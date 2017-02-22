Наше мнение ещё кому-то нужно?

Размышления ветерана у парадного подъезда мэрии. Сегодня много говорят и пишут о народной инициативе. То есть горожане якобы сами могут вносить какие-то свои интересные предложения для города. Да, жители много чего могут предложить. Но кто же их слушать-то будет? Ведь городская верхушка слушает только сама себя.

И вот вам тому пример. При выборе памятника первопроходцу иркутяне голосовали за одного, а поставили другого, потому что дешевле. Но тогда зачем было проводить голосование? Или ещё пара примеров: почему Бабр повёрнут хвостом к церкви, а памятник народному губернатору Ю. А. Ножикову стоит напротив бывшего «куриного» магазина. И это при том, что в нашей мэрии есть архитектурно-художественный совет, который рассматривает внешний вид скульптур и решает, где их поставить. Но, видимо, эти «знатоки» не знают или забыли, что герб неотделим от державного дома, и его позади двора не ставят. И ещё хотелось бы знать: а рассматривал ли этот совет внешний облик памятника учительнице? Если да, то какую оценку они этой внешности поставили?

Или вот собрались поставить памятник Ангаре и Байкалу. Идея хорошая, скульптор отличный (предполагается, что это будет Даши Намдаков), но ведь должен же быть ему соперник, да не один. А уж горожане сами разберутся, чьи эскизы им больше всего понравятся.

Ещё появилась у нас в городе идея поставить памятник матери и труженикам тыла. Хорошая задумка! Но уж очень трудна, на мой взгляд, в исполнении. Тут одного таланта скульптора мало, надо хорошо знать то время, пережить нечто подобное самому. Есть ли такие скульпторы в нашем городе?

Приближается очередной День Победы. К прошлому по телевизору задавали вопрос: «О чём мечтает ветеран?». Хороший вопрос, но запоздалый. О чём он теперь уж может мечтать? Ведь дорога ложка к обеду. Да и задавали такие вопросы уже раньше. И ответ ветеранов был почти одинаков: «Да ничего нам не надо. А вот если бы памятник Солдату-победителю поставили, это была бы самая лучшая награда для всех ветеранов». К кому мы только не обращались с этим вопросом: и к прежним мэрам ходили – Якубовскому да Кондрашову, и к депутатам областным – Лабыгину да Берлиной. Ответ был везде как под копирку: «У нас горит Вечный огонь, стоит памятник Жукову и больше ничего не надо».

Недавно читаю в газете, что депутаты примут участие в патриотическом воспитании молодёжи. Отлично, молодцы! Но ведь в городе уже давно забыли и никак не отмечены предприятия, работавшие на Победу. Забыты места сборных пунктов, давно уже не пишутся картины на тему войны, никогда не было экскурсий, которые бы водили по таким памятным местам. И вообще, что могут сказать о патриотизме чиновники и депутаты, которые против памятника солдату? А ведь на такой памятник даже денег не нужно, если обратиться к братьям Сердюковым в городе Кропоткин. Они бесплатно делают такие памятники.

Сейчас у нас в моде лозунг «Даёшь общественные пространства!». Слова хорошие, против ничего не скажешь. Но как быть с тем, что большинство таких пространств у нас в городе уже застроено неприглядными небоскрёбами?

Почему сегодня не принято проектировать дома, которые помимо удобства жильцов могли бы ещё быть и украшением улицы, города?

Недавно в СМИ появилась хорошая новость, что река Ушаковка обзаведётся красивой набережной. И опять или забыли, или сегодня уже не знают, что вода в этой реке когда-то была лечебная. В ней лечили ревматизм, радикулит, экзему и прочие болезни. Старые люди говорили, да и газеты того времени писали, что из её дна били лечебные ключи, а люди, несмотря на студённость воды, там при купании никогда не простывали. Неужели нельзя всё это изучить, обратиться к истории, поспрашивать старожилов, сделать анализ воды, и если лечебные качества воды подтвердятся, всё это как-то использовать для нужд горожан?

И последнее: твёрдо уверена, что нашим иркутянам нужна своя городская независимая газета, в которой хотя бы одна полоса отводилась для писем, где горожане могли рассказать о себе и родном городе или предложить что-то своим согражданам. Уверена, что такая газета была бы интересна и востребована всем городским сообществом. Но сегодня такой газеты у нашего города нет – ведь «Иркутск» и «Областная» – издания казённые и пишут только на заказ.