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Побольше бы таких людей!
З. Ф. БАХМУТ   
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Хочу выразить свою публичную благодарность Бельченко Ирине Ивановне. Второй год она проживает по улице А. Невского, 67, в первом подъезде. Возле дома был такой беспорядок, всё запущено... Она всё вскопала, вынесла камни. Некоторые жильцы недоумевали и даже возмущались, что всё это, мол, бесполезно, так как там находятся колодцы теплотрассы. Но рабочие тоже видят чужой труд и, когда это необходимо, работают аккуратно. И вот там второй год цветут цветы.

Ирина Ивановна создала душевную, умиротворяющую атмосферу. Приятно выйти, посидеть на лавочке, полюбоваться красотой, созданной её прекрасными руками. Мимо идут люди, останавливаются и любуются, спрашивают, кто это делает. Она специально встаёт рано, когда все ещё спят, поливает цветы и бежит на работу. Ей 57 лет, вместе с ней проживает пожилой больной отец, которому тоже нужен уход. А жильцам нашего дома хочется напомнить, что есть ещё среди нас неравнодушные люди, не очерствевшие душой, которые относятся к природе как к святому делу.

Пусть бог даст Ирине Ивановне долгих лет жизни, крепкого здоровья. Убедительно вас прошу отметить её труд. Ей будет очень приятно, придаст силы в труде. Это необычная, умная, светлая женщина не только в труде, но и в быту.

В жилых домах, в каждом подъезде, побольше бы таких людей – Россия была бы вся в цветах!

С уважением, З. Ф. БАХМУТ

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