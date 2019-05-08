Помним. Гордимся. Чтим

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Приближается День Победы – священный праздник памяти и истории нашего народа. Это единственный государственный праздник, когда гордость и скорбь смешиваются в наших сердцах.
Готовясь к торжествам, ветераны Октябрьского округа в конце апреля посетили мемориальный комплекс на Лисихинском кладбище, посвящённый воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны и умершим в иркутских госпиталях, памятник маршалу Г. К. Жукову и мемориал «Вечный огонь».
Участники ВОВ: Н. Г. Галиаскаров, И. М. Спасенов, В. Н. Глухов, И. М. Сластенов, К. М. Познянский, В. Е. Мандрыгин, М. Н. Гаврилов, А. Г. Коптев, блокадница Л. П. Быстрова, ветераны тыла, дети войны, ветераны труда, ветераны вооружённых сил В. И. Евтушенко и В. И. Баранов, ветеран ПО Н. Ф. Собко и представитель администрации округа Т. А. Достовалова – почтили память павших героев и отдали дань уважения и благодарности каждому, кто достойно прожил годы войны.
Выступавшие вспоминали героические и трагические страницы войны, погибших товарищей, которые шли навстречу смерти и умирали стоя, чтобы нам не жить на коленях, восхищались величаем духа и единства нашего народа, мужеством и героизмом солдата-победителя.
Тронули воспоминания Л. П. Быстровой: «После смерти от голода моего отца, до последнего работавшего на ленинградском заводе «Красный треугольник», меня, пятилетнюю, с братом и мамой, оголодавших, обессилевших, вместе с другими осенью 1942 года эвакуировали через Ладогу ночью. Две баржи шли на некотором расстоянии друг от друга. Вдруг – вражеские самолёты. Грохот. Наша баржа проскочила, а вторую баржу фашисты взорвали. Я увидела яркий огонь позади нас и по-детски подумала, что это салют... Горела и тонула баржа вместе с людьми».
Ветераны отметили, что сегодня наша общая задача – сберечь и сохранить историческую правду о той страшной войне, память о павших и живых и о том, что знамя Победы – красного цвета с золотой звездой и серпом с молотом.
Потом, в неформальной обстановке, ветеранов поздравили с наступающим Днём Победы представители других ветеранских советов города: М. П. Слюнкин, В. И. Преловский и В. Г. Белоусов. Депутат городской думы В. Л. Свердлов преподнёс цветы и вручил подарки участникам ВОВ от своего коллектива.
Завершая акцию, посвящённую великому празднику, председатель Совета ветеранов Октябрьского округа В. Н. Беляев отметил, что День Победы связывает все поколения нашей страны. Поздравляя присутствующих, он сказал: «Низкий поклон участникам кровопролитных сражений и всем тем, кто работал во имя Победы в тылу, кто восстанавливал города и сёла, кто, получая похоронки, превозмогая горе, находил в себе силы вновь приступать к любой работе, приближая День Победы. Спасибо вам за пролитую кровь, за бессонные ночи и неиссякаемую нравственную силу!»
Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет с Днём Победы всех жителей округа, города и области. Крепкого вам здоровья и долгих и интересных лет жизни!
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