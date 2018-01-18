Не унывай, пенсионер! Вставай на лыжи!

Дорогие вы мои сограждане-иркутяне! Ну что же вы всё возмущаетесь обледенелыми дорогами да заснеженными тротуарами? Ну и разными там другими проездами и проходами в наших домах и кварталах. Ну и что, что нашему брату-пенсионеру с нашими-то натруженными и больными ногами пройти по городским путям-дорогам трудно, практически невозможно? Адаптируйтесь! Мимикрируйте! Вставайте на лыжи – и вперёд! Только лыжи спасут вас от перетирания солёной снежно-песчаной каши своими модными мокасинами. Если вам, конечно, мокасин не жалко. Ах, вам и лыжных ботинок жалко? Тогда суйте эти ботинки вместе с ногами в фасовочные пакеты и лишь потом застёгивайте крепления.

Местами дворы всё же убирают. Давеча вот большой жёлтый трактор у нашего дома снёс вчерне снежную труху с проезжей части, и к завалам у тротуаров добавилась зеркальная гладь полированного наката. Так что теперь можно тренироваться не только на лыжах, но и на коньках. Ну, или на лыжах, но уже коньковым ходом.

Помните, пару зим назад нас уже посещал аналогичный снегообильный циклон, и родные иркутяне преодолевали снежные завалы исключительно на лыжах? А кто был без оных, отделались всего лишь лодыжечными винтообразными переломами нижних конечностей. Зато итогом той зимы явились медали наших доблестных спортсменов на последнем чемпионате. Недаром же Иркутск признан базой олимпийского резерва!

А нам-то что? Нам ничего! Ну, попадали, поломали да повывихивали слегка свои натруженные за долгую жизнь конечности, да и снова в строй. Зато как занимательно после таких экстремальных прогулок по родному городу вспоминать добрым словом наши коммунальные службы вместе с нашей властью, будь она неладна, да отмывать от соли лапы братьев наших меньших...

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