Лучше гор могут быть только горы...

«Собирай рюкзак, завтра идём в горы!» Ты слышишь эти слова и понимаешь, что впереди тебя ждёт палатка, костёр и друзья. Поход в горы – удовольствие, которое могут позволить себе люди любого возраста: от пятилетнего малыша до седовласых мужчин и женщин, оставивших в городе внуков и решивших ещё раз испытать себя. Всё зависит от желания и, конечно, здоровья. Сибирская жемчужина, Мунку-Сардык зовёт к себе людей со всей России, подъём на эту гору тяжел и опасен, однако некоторую часть восхождения может совершить каждый желающий.

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Мунку-Сардык – наивысшая точка Восточных Саян (3491 м). Гора распложена на границе с Монголией, добраться до места подъёма можно на личном транспорте или заказав микроавтобус для группы. Традиционно сезон восхождений начинается в конце апреля, именно с этого времени дорога на Мунку-Сардык заполнена людьми. Приехав и оставив свой автомобиль на стоянке, турист со своим снаряжением идёт около четырёх километров по замёрзшей реке Средний Иркут до базового лагеря. Приезжая туда, всегда встречаешь своих знакомых, решивших полюбоваться красотами и подышать чистым воздухом. А полюбоваться там есть чем! Горы-великаны, небесно-синий лёд реки, глубокое звёздное небо по ночам...

Восхождение до самой вершины традиционно делят на три участка: от лагеря до озера Эхой, от озера до снежной «подушки» и от «подушки» до вершины. Самый сложный участок, несомненно, последний, он даётся далеко не каждому. Однако и первые два ничуть не уступают ему по красоте. Поднимаясь до озера, видишь и равнины, и горы, и даже ледопад. Дорога туда разнообразная: от ходьбы по льду реки до достаточно крутого и затяжного подъёма по курумнику (большие камни). Поэтому необходимо очень тщательно подобрать снаряжение для того, чтобы подъём стал комфортным. Если правильно рассчитать силы, то начав подъём в восемь утра, можно вернуться в лагерь около трёх часов дня. Впереди будет ещё полдня для отдыха и новых знакомств, а позади – испытание горой, сотни фотографий, новые яркие впечатления!

Горы – это то прекрасное место, где ты познаёшь, прежде всего, самого себя. Оставаясь наедине со своими мыслями, ты наконец находишь ту самую гармонию, к которой так долго и безрезультатно стремился в городе. Всё ненужное остаётся там, внизу. Не зря ведь говорят: «Хочешь очиститься – уйди в горы». А ещё говорят, что горы зовут только тех, чья душа им по росту. А ещё про и них поют, что лучше гор могут быть только горы. На которых ещё не бывал. Ну что, собираем рюкзак?

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