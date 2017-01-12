Пограничное состояние

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Выписываю и читаю вашу газету со дня её выхода в свет. Мне она очень нравится, так как отражает практически всю нашу жизнь. Да и сами пенсионеры много рассказывают в ней о своей жизни. Вот и я решилась написать о проблемах жителей дома № 1а, что в переулке Пограничном.

Многие иркутяне знают, что это бывшее общежитие завода. Таких домов там несколько. Сейчас эти дома пришли в такое ужасное стояние, что в подъезды даже зайти страшно. Но до них ещё нужно добраться. Дело в том, что у подъездов нашего и соседнего дома 1д общее крыльцо. Если, конечно, его можно так назвать: ступени там сильно разрушены, а то и вовсе их нет, так что подняться по ним – большая проблема. Зимой многие просто съезжают с крыльца кто на чём может. Но это ещё полбеды. Над крыльцом у нас застеклённые пожарные переходы. Стёкла давно лопнули и висят опасными осколками прямо над проходящими людьми. Это просто чудо, что до сих пор никто не пострадал! Сами переходы забиты всякой рухлядью, так что случись пожар – никто не спасётся.

И вот с этими проблемами крыльца и переходов мы уже больше года безуспешно обращаемся в наше ЖКХ «Народное» и в администрацию Октябрьского округа. Вызывали даже «АИСТ», который снял об этом безобразии сюжет. Но воз и ныне там!

С грустью вспоминаю я, как в советское время хорошо работал народный контроль. Если б на его заседании хотя бы раз вызвали ответственных за эти вопросы людей, уверяю вас, всё бы давно было сделано. А сейчас я даже не знаю, к кому ещё обращаться. Моя «рабочая» неделя начинается со звонков в ЖКХ. Инженер (А. Геращенко) клятвенно обещает начать работы со вторника и... всё вновь благополучно забывает до следующей недели. Руководитель управляющей компании «Народное» (А. А. Рудых) попросту не отвечает на звонки, встретиться с ней можно только по предварительной записи на приём в пятницу (прямо как к мэру, губернатору или президенту!). И такая круговерть длится уже месяцами.

Пожалуйста, подскажите нам, куда ещё нужно обращаться, чтобы решить простые вопросы по ремонту крыльца и наведению элементарного порядка в противопожарных переходах наших домов на Пограничном? Ну, ведь сил уже нет ходить и звонить по инстанциям, писать жалобы и требовать, чтобы наша управляющая компания «Народная», а точнее, антинародная, стала наконец выполнять свои прямые обязательства по обслуживанию закреплённых за нею домов.

От редакции: Уважаемая Валентина Ивановна, пока писать и обращаться больше никуда не надо – это сделаем за вас мы, послав публикацию этого письма в администрацию Октябрьского округа (Е. Е. Войцехович) и в администрацию г. Иркутска (Д. В. Бердникову). Уверяем вас, что эти товарищи, ответственно относящиеся к обращениям граждан любого толка, возьмут письмо под контроль и сделают всё, чтобы понудить УК «Народная» к выполнению своих элементарных обязанностей. И это состояние ваших домов, ставшее, действительно, уже пограничным, наконец-то изменится.