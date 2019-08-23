Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Мои года»! 6 августа мне было плохо, сильно кружилась голова, стянуло все руки, началась неукротимая рвота, один глаз скосило. С 9 вечера села за телефон 03, помощь мне оказывал квартирант. До 2 часов ночи ответ был один: «Вы позвонили в скорую помощь, ждите ответа оператора!»

Ждем 5-10 минут – гудки и тишина. Снова набираем 03, снова включается автоответчик. В два часа у меня уже не было сил, еле дожила до утра. Звоню утром, трубку взяли сразу. Я плакала сильно в трубку. Слышу, мне говорят: «Что вы хотите? Будете вызывать скорую или нет?» и бросили трубку. Спасла меня утром доктор из поликлиники...

А когда я позвонила дежурному врачу, мне ответили: «Трубку берем сразу, трубку не бросаем!». Чем я докажу? Мне 63 года. 9 августа у знакомой случилось беда – стало плохо мужу. Она целый час звонила в скорую, ответ один: «Ждите ответа оператора». Только через час она дозвонилась, врачи приехали после вызова еще через час. Всё это время она, как могла, помогала мужу. Когда приехала скорая, ее муж уже умер. Врач сказала: «Вот тут распишитесь». А человека нет. Как вам не стыдно, люди в белых халатах из службы «03»! Когда это безобразие кончится! Очень прошу, помогите.

Я в День города позвонила по телефону 03. Ответ: «Мы очень рады, что вы позвонили именно нам. Ждите ответа оператора!» Только через час я дождалась ответа оператора. Скорая приехала через два часа. Они что – смеются над больными стариками?! Неужели нужно обращаться к Путину? Так, что ли? Мой адрес: ул. Байкальская, 165, адрес соседки, у которой муж умер: Байкальская, 165б. Но ей сейчас не до этого – мужа на днях похоронили...

От редакции: Стиль и пунктуация автора по возможности сохранены

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