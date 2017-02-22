Мы – за рекламу!

Здравствуйте, уважаемая редакция и читатели газеты «Мои года!» Обращаемся к вам за советом: рассудите нас – правы ли мы в том, что хотим сами решать, как распоряжаться имуществом своего дома. Наша девятиэтажка, что на кольце ул. Байкальской, думаем, хорошо знакома многим иркутянам и гостям города – любому, кто возвращается с Байкала, при въезде в Иркутск бросается в глаза огромный рекламный плакат, что украшает стену нашего дома. Сразу хотим заметить, что проект его был согласован с городскими властями. Такое использование торцевых стен своих домов хорошо работает на собственников жилья, ведь заработанные таким образом средства могут быть направлены на содержание и текущий ремонт общедомового имущества или на другие нужды. Что мы и делаем с 2009 года. За это время у нас поставлены пластиковые окна и входные двери с домофонами, выложен плиткой пол в подъездах, проведено видеонаблюдение, установлена детская площадка, проведён ремонт крыши и много чего ещё.

Гордостью нашей является «клуб добрых соседей», который мы организовали в подвальном помещении. Там мы отмечаем все праздники с нашими пенсионерами. Не забываем и про младшее поколение – День защиты детей, Новый год, Восьмое марта всегда проходят у нас совместно с молодёжью.

В нашем доме тепло, чисто, во дворе всегда цветы – в общем, как говорится, душа радуется. Кстати, всю рассаду и зелёные насаждения мы приобретаем тоже за счёт средств, полученных от рекламы на фасаде нашего дома.

И вот мы узнаём, что в конце минувшего дома наши городские депутаты приняли решение, запрещающее размещение рекламы на торцах домов с оконными проёмами. Это решение обеспокоило жильцов нашего дома, особенно пенсионеров, как самой социально незащищённой части населения. Разве можно принимать такое решение, в то время как индексация пенсий не покрывает инфляцию, пособия не увеличиваются, а реальной зарплаты рабочему человеку едва хватает на бытовые и коммунальные нужды? Мы считаем, что наши народные избранники должны думать о том, как поддержать народ, а не о том, как забрать у него последнее.

Надеемся, наше намерение жить в чистом, уютном доме и не стоять при этом с протянутой рукой найдёт поддержку и среди других жителей многоквартирных домов нашего города.

От редакции: Уважаемая Светлана Борисовна, ваше коллективное письмо мы перешлём в аппарат думы г. Иркутска. Надеемся, что они смогут прояснить нашим читателям ситуацию с таким запретом на рекламу.