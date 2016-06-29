Ох, и дурят нашего брата!

Уважаемая редакция газеты «Мои года»!

В 2017 году ваша газета несколько раз обращалась к теме мегасчетов за тепло, выписанных теплосбытовыми компаниями. Но, к сожалению, никто не пытался выяснить, откуда появился такой «долг».

Вот как это видится нам. Чтобы успокоить недовольных, нам говорят, что сумма доначислений составляет всего 15 руб./кв. м. Неправда!

Например, в микрорайоне Солнечный в доме № 58 (управляется УК «Радуга») доначисление на 2-комнатную квартиру составило 500 рублей, в доме № 68 на 2-комнатную квартиру доначисление уже 2000 рублей, а на 3-комнатную – 3000 руб. А, например, на такие же квартиры на площади Декабристов и в микрорайоне Байкальский – менее 2000 руб. Почему?

В качестве объяснения нам пытаются навязать мысль, что в 2016 году была необычайно суровая зима и пришлось много тепла подавать дополнительно.

И это неправда!

Самый холодный декабрь был в 2012 году (-22,5°). Низкая температура в декабре была и в 2010 году, и в 2011 году, но тогда нашу переплату за тепло нам возвратили. Это можно видеть и по сравнению температуры воздуха, и в другие годы и месяцы.

Всё дело, видимо, в том, кто и как считает...

Постановление правительства РФ № 354 от 29.06.2016 г. даёт нам право выбирать форму оплаты тепловой энергии: либо по приборам учёта, либо платить 1/12 оплаты предыдущего года. Однако теплосбытовой компании это показалось неудобным: они выбрали только один способ – по 1/12.

Главный перерасход тепла, например, в нашем доме, произошёл в первые месяцы года. 1/12 в нашем доме равна 564,63 Гкал. Принимая во внимание, что мы оплатили это количество и в июне, и в мае, когда отопление отсутствовало, перерасход составил 1775 Гкал.

Перерасход тепла в осенние месяцы 2016 года полностью компенсирован переплатой в июле, августе и начале сентября.

То есть нашу «задолженность» теплосбытовая компания должна была рассчитать по тарифам начала 2016 года (18,6 руб./кв. м). Однако перерасчёт выполнен даже не по 19,32 руб./кв. м, что соответствует тарифам, установленным с 1.07.2016 года. Почему?

Следует сказать, что с этой цифры (22 руб./кв. м) они начнут отсчёт в 2017 году. Хотя весна наступила очень рано и приборы учёта показывают небольшой расход тепла.

Постановление правительства РФ № 354 даёт нам право выбирать форму расчёта. Почему нас лишили права самим выбрать это?!

Мы хотим, чтобы перерасход, который был в начале года, пересчитали по тарифам этого времени и внесли коррективы в платёжные документы.

Письмо мы отправили на имя мэра Иркутска Д. Бердникова. И думаем, что газета, которая формирует общественное мнение, захочет участвовать в обсуждении этого вопроса.

Письмо обсудили и одобрили жители б/с 17 дома 68 по проспекту Жукова.