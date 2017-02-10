Как спасти здравоохранение, или Рассуждения среднестатистического обывателя

Недавно случайно прочитал в вашей газете за 2015 год статью под заголовком «Как спасти медицину». Порой бывает интересно просматривать старые газеты и наблюдать, как решаются (или не решаются) поставленные читателями и поддержанные газетой проблемы. Думаю, что вопросы, затронутые в статье, со временем не потеряли своей актуальности.

Сейчас много говорят, пишут и принимают разные решения, касающиеся медицины, но проблемы в ней остаются и по-прежнему решаются далеко не так, как это требует время и желают люди.

Некоторые изменения, конечно, есть: взамен морально и физически устаревших лечебных учреждений строятся новые, появляются более действенные лекарства, современные методы лечения. Даже далеко от Москвы, в провинции, врачи делают уникальные операции. И тем не менее уверен: наше здравоохранение нуждается в коренном улучшении, а пациенты, нуждающиеся в лечении, достойны большего внимания.

На мой взгляд, тому, что наша медицина не всегда доходит до людей, много причин. Остановимся на некоторых из них. Возьмём для начала взаимоотношения врачей и пациентов. Их отзывы о медработниках бывают диаметрально противоположными: от восхищения и благодарности до негодования. А врачи действуют в рамках своего воспитания, опыта и умения, которыми каждый из них владеет в большей или меньшей мере. Но, думается, что врач должен быть всегда корректен и доброжелателен. А этому надо учить ещё со школы...

Другая причина, от чего здравоохранение не отвечает современным требованиям, – это уменьшение бюджетного ассигнования. За последние годы, по словам знаменитого доктора Л. М. Рошаля, оно снизилось с 3,8% до 3,2 от ВВП... А это не построенные поликлиники и больницы, не освоенные технологии, недостаток врачей и медсёстер.

Не менее больная тема нашего здравоохранения – лекарства. Точнее, их стоимость. Сейчас посещение аптеки можно приравнять к походу в ювелирный магазин. Лекарства – они для чего? Для укрепления здоровья? Или, наоборот, наше здоровье – для укрепления и обогащения аптечных боссов? Конечно, цены на всё стремительно растут, даже на такие предметы традиционного российского гостеприимства, как хлеб, соль, но в аптеках это ощущается особенно остро...

Как же спасать нашу медицину, на которую с годами всё больше растёт спрос?

Думается, что в первую очередь надо увеличить количество медицинских учебных заведений, повысить учащимся стипендию до среднего размера пенсии в стране. Провести на всех этажах власти и общества работу по поднятию престижа врачебного сообщества. Закладывать в бюджет страны отдельной строчкой средства на строительство жилья для специалистов-медиков, в том числе выпускников вузов и средних учебных заведений. Установить оклады рядовым врачам как минимум на уровне среднестатистической зарплаты по стране с повышенным коэффициентом, установить им льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, на проезд во всех видах транспорта. В том числе – в отпускное время и т. д.

Что же касается нового оборудования наших больниц, то даже если оно и есть, очень часто пройти на них обследование – совсем не просто. Например, обследование на МРТ головного мозга. Очень многим аппарат этот известен не столько своим лечебным назначением, сколько по криминальной хронике – согласно сообщениям СМИ, многие чиновники от медицины изрядно нагрели руки при покупке этого оборудования за границей. А почему эти аппараты нельзя выпускать в России?

Для интереса побываем в какой-нибудь далёкой районной поликлинике и предъявим направление врача на такое обследование. И вам популярно объяснят, что пациентов с такими направлениями к ним приходит не один десяток, а выделено на год из области на МРТ всего восемь бесплатных квот, и если больному надо продиагностировать не только голову, но и спину, то это будет уже две квоты. Так что не каждый ветеран дождётся этого обследования!

А вот другой пример: больная, не ходящая бабушка упала с дивана, ушибла руку и от острой боли исходит криком. Приехавший немолодой доктор скорой помощи вынес вердикт – срочно необходимо к травматологу! Вот только снести бабушку с пятого этажа некому. Ну, не хватает санитаров! И даёт совет – обратиться к мужикам во дворе или в специализированную фирму. Естественно, за плату. Потеряно драгоценное время, да и деньги... Во сколько же обойдётся в этом случае наша «бесплатная и скорая» медицина?

И опять всё упирается в деньги. Точнее, в зарплату медицинских работников. Безобразно низкую.

Думается, решить финансовую проблему медицины можно. Вот недавно депутат Госдумы Макаров сказал, что «денег у нас в России, как грязи, и мы не знаем, на что их тратить и как использовать!». Так может, следует эти средства направить наконец на здравоохранение?! Неужели мы и дальше будем держать нашу медицину на голодном пайке, урезая её бюджет, закрывая больницы, федеральные и муниципальные аптечные пункты, вынуждая врачей уходить в коммерческую, платную медицину или вообще из профессии? Я, например, знаю случай, когда лечебное учреждение прикрыли, а его директор, врач, пошёл работать таксистом.

Очень не хочется, чтобы наши больницы превратились в учреждения, чья основная деятельность ограничивалась бы выдачей справок о смерти – «пропусков» для перехода в «лучший» мир!

Все эти мои наблюдения и рассуждения среднестатистического обывателя, возможно, далеки от истины и не полностью отражают действительное положение дел, но одно совершенно ясно: медицину надо лечить радикально!