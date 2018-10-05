Не пора ли и власть употребить?

В корреспондентский пункт «МГ» по Куйтунскому району обратились участники заседания Совета ветеранов и общественности посёлка Куйтун.

На своём заседании, состоявшемся 17 сентября 2018 года, на котором присутствовали 27 общественников посёлка, члены совета планировали совместно с администрацией населённого пункта обсудить вопрос благоустройства парка в районном центре, рассмотреть на этом объекте ход предполагаемых благоустроительных работ. Но заседание, по сути, было сорвано, и вопрос с новым парком в районном центре остался в подвешенном состоянии. Это произошло по ряду причин.

Во-первых, на заседание совета не соизволила явиться глава поселковой администрации Альбина Викторовна Хомич, хотя её неоднократно и загодя устно и письменно приглашали на это мероприятие – проигнорировала, так сказать, местная власть приглашение общественности и Совета ветеранов. Последним только и оставалось, что высказать своё мнение о неуважении главы поселковой администрации как к своим избирателям, так и к жителям Куйтуна в целом.

Во-вторых, оказалось, что обсуждать этот вопрос вроде бы как и поздно – так называемое благоустройство с ведома администрации посёлка фактически началось, и на территории будущего парка уже произведена вырубка части произраставших там берёз. Вот почему население посёлка, находясь в неведении, ахнуло и обратилось в свои общественные инстанции.

Меж тем депутат думы поселения А. А. Замарацкий пояснил на совете, что никакого проекта по благоустройству будущей парковой зоны с вырубкой деревьев на заседание думы не выносилось. Да, ранее планировалась очистка территории, уборка валежника, обновление площадки, устройство эстетического освещения, установка скульптур разного рода, но о вырубке деревьев речи не велось.

В результате вопрос о том, так с кем же всё-таки обсуждался и был согласован план мероприятий по благоустройству парка, включающий массовое уничтожение деревьев в парковой зоне, остался открытым. Равно как и то, куда же были отправлены вырубленные деревья. Всё это дало повод для самых разноречивых кривотолков среди населения посёлка.

Предприниматель и представитель общественности Ирина Басак предложила для обозрения советом схему из интернета, в которой было указано, что рядом с участком, где вырублены берёзы, оказывается, выделено 77 соток для «обслуживания автотранспорта», плюс 20 соток для строительства жилья. Но информацию о том, какие госорганы утвердили это решение, дабы развеять сомнения среди населения, так никто и не представил.

И здесь глава администрации сработала, так сказать, на опережение – разместила в местной районной газете разъяснение по поводу сложившейся ситуации. «В конце января текущего года был проведён сход граждан, где принято решение провести реконструкцию парка и привлечь на это средства в рамках программы «Народные инициативы». Парк культуры и отдыха планируется реконструировать до 2021 года. В текущем году проведён ряд обязательных работ: очистка территории от мусора, кустарников, также возникла необходимость вырубки дефектных деревьев, корчевания пней, что обеспечит продуваемость и нормальный рост здоровых растений. На образовавшемся свободном месте будут посажены голубые ели и ряд других деревьев».

Конечно, и депутатам местной думы и членам общественного совета поселения трудно было представить весь этот процесс благоустройства будущей парковой зоны – всей этой «дефектной вырубки деревьев и продуваемости здоровых растений», поскольку они-то оказались не в теме – всё же делалось без их ведома! Ещё сложнее оказалось осмыслить этот процесс коренным жителям Куйтуна, которые якобы участвовали в сходе граждан по этому вопросу, а на деле видят там лишь картинки из серии «чёрных лесорубов». Различие только в том, что штабеля древесины поменьше, да дороги в зоне вырубки не так разбиты.

Итак, деньги вбуханы (два с лишним миллиона), а дело не сделано. Вернее, сделано, но как? На представленном снимке прекрасно видно, как устраивается так называемое ограждение территории парка. Обыватели посёлка меж тем недвусмысленно намекают, что упомянутые миллионы (плюс дополнительно запрошенные несколько сот тысяч рублей) ушли в определённую фирму, вернулись оттуда откатом, и вот вам, будьте любезны, – «забор»!

В русской устной речи есть такое понятие как «стрёмно». Именно стрёмно начинают чувствовать себя люди, когда их держат за дураков. Теперь уже мало кто из куйтунского электората верит в то, что год назад новоявленная глава поселения Альбина Хомич, известная в прошлом спортсменка, не имеющая опыта административной работы, но активно поддерживаемая «Единой Россией», выиграла выборы. Разница-то с ближайшим соперником была всего в восемь голосов. Все вспоминают, что в день голосования другие кандидаты обращались в полицию, в прокуратуру, в ТИК с заявлениями по поводу многочисленных нарушений со стороны её штаба. Но никаких мер тогда принято не было. Сделали из избирателей дураков – они и проглотили. И проиграли. А она выиграла.

Получив новую должность, «правительница» первым делом решила назначить своим советником… собственного мужа. Местная дума сочла это решение верхом наглости и обратилась с протестом в прокуратуру. Там даме разъяснили, что семейственность в таком роде деятельности недопустима. Тогда семейный дуэт вновь решил сработать на дурака – быстренько оформили бракоразводный процесс. Теперь бывший муж назначен заместителем главы администрации, они работают в одном кабинете и успешно взаимозаменяют друг друга. Причём произошло это без обязательного проведения конкурса по замещению вакантной должности заместителя главы администрации.

И кто, спрашивается, опять остался в дураках? Да вновь тот же электорат. Да ещё вышестоящие товарищи и доблестные контролирующие органы, которые по долгу службы вроде как должны отслеживать таких нечистых на руку махинаторов, а в случае чего обязаны и власть употребить.

Но даже честно избранному чиновнику (предположим, что так и было) разве позволительно хамить людям, которые её избирали? Глава администрации посёлка Куйтун т может легко отправить куда подальше любого, невзирая на возраст, а тем, кто помоложе, предлагает вообще «закрыть свои еб…ки». Не говоря уже о подчинённых. Они – люди подневольные, кому не нравится – до свидания. За год, кстати, уволились около 20 сотрудников.

А сколько финансовых нарушений зафиксировано за прошедший год новоявленного правления, знают, опять же, лишь компетентные органы. Но не все знают, сколько драк и потасовок было организовано или спровоцировано главой администрации Куйтунского поселения за это время. Подрядчик, проводивший работы в здании администрации, был, что называется, «взят на калган», председатель думы – «на распятье».

Такие вот дела вершатся в отдельно взятом поселковом поселении. Вопросы к его главе от населения всё множатся и множатся. Будут ли на них когда-нибудь даны ответы?

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ