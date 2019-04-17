Пожарная безопасность: "Денег нет, но вы спасайтесь!"

Система противопожарной безопасности, которая когда-то была одним из главных приоритетов государства, стала обеспечиваться по остаточному принципу. В пермском селе Андреевское местные жители, устав ждать, когда власти купят новую пожарную машину, решили «всем миром» скинуться на ее приобретение...
За год в селе на 16 пожарах погибли несколько человек. Пожарный автомобиль в селе есть, но ему почти 30 лет, и машина постоянно ломается.
Во время референдума по самообложению 83% селян проголосовали «за» сбор по 400 рублей. Эту сумму должен будет сдать каждый совершеннолетний житель Андреевского. Краевые власти, узнав о таком самоопределении села, пообещали добавить бюджетных финансов к собранной сумме.
Ситуация в пермском селе не уникальна в том плане, что пожарные части во многих регионах испытывают нехватку финансирования. В прошлом году широкий резонанс приобрела голодовка пожарных в якутских поселках Кангалассы и Зырянка. Огнеборцы рассказали, что им не выдают обмундирование, недоплачивают зарплату, а здание пожарной части давно требует ремонта. Власти по-своему отреагировали на акцию протеста: решили расформировать пожарную часть в Кангалассах.
Голодовку из-за нехватки финансирования объявлял и командир отделения пожарной части в забайкальском поселке Амазар Константин Князев. Он требовал выплат за переработку и обеспечения пожарных спецодеждой. По словам забайкальских огнеборцев, бывало, что пожарная машина не могла выехать на тушение огня из-за отсутствия горючего.
Эти примеры говорят о деградации государства, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин. «Люди вообще-то платят налоги. И живут они в стране, где есть природные ресурсы и производство. Однако налоговая система построена так, что обществу остается все меньше и меньше. И люди просто вынуждены из своих зарплат, из своих пенсий дать деньги на приобретение пожарной машины, чтобы обеспечить собственную безопасность. Понять людей можно, но сама система дополнительного обложения — она гнилая, конечно, насквозь. Она позволяет государству умывать руки и говорить: хотите пожарную машину, или школу, или новую дорогу? Ну, скидывайтесь дополнительно... А что мы делаем с вашими налогами, то не ваше дело, говорит государство. Такая модель, очевидно, влечет за собою уничтожение будущего страны, потому что ее потенциал и ресурсы не работают на общественное благо», — сказал парламентарий.
Развитие добровольчества — это правильно, но самоустранение государства — явление негативное, полагает руководитель волонтерской программы и противопожарного проекта Гринпис России Григорий Куксин. «Позиция, что государство должно нас защитить от всех бед, с пожарами не очень работает. В тех странах, где справились с пожарами и забыли, что это такое, по крайней мере, на природных территориях, основные противопожарные силы — это добровольцы. Не удастся справиться с пожарами, если люди не вовлекаются в это дело, если население не участвует в решении проблем. Но это не значит, что надо дать возможность государству ничего не делать. Если люди действительно добровольно решили скинуться на пожарную машину — это хорошо. Но еще важно, чтобы они при этом контролировали, как тратятся государственные средства. А если люди в Забайкалье собирали деньги для государственных пожарных, чтобы им сапоги купить, — это вопиюще неправильная история. Государство должно своих пожарных сапогами обеспечивать», — уверен эксперт.
Представитель группы «Добровольные лесные пожарные Забайкалья» Роман Нуштаев отметил, что у людей бывают уже безвыходные ситуации, когда они понимают, что им никто не поможет в их бедах. «Полагаю, что люди на такие шаги идут от безысходности. Наверняка и в пермском селе они обращались к местным властям, но те попросту не реагировали, и проблема не решалась долгие годы. Поэтому — от безысходности и с целью сохранения своих жилищ и природного мира у населенного пункта — люди и пошли на сбор денег своими силами. Но чиновникам в данном случае должно быть стыдно, или им, по крайней мере, следует задуматься о том, что они не выполняют свои обязанности. Ведь вопросы безопасности населения должны быть закрыты в первую очередь. И тут уже стоит задуматься: почему чиновники не выполняют своих обязанностей — то ли это халатность и нежелание работать, то ли у них нет ресурсов», — заметил волонтер.
Чиновников можно и нужно заставлять работать, а не освобождать их от обязанностей, уверен учредитель электронной газеты «Комментатор» Стас Захаров. Общественник привел пример того же Забайкалья, где, в связи с недавней сменой главы региона, начались какие-то перемены в деле обеспечения противопожарной безопасности. Чиновники испугались за свои кресла.
«Вот сейчас в Забайкалье идут частые отставки в правительстве, и никто не знает, кто будет следующим. В итоге чиновники боятся и знают о „гиперответственности“ за подготовку к пожароопасному сезону. Так, недавно, когда трава загорелась в отдаленном районе Читы, то пожарные расчеты за минуты уже были на месте. То есть, если на чиновников давить, пинать их, то они начинают работать. А когда с людей и так берут налоги, и еще они начинают исполнять функции государства, тот тут возникает вопрос: зачем вообще нужно такое государство», — заявил Захаров.
В то же время общественник признал, что привыкших к безответственности чиновников не переделать, нужна замена кадров. В Забайкалье, известном на всю страну масштабными природными пожарами, у «стихии» есть и своя специфика: возгорания могут быть результатом поджогов, призванных скрыть следы незаконных рубок лесов.
«На одном из правительственных совещаний было оглашено, что пожары возникают там, где поработали „черные лесорубы“. А правоохранительные органы их покрывают. Да и вообще, в регионе создана настоящая сеть из старых элит, которые сформировались еще в 90-е годы, и даже главы муниципалитетов разговаривают, „базарят“, как бандиты. Поэтому, даже если выделят необходимые деньги из бюджета и все население переоденут в пожарных, вряд ли мы справимся с нашей бедой, пока не искореним коррупцию», — уверен Стас Захаров.
Эксперты и общественники однозначно оценили инициативу пермских селян о покупке пожарной машины за свой счет: очевидно, что в условиях наплевательского отношения чиновников к вопросам безопасности «спасение утопающих», а вернее, потенциальных погорельцев, становится делом их собственных рук. Но это явно не выход. Правильным будет все же заставить чиновников исполнять свои обязанности, а если они не хотят этого делать — значит, их следует заменить.
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