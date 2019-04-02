О "вымирании русских" — с цифрами в руках

Эпатажный прогноз протоиерея Смирнова насчет «вымирания России» и заполонения ее ордами инородцев заставляет взять в руки реальные данные о национальном составе страны.

«Это не кризис, это катастрофа. Украина, Белоруссия, Россия вымирают. Нам вообще, как государству русскому, осталось лет тридцать. В европейской части мусульмане будут жить, а в азиатской — китайцы», — заявил на днях в своей очередной видеопроповеди руководитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Те же русские, что останутся, будут «чистить сапоги» понятно кому, добавил он.

В подтверждение своей правоты протоиерей привел пример Византийской империи. Гляньте, что с ней произошло, сказал он, великая страна, преемница Римской империи, и где она? Собор Святой Софии превратили в мечеть. Из колокольни Ивана Великого тоже хороший минарет получится, если снять с него крест, саркастически добавил Смирнов.

Насчет Византии надо отметить, что греки, в отличие от русских, являющихся сегодня абсолютным большинством в РФ, никогда не были самым многочисленным народом в «своей» империи. Так же, например, как правящие ныне в Сирии алавиты составляют там лишь 10% от числа всех жителей страны.

Апокалиптические сценарии из уст христианского священника — дело обычное. Страшный суд, геенна огненная и все такое. Но по сути вопроса ничего оригинального Смирнов не сказал. Такие прогнозы и опасения свойственны многим русским националистам. Не так давно подобными сценариями меня пугал один молодой безработный из Омска. Смотрите, говорил он, идет их («нерусских») семья, а у них несколько человек детей. А у русских сокращается рождаемость. Скоро «их» будет большинство...

При этом похожие страшилки в ходу и у части российской либеральной интеллигенции. Про «засилье» мусульман в России и Европе нам постоянно твердят писатель Михаил Веллер, публицистка Юлия Латынина и ряд других.

Рецепт борьбы с этим от протоиерея Смирнова следующий: надо «упереться пятками» и не пускать их. По стертости пяток господь будет судить достойны ли вы для попадания в царство божие или нет, уверяет он. То есть рецепт борьбы с этим «злом» (а если это не зло, то зачем с ним надо бороться?) есть, теперь его надо применить. Готовьте пятки, господа!

Соответствуют ли представления о «засилье» мусульман фактам и реальной статистике — это уже совершенно никому не интересные подробности. Выйдите на улицу — вон «их» сколько! Вот и вся статистика.

На фоне этих жизнеутверждающих сентенций попробуем все-таки разобраться, каково положение дел той области статистики, где говорится о национальном составе России, и какие тенденции в ней сейчас можно выявить на самом деле. Сразу надо отметить, что с точки зрения демографии наиболее точные сведения по составу (в том числе, национальному) и численности населения дает перепись. Ежегодный статистический мониторинг изменения в национальном составе страны показывает слабо. Учет въезда и выезда иностранных граждан, миграционный прирост населения, которые после ликвидации Федеральной миграционной службы ведутся соответствующим подразделением МВД, все менее достоверны. Достаточно сказать, например, что данных о миграционном приросте за 2018 год на сайте Росстата (а он эти сведения получает как раз от МВД) до сих пор нет.

Поэтому более-менее полноценно судить о динамике изменения национального состава Российской Федерации до очередной Переписи, которая должна пройти в 2020 году, мы можем только по Переписям 2002 и 2010 годов.

Здесь я вернусь к словам протоиерея Смирнова о «русском государстве». Тут батюшка, что называется, не думал, не гадал — нечаянно попал. Это тот случай, когда я в значительной мере могу с ним согласиться. Дело в том, что, несмотря на заявления части русских националистов о необходимости создания «русского государства», которое, по их мнению, должно быть отделено от «нерусских» республик высоким забором, нынешняя Российская Федерация (вероятно, впервые в истории!) действительно по преимуществу государство русских.

Просто для сравнения. Согласно переписи 1897 года великорусское население в Российской империи составляло лишь 55,6 млн человек. Это 44,3% от общей численности ее населения, которое тогда насчитывало 125,6 млн человек. То есть русские в Российской империи были лишь относительным большинством.

С отпадением от России в 1918 году Польши и Финляндии процентное соотношение русских увеличилось. По последней Всесоюзной переписи 1989 года в СССР насчитали чуть больше 145 млн русских, что составило тогда 50,6% от общего числа граждан СССР (286,7 млн).

После распада СССР, русские в Российской Федерации стали абсолютно преобладающим этносом. По переписи 2002 года русские составляли 79,8% от общего числа россиян. По переписи 2010 года — в процентном отношении численность русских действительно сократилась — до 77,7%. Это было вызвано падением численности русского населения за этот период и в абсолютных числах. Если в 2002 русских в РФ насчитывалось почти 116 млн человек, то в 2010 только 111 млн. И в этом, конечно, ничего хорошего нет, но 111 миллионов — это все еще около 80% населения.

Отметим, что в 1990-е и 2000-е годы уменьшалась численность не только русских, но и представителей большинства других национальностей России, например, финно-угорских народов, да и не только их. С 2002 по 2010 годы сократилась численность таких коренных тюркских народов РФ, как чуваши и башкиры. Уменьшилось (с 620 до 600 тысяч) число азербайджанцев. Почти не изменилось количество бурятов — 450 тысяч в 2002 году и 460 тысяч в 2010 году.

Русские националисты разных видов как на главную опасность для национальной идентичности русского народа указывают на рост численности населения Северного Кавказа, а также на приток мигрантов из Средней Азии. Что касается последнего, то миграционный прирост в России замедлился, о чем свидетельствуют данные того же Росстата. В 2017 году он составил всего 212 тысяч человек. Предполагается, что за 2018 год миграционный прирост сократится еще больше, упав до 160 тысяч человек (полных данных по 2018 году пока нет). Причем заметим: мигранты из Средней Азии и Закавказья составляют в этом числе лишь около 50%-60%. Украинцев же, белорусов и молдаван в России на обывательском уровне (а все страхи на миграционную тему у нас именно на этом уровне) мигрантами особенно и не считают.

Теперь о росте численности населения национальных республик Северного Кавказа. Да, этот процесс действительно идет. Однако давайте не забывать, что общая численность коренных кавказских народов в шести национальных республиках Северо-Кавказского федерального округа (без русского по преимуществу Ставрополья) составляет примерно 7 млн человек. Или 4,7% от всего населения России, насчитывающего на начало 2019 года 146,7 млн (вместе с Крымом).

Напомню, что только в одной Москве по самой консервативной оценке проживает более 12 млн человек. Так что говорить о доминировании северокавказских народов в России просто смешно. Татары? Это давно пророссийский, сильно европеизированный и не очень религиозный народ.

И все же численность русских продолжает падать, а кавказских народов — расти. Это тоже статистика. Важно понимать суть этого феномена. Если приглядеться повнимательнее к статистике Северо-Кавказского округа, то мы увидим, что большинство населения там все еще живет в сельской местности. Это особенно наглядно видно на примере двух самых многочисленных республик — Дагестана и Чечни. Из 3 млн жителей Дагестана 1,68 млн — селяне. Из 1,437 млн чеченцев сельских жителей 935 тысяч. Но именно село, особенно удаленные горные аулы, являются хранителями традиционалистских настроений и представлений, которые, к тому же активно поддерживаются и местной, и федеральной властями.

Именно традиционализм, усиленно возрождаемый и насаждаемый сверху, — это та среда, которая способствует высокой рождаемости. Однако и здесь идут прогрессивные процессы. По данным социологов Высшей школы экономики, тот же Дагестан сегодня стал гораздо более урбанизированной республикой, чем 25 лет назад и этот процесс здесь активно развивается.

Представление о том, что именно ислам способствует повышенной рождаемости опровергается наблюдениями сделанными еще в XIX веке. Давно выведена закономерность — чем выше уровень образования и общей культуры, чем выше урбанизация, тем ниже темпы роста населения. Точнее, оно стабилизируется. И от религии это не зависит.

Характерный пример тут — такая мусульманская страна, как Саудовская Аравия. С ростом урбанизации (сегодня 88% населения этой страны живет в крупных городах), увеличением доходов граждан, уровня их образования, рождаемость здесь непрерывно падает последние 40 лет. Сегодня население этой страны понемногу увеличивается в основном лишь за счет трудовых мигрантов из других, пока еще по преимуществу аграрных государств и регионов Востока.

Соответственно, картина «заполонения» мусульманами европейской России — пока не более чем игра больного воображения.

Численность китайцев, в том числе на Дальнем Востоке России, пока тоже ничтожна. В 2017 в страну прибыло 8237 граждан Поднебесной, а выехало 7600. О чем говорить?

Однако неосвоенность этих огромных территорий, безусловно, представляет угрозу для будущего. Нашумевшая попытка соблазнить россиян бесплатным гектаром дальневосточной земли — это какой-то странный привет столыпинской реформе начала ХХ века. Что-то мы не видим толп желающих...

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Российское общество за прошедшие сто лет ощутимо изменилось, но правительство это как-то не заметило. Тогда было 85% крестьян, сегодня 75% — горожане. Да и на селе крестьян не осталось. Несколько десятков тысяч фермеров, остальные — наемные работники крупных агрохолдингов.

А вот увеличивать зарплату на Дальнем Востоке и в Сибири втрое-четверо по сравнению с зарплатами в европейской части страны, как это было во времена СССР — кто ж теперь на такое способен? Экономика частная, хозяину не прикажешь. Так что остается уповать лишь на миролюбие стратегического восточного партнера и его верность двусторонним договорам. Ну, и еще следовать мудрому совету протоиерея Смирнова — «молиться и молиться!». А что еще остается делать?

По инф. rosbalt.ru

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