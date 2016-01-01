Караул! Клещи наступают!

Такой клич каждую весну звучит в эфире. Но, люди, оглядитесь! Что нас окружает? Мусор, грязь, неухоженность! Даже внутри города, рядом с нашими домами! И мыши! Они прекрасно приживаются в таких условиях: корма полно и спрятаться есть где. Грызуны – основные прокормители молодых стадий развития иксодовых клещей, переносчиков заразы.

Как же клещи попадают в город? Да мы сами им в этом помогаем. Едем – благо, теперь у многих есть собственный транспорт – в лес, часто прихватывая с собой собаку. По возвращении домой сами-то ещё осматриваемся, снимаем с себя паразитов, а вот собаку зачастую не проверяем. А именно в её шерсти клещей трудно найти. Животное выкармливает клещей на себе и рассеивает напитавшихся самок в окрестностях дома. Каждый из них откладывает в травяную подстилку по несколько тысяч яиц, из которых выходят самые молодые клещи – личинки размером с булавочную головку. Они присасываются к местным мышам, а напитавшись, прячутся в подстилку, зимуют, а по весне, перелиняв, выходят следующей стадией – нимфой, питаются на тех же мышах, и весной из них появляются взрослые клещи – самки и самцы.

Вот и образовался возле нашего дома клещевой очаг, который мы создали сами. Теперь уже можно заразиться «клещевой» инфекцией, не выходя в лес.

А как бороться с такой бедой, по-моему, ясно – не мусорить и не брать с собой в лес своих четвероногих друзей. Можно, конечно, бороться и непосредственно с самими клещами, обрабатывая противоклещевыми препаратами мусорные кучи и обочины местных дорожек и тропинок. Но это уже, как говорится, борьба с последствиями наших необдуманных поступков.