Негромкая дата

День ветеранов подразделений особого риска. 29 августа 1949 г. под Семипалатинском была испытана первая в нашей стране атомная бомба.

29 августа 1949 г. под Семипалатинском была испытана первая в нашей стране атомная бомба. Успешное испытание послужило началом создания ядерного щита, который до сих пор обеспечивает мир для страны и ее авторитет на планете. Создание такого дорогостоящего, но очень эффективного по своей разрушительной мощи оружия было вынужденной, ответной реакцией.

Первый ядерный заряд был создан в Америке, а его подрыв осознанно приурочен к 16 июля 1945 г., когда в немецком городе Потсдам проходила конференция глав стран-победителей во Второй мировой войне.

Первое практическое применение атомного оружия было сделано также Америкой: 6-го и 9-го августа 1945 г. японские города Хиросима и Нагасаки подверглись атомной бомбардировке. От двух сброшенных на эти города бомб около 250 тысяч человек сгорели заживо. Всего же погибло 450 тысяч человек.

По признанию президента США Гарри Трумена, основной причиной атомной бомбардировки японских городов служила демонстрация мощи США перед миром и в первую очередь перед русскими.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 г., а уже 3 сентября руководство США на военном Совете определяет СССР как своего главного врага и ставит задачу к 1947 г. подготовить 300 ядерных зарядов для бомбардировок нашей страны. Естественно, на такие планы Америки и ее союзников надо было реагировать — так началась гонка вооружений.

Соединенные Штаты также первыми создают водородную, еще большей разрушительной силы, бомбу, и ее испытание приурочено к Дню Победы – 9 мая 1951 г. Наша водородная бомба взрывается под Семипалатинском 12 августа 1953 г.

У США испытания шли опережающими темпами, и задача ядерного нападения на СССР не снималась – назначались новые и новые сроки. И только очередные успехи наших ученых и военных сдерживали эти планы. Окончательно охладило пыл заокеанских ястребов подрыв в октябре 1961 г. самой мощной в мире водородной бомбы «Кузькина мать».

Испытания ядерных зарядов продолжались до 1991 года. За эти 42 года в разных уголках страны, в различных условиях произведено 800 подрывов ядерных устройств. И всегда обслуживанием этих смертоносных изделий занимались люди в военной форме, сейчас они зовутся «ветераны подразделений особого риска», а день взрыва первой атомной бомбы – 29 августа 1949 года – считается началом создания подразделений особого риска – (ПОР). Считается, что до 600 тысяч человек прошли через эти мероприятия.

Согласно Положению о ветеранах ПОР, к ним относятся также моряки атомных подводных лодок, которым пришлось ликвидировать радиационные аварии на своих кораблях, и ликвидаторы последствий радиационных аварий на военных объектах.

Что это за люди, чем они особенны, чем отличаются от других? Вот только одно определение: «Разумеется, они не суперсолдаты, но по силе духа и по готовности к самопожертвованию не уступают им. Они изменили политическое лицо страны, придали государству статус мировой ядерной державы».

Есть эти люди и в Иркутской области, их очень мало осталось, но они еще есть. Это подлинные патриоты нашего Отечества, верные долгу и присяге. Сколько наших земляков за эти годы прошли через испытательные полигоны Семипалатинска, Тоцка, Новой Земли?! Сколько экстремальных ситуаций возникало на атомных подводных лодках, когда для спасения корабля и экипажа надо было рисковать здоровьем и самой жизнью?!

Сколько иркутян, братчан, усольчан участвовало в ликвидации последствий радиационных аварий на военных объектах – никто не скажет. Никто не сможет также назвать число наших земляков досрочно демобилизованных, отправленных домой в цинковых ящиках. Учёта не велось, а сами участники этих событий по окончании службы давали подписку о неразглашении. Молчали по 30, по 40 лет. Молчали, когда у них вдруг неожиданно возникали серьёзные болезни, а право на достойное медицинское обслуживание и продуктовые пайки были у других, у сумевших выжить во Второй мировой. Молчат и сегодня...

Ветераны подразделений особого риска в те времена за свою службу не получали наград. О них не писали очерков, не сочиняли стихов, не слагали песен. И сегодня о них никто не знает, а власти и знать не хотят. Только один пример – закон о льготах, пусть даже далеко не объективный, для ветеранов есть, но каждый из них потратил от двух до пяти на оформление удостоверения. Не все реальные участники испытаний ядерных устройств смогли выдержать борьбу с чиновниками, сошли с тропы, другие и вовсе не сочли нужным разменивать свое человеческое достоинство на общение с ними.

Обидно то, что если раньше, в эпоху СССР, по объективным причинам эти люди были засекречены, то в настоящее время полное безразличие к ним явилось результатом идеологической диверсии против всей страны, подмены идеалов и ценностей, извращения истории, беспринципности.

Сегодня нам говорят, что семь десятилетий мирной жизни – это результат победы во Второй мировой войне. Это не совсем так. Если бы не Курчатов, Сталин, Берия, не команда учёных-атомщиков и ракетостроителей, не военных людей, уже в первое послевоенное десятилетие наша страна могла быть растерзанной внешними силами, а потомки оставшихся в живых сегодня изучали бы совершенно другую историю второй половины двадцатого века. И была бы на картах мира страна под названием Россия – никто не знает...

Примечание: Постановлением Государственной Думы РФ от 24.05.2000 г. № 391-111 ГД предложено установить: 29 августа – День ветеранов подразделений особого риска. С таким же предложением к президенту обратилось министерство обороны РФ. Указа президента об установлении Дня ветеранов подразделений особого риска не последовало. Причины не обнародованы...

Такое же отношение к ветеранам ПОР и у властей Приангарья.

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