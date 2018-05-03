Мы что, хотим стать посмешищем?

К обсуждению памятника жертв политических репрессий, который некоторые горячие головы навязывают для установки в Иркутске.

Среди различных проектов памятника жертвам политических репрессий чуть ли не основным рассматривается работа архитектора Л. Серикова. В основу своего проекта автор предлагает внести знаменитый кубик Рубика, который ещё в 1974 году преподаватель архитектуры венгр Эрнё Рубик изобрёл для развития у студентов пространственного мышления.

Феноменальный интерес, возникший к игрушке по всему миру, заставил Рубика запатентовать свой кубик во многих странах мира. Вскоре на продаже своей игрушки, получившей название по имени её создателя, изобретатель стал долларовым миллионером и крупно поддержал бюджет Венгрии, выплачивая налоги с продаж.

Так что символ «Кубика» уже занят. Он известен абсолютно во всём мире, как символ высокоинтеллектуальной головоломки. Понятно, искусство не могло остаться в стороне от громадной популярности «Кубика Рубика». Предложены различные формы скульптур и архитектурных памятников по мотивам бренда «Кубик Рубика». Установленные в лесопарковых зонах и на проспектах городов, они разнообразят монотонный городской пейзаж, вносят в него оживление.

Но это же больше относится к развлекательной деятельности человека. При взгляде на проект памятника архитектора Л. Серикова, у любого грамотного человека сразу же возникает ассоциация с кубиком Рубика. Поэтому среди родственников жертв политических репрессий, проживающих в Иркутской области и ознакомившихся с проектом памятника, он вызывает недоумение и воспринимается как попытка соединить несоединимое, как усмешка над памятью жертв. Использовать мировой бренд, широко известный как развлекательный, чтобы с его помощью увековечивать память о трагедии, пережитой страной – не святотатство ли это? Невольно закрадывается подозрение: а не имеем ли мы дело с извращением эстетствующих деятелей архитектуры? И где границы, отделяющие их фантазии от требований суровой реальности?

Если мы не хотим стать посмешищем для всего мира, памятник жертвам политических репрессий в Восточной Сибири под видом а-ля «Кубик Рубика» ни в коем случае нельзя устанавливать в Иркутске.

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