Православное духовенство настороженно относится к Ванге и считает ее, скорее, жертвой злых сил

Какая разница между пророками и предсказателями? Для религиозных деятелей ответ на этот вопрос очевиден: одних превозносят как духовных учителей человечества, а других частенько обвиняют в связях с нечистой силой. Вот и болгарская ясновидящая Ванга, несмотря на всю свою приверженность православной вере, вызывает немало подозрений у представителей духовенства.

Знаменитая прорицательница

Биография этой удивительной женщины рассказывается во множестве источников. Например, сведения о ней содержатся в книге «50 знаменитых прорицателей и ясновидящих», написанной коллективом авторов: Валентиной Скляренко, Татьяной Иовлевой, Яной Батий и Марией Панковой.

Дочь простых крестьян Панде и Параскевы Сурчевых, которую назвали Вангелией, родилась в 1911 году в городке Струмице. Девочка рано осталась сиротой, ее воспитывала мачеха. Когда будущей провидице было 12 лет, семья перебралась в местечко Ново Село. Там с Вангой произошел несчастный случай. Попав в самый эпицентр урагана, она едва не погибла и навсегда лишилась зрения. Когда взрослые нашли ребенка, то обнаружили, что глаза девочки полностью забиты песком. Все попытки врачей победить слепоту оказались безрезультатными.

Когда Вангелии было 18 лет, она снова чуть не умерла. На этот раз — от плеврита. Во время тяжелой болезни девушка увидела вещий сон. Всадник в ореоле света предупредил ее о скором начале Второй мировой войны и пообещал проявление провидческого дара. Так и произошло. Вскоре все соседи и знакомые уже знали, что Ванга способна предсказывать будущее.

В 1942 году она вышла замуж за Димитра Гуштерова и переехала с ним в город Петрич. Более 500 тыс. человек побывали на приеме у предсказательницы, слава о которой быстро распространилась за пределы Болгарии. Рядом с ее домом даже была построена специальная гостиница для людей, желающих попасть на прием к знаменитой Ванге. В преклонные годы она на собственные средства возвела в местечке Рупите православную церковь Святой Петки, которая была освящена 14 октября 1994 года. Провидица умерла в 1996 году от рака.

Мнение духовенства

Религиозные служители, как правило, крайне негативно оценивают деятельность различных экстрасенсов, колдунов и целителей. Если в Средневековье таких людей жестоко пытали, а потом сжигали на кострах, то сейчас их обычно называют шарлатанами.

По мнению духовных пастырей, лишь твердая вера способна уберечь человека от происков нечистой силы. А пытаться узнать собственное будущее — это грех, потому что судьба человека является Божьим промыслом. Так что отношение православной церкви к Ванге в лучшем случае всегда было настороженным. Иеромонах Иов (Гумеров) считает, что болгарская предсказательница находилась под влиянием темных сил.

«Человек, ограниченный физическим телом, не может собственными силами познавать потусторонний мир. Священное Писание и святые отцы говорят о двух источниках нашего знания мира сверхчувственного: Богооткровенный и демонический. Третьего нет. Кто давал информацию Ванге о мире невидимом? Откуда была изумляющая людей осведомленность?» — написал иеромонах Иов (Гумеров).

Основываясь на воспоминаниях Красимиры Стояновой, племянницы бабы Ванги, религиозные деятели полагают, что эта уникальная женщина была по-своему одержима бесами. Ведь порой она впадала в подобие транса, во время которого делала свои предсказания.

В книге Красимиры Стояновой «Ванга ясновидящая и исцеляющая» приведены такие слова прорицательницы: «О, эти силы, маленькие силы, которые всегда рядом со мной. Но есть и большие, их начальники. Когда они решают заговорить моими устами, мне становится плохо, а потом я целый день как разбитая...».

Представители православной церкви полагают, что жизненную энергию у человека во время мистических контактов могут отбирать лишь падшие духи. Ведь ангелы, наоборот, наполняют верующих позитивными эмоциями, придают людям уверенности.

Еще одним косвенным свидетельством одержимости Ванги служит такое воспоминание ее племянницы: «Лишь иногда мы не могли понять, почему наша тетя бледнеет, почему ей внезапно становится плохо и из уст ее неожиданно раздается голос, поражающий нас своей силой, непривычным тембром, словами и выражениями, которых нет в обычном словаре Ванги». Как считает иеромонах Иов (Гумеров), такое поведение свидетельствует, что телом человека завладела некая потусторонняя враждебная сила, лишающая людей собственной воли.

Разговоры с мертвецами

Еще одной причиной настороженного отношения православной церкви к Ванге являются ее разговоры с духами умерших. Как известно, Ветхий Завет негативно оценивает подобные практики. Книга Левит содержит наставление: «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (глава 19, стих 31). Этими словами руководствуются представители религиозного духовенства трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама.

Сама же Ванга не раз в своих многочисленных интервью признавалась, что общается с духами мертвых. Когда к ней приходил посетитель, она видела рядом с человеком его покойных родственников, которые сообщали ей всю необходимую информацию. Большинство религиозных деятелей опасаются, что под видом умерших предков к экстрасенсам являются представители злых сил, которые стремятся запутать людей, обмануть и направить по неверной дороге.

Кроме того, подобные эзотерические духовные практики сами по себе порицаются отцами церкви. А Вангу после ее смерти сделали своим знаменем представители различных вероучений, стремящихся к пересмотру христианских догматов.

Впрочем, православное духовенство ни в чем не обвиняет лично прорицательницу. Ее считают, скорее, жертвой злых сил. Так, иеромонах Иов (Гумеров) написал: «Сама Ванга не сознавала, что она общается с миром падших духов. Не понимали это и многочисленные ее посетители».

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Церковь бабы Ванги

И все же знаменитая болгарская прорицательница была женщиной верующей. Не случайно на склоне лет она почти все свои личные сбережения потратила на возведение православного храма. Юрий Косоруков и Жени Костадинова в соавторстве написали книгу «Великие пророки от Нострадамуса до Ванги», в которой рассказали историю появления церкви Святой Петки в местечке Рупите.

«В кругу родных и близких пророчица многие годы делилась своими мечтами построить христианский храм, в котором люди молились бы за спасение своей души, ставили Богу свечи и очищались от дурных помыслов, становясь добрее», — отметили авторы книги.

Примечательно, что представители православного духовенства крайне придирчиво отнеслись к новому храму. Ванга даже жаловалась на это в одном из своих интервью: «Какие-то догмы не соблюдены, видите ли... Приехал владыка, оперся о свой посох и закричал: "Это противу церковных канонов!". Вместо того чтобы поздороваться и поздравить нас с завершением строительства храма».

Ванга особо почитала Святую Петку, которая провела почти всю свою жизнь в уединении и молитвах. А приезжающим к ней экстрасенсам предсказательница часто советовала приобщаться к вере, читать религиозную литературу, чтобы понять, как важно правильно распорядиться собственным даром.

Давно великой болгарской ясновидящей уже нет в живых, но имя ее до сих пор на слуху. Одни люди верят в ее дар однозначно, другие – сомневаются, третьи считают великим мистификатором. Все точки зрения имеют право на существование. Но, безусловно, многим хотелось бы знать истину об этой удивительной женщине. Надеемся, что когда-нибудь завеса над всем тайным, что связано в Вангой, достаточно приоткроется людям. А представители РПЦ высказываются и на другие темы, и не связанные с мистикой в том числе. Напомним об этом некоторыми публикациями:

По инф. cyrillitsa.ru

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