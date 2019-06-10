Открытое письмо Министру культуры РФ Мединскому Владимиру Ростиславовичу

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Уважаемый Владимир Ростиславович!
Уже давно, ещё при ваших предшественниках, начался разброд и шатание в лагере блюстителей русской словесности. Выразилось это в том, что составители различных академических – и не только – словарей и справочников в сложных или затруднительных случаях трактовки грамматической ситуации стали пропускать в издания с пометкой «допустимо» ранее совершенно недопустимое как образец – правильной русской речи. Заметного общественного и научного протеста на это послабление невеждам и профанам не последовало – и процесс, как говорится, пошёл. Примеров тому – тысячи. Но поначалу языковая разболтанность заразила, если так можно выразиться, низы словесной иерархии, а потом всё шире и глубже охватывает интеллектуальную и научную элиту России.
К примеру, в передаче Игоря Волгина «Игра в бисер» от 16.05.2019 года Дмитрий Бак применил в положительном значении слово «брутальный» и не был никак и никем поправлен. Аналогично этому положение со словом «шедевральный» и др. У нас, в Иркутске, подобное словесное извращение стало очень распространённым – и борьба с ним безуспешна. А поскольку вкупе с «брутальностью» получили права языкового гражданства тысячи и других подобных примеров, считаю необходимым привлечь Ваше внимание и Ваши полномочия к указанному процессу. Мне кажется, объединёнными усилиями Министерства культуры и Академии наук России можно выправить это тревожное положение в русской словесности.
На местах есть немало попыток противостоять безграмотности в русском языке. В Иркутске областное радио для этого ввело специализированную рубрику. Всероссийская радиостанция «Маяк» практикует рубрику «Училка», в которой разбирает и поправляет словесные огрехи как своих ведущих, так и депутатов заодно с другими политиками. К сожалению, в масштабе страны это очень мало, слабо, практически не имеет значения. Поэтому надо организовать борьбу за оздоровление русской грамматики и стилистики в обязательном порядке, с употреблением всех возможных административных ресурсов.
Как это организовать – отдельная тема. Специалисты и знатоки разработают целую программу, если увидят намерение власти заняться этой проблемой серьёзно. А ещё лучше будет разослать по городам и весям глубоко проработанные указания Министерства культуры, Министерства просвещения, Союза журналистов и других творческих организаций. При возможности очень полезно было бы привлечь мощь правительства Российской Федерации. Отлично сознаю, что в условиях страны по достижению прорывов в экономике и политике кое-кто будет отмахиваться от решения речевых тонкостей. Но без прорывов в культуре невозможно достичь прорывов, обозначенных президентом В. В. Путиным в мае 2018 года.
От всей души желаю Вам, Владимир Ростиславович, дальнейших успехов в Вашем служении народу и Отечеству.
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