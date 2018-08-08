От благодарных пациентов

В микрорайоне Первомайский Иркутска состоялось значимое для развития здравоохранения нашего района событие – здесь 19 июля торжественно открыли стационар дневного пребывания больных.

Главврач поликлиники № 4 И. А. Папуша демонстрирует министру здравоохранения области О. Н. Ярошенко возможности дневного стационара

Микрорайон получил дополнительное лечебное учреждение на 23 койко-места для оздоровления наших жителей – удобное, просторное, оснащённое современным оборудованием.

Совет ветеранов № 17 выражает огромную благодарность всем тем, кто внёс вклад для открытия этого дневного стационара. Особая благодарность главному врачу городской поликлиники № 4 Ирине Анатольевне Папуше – благодаря её стараниям и настойчивости стало возможным это событие!

В июле этого года поликлиника № 4 отметила тридцать лет со дня своего основания. И всё это время поликлиника оказывает медицинскую помощь жителям микрорайона. Коллектив поликлиники является неоднократным победителем различных профессиональных конкурсов, проводимых в Иркутской области. Такая высокая оценка заслуженна и справедлива и определяется высоким качеством медицинской помощи своим пациентам.

Традиции, заложенные первым поколением врачей и медсестёр, сохраняются и приумножаются благодаря самоотверженному труду коллектива этого лечебного учреждения. В 2017 году был введён в эксплуатацию новый современный аппарат для проведения ультразвуковых исследований – универсальный ультразвуковой сканер. Готовится к введению в эксплуатацию цифровой рентген, который позволит безопасно и с большой точностью проводить диагностику. Это говорит о том, что руководство поликлиники, возглавляемой Ириной Анатольевной, стоит на страже здоровья первомайцев!

Совет ветеранов № 17 поздравляет коллектив поликлиники с юбилеем! От всего сердца желаем здоровья, благополучия в семьях, развития нашей поликлиники, удовлетворения от работы и благодарных пациентов!

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