё одна налоговая нагрузка. Закон нацелен на то, чтобы увеличить число собственников, а значит, поступления в казну платы за владение землей и объектами недвижимости. Он предписывает каждому садоводу пройти регистрацию в Росреестре, которая обойдётся в 10 тысяч рублей. Если не будет регистрации, вас могут заставить снести строения за ваш счёт и даже изъять земельный участок. Кроме того, ещё и предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей с физического лица. Вот и получается – всё для народа!

Но встаёт вопрос: а где прогрессивный налог, налог на богатство? Не так давно министр финансов Антон Силуанов в интервью В. Познеру признал, что разница в уровне доходов создаёт напряжение в обществе. Однако он считает, что вводить прогрессивную шкалу налогообложения в России не следует – якобы потому, что богатые люди не глупые, они найдут возможность обойти это решение, в том числе могут вывезти деньги из страны. Всех остальных чиновник, вероятно, считает не столь ловкими и потому хочет заставить платить по максимуму. Вот и присоветовал олигархов не трогать, а долги регионов гасить за счёт поборов с обычных граждан. Главный финансист страны обозначил свою позицию достаточно откровенно. Заботясь о сверхбогатых, Минфин лезет в карман к рядовым гражданам. Вскоре после интервью с Силуановым его ведомство выпустило на 58-и страницах методические рекомендации для губернаторов, которые должны способствовать увеличению доходной базы бюджета. Вот они, основные рекомендации: провести масштабную приватизацию, более активно искать граждан, сдающих жильё в аренду и не платящих с этого налоги, активизировать «кадастровые работы» с целью увеличения налогов на недвижимость, ввести систему платных парковок и дорог, установить больше камер для видеофиксаций нарушений со стороны водителей. Кроме того предлагается увеличить акцизы на сладкую газировку на 20%, что якобы позволит бороться с ожирением. Однако эксперты глубоко убеждены, что это ещё одна дорога к кошельку граждан. Экспертный совет при правительстве РФ подсчитал, что новация даст государству 28 миллиардов рублей дополнительных доходов.

Богатство и бедность в России, ужасающий разрыв между ними — одна из наших постоянных тем!

в России, ужасающий разрыв между ними — одна из наших постоянных тем! Экономика России — новости на портале для пожилых.

Пока мы обсуждаем повышение НДС до 20% и новые поборы с самозанятых, а также идею введения налога для безработных, наши депутаты сделали подарок самым богатым гражданам России. По сути, миллионеров и миллиардеров освободили от уплаты налогов при продаже недвижимости. Глядя на депутатов Госдумы, принимающих такие законы, я потерял доверие к ней.

В последние годы я очень внимательно слежу за новостями, болезненно реагирую на телевизионные ток-шоу. На всех каналах одна тема: Украина, Порошенко, Зеленский. Ну, невозможно смотреть! Как можно до такой степени не чувствовать, что всё это осточертело всем! Думаю, молодые уже и не смотрят. Всё, что им интересно, они узнают в интернете. Мы, нынешние пенсионеры, росли на информационных выпусках, в которых рассказывалось об успехах страны, запуске новых ракет, строительстве БАМа и других достижениях. Смущает, что новости, которые мы смотрим сегодня, не отражают реальность. Народ, особенно в глубинке, живёт небогато, а включишь телевизор – всё, оказывается, шикарно! А в реальности у людей резко снижается уровень жизни и на одну треть уменьшились доходы.

Мне, жителю Синюшиной горы (район в Иркутске - прим. ред), где находится семь аптек, зачастую предлагают дорогие импортные препараты, которые в разы дороже отечественных. Вот и думаю: есть ли совесть у чиновников, которые заявляют, что отечественных лекарств в аптеках более 70%?!

Много раз писалось и говорилось о борьбе с коррупцией. Но мало что меняется. В своё время Сталин с коррупцией покончил. Каким путём – мы знаем, очень жёсткими мерами, но покончил. Так что эта борьба не бесплодна, если её правильно вести. Вот и Китай нас обогнал в темпах роста экономики, потому что там коррупционеров расстреливают, а не награждают орденами и званиями.

Но самое противное – это несправедливость. Почему у тех, кто крадёт миллиарды, не конфискуют имущество? Во многих странах эти законы есть. Причём конфискуют наворованное у всех родственников коррупционера.

Если вы зададитесь вопросом, кто в нашей стране отвечает за развитие экономики, за расходованием бюджетных средств, хозяйственную деятельность, социальную политику и развитие инфраструктуры, ответ будет однозначным – правительство во главе с премьером Медведевым. Однако то, что случилось на Дальнем Востоке в конце прошлого года, уму непостижимо – такую бесхозяйственность и безответственность проявило Министерство рыбного хозяйство, а именно Росрыбоводство! В 2018 году лососевая путина оказалась самой урожайной за последние сто лет. Проблемы у рыбаков начались ещё в конце августа, когда уже стало понятно, что лосося будет много. В начале сентября в соцсетях начали появляться видео, снятые местными жителями Камчатки, где тонны ценной рыбы кучами вываливались в лесах, где она попросту гнила, красной рыбой кормили скот! О том, что делать с таким количеством рыбы, правительство должно было озаботится ещё в августе! Но тогда глава Росрыбоводства И. Шестаков заявлял, что бизнес справится с этой задачей. Время показало: грош цена этим заявлениям! Рыбопереработчики так и продолжали выбрасывать ценную рыбу, дабы не работать себе в убыток. Спрашивается: кто ответит за это безобразие?! И не верится, что виновных найдут и привлекут к ответу. А тонны дорогой, качественной рыбы с икрой гниёт где-то на Камчатке и Сахалине. Случись такое в СССР, полетели бы многие головы в руководстве. А сейчас, когда узнаёшь такую новость, становится обидно и горько. Ситуация в рыбной отрасли похожа на ту, что периодически происходит на рынке зерна. Аграрии выращивают рекордный урожай, но часть его гниёт чуть ли не на полях. Причина – отсутствие инфраструктуры и элеваторных мощностей. И тоже самое происходит с рыбой. Правда, здесь добавляется новая проблема: мало того, что перерабатывать такое количество продукции просто негде, её ещё нечем перевозить до покупателя, вагонов-холодильников отчаянно не хватает в стране. При таком отношении руководителей хозяйств мы никогда не будем богаты и обеспечены дешёвой рыбой. Недаром в народе говорят, что рыба гниёт с головы.

Вот такие мои рассуждения. Думаю, со мной многие читатели согласятся.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ