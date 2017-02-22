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Горжусь!
|Людмила Павловна ГРУЗД
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Мне нужно было в конце 2016 года менять обстановку двухкомнатной квартиры в панельном доме. Комнаты небольшие, а кухня просто махонькая. Как было заведено раньше, начала с опроса окружающих людей: где, что и почём. Выбрала самые лучшие характеристики, полазила в Интернете по фирмам и магазинам. И стала потихоньку с каждой пенсии приобретать то дверь входную, то мебель, то краны-счётчики и т. д. А телевизор жидкокристаллический дочка подарила по случаю юбилея. Всё было привезено и установлено: заработало – заморозило, засветилось – зазвенело.
Собрала инструкции, счета, накладные. Так как у меня, как экономиста, есть потребность в систематизации, ну, чтобы аккуратно положить в папочку, подшить-подписать, то обратила внимание на изготовителей и их адреса: вытяжка – город Калуга, дверной звонок – город Москва, телевизор – город Советск Калининградской обл., смеситель для мойки – Иркутск, дверь стальная – Иркутск, мебель – Иркутск.
Но больше всего удивил меня адрес изготовителя холодильника: Владимирская область, Киржачский район, муниципальное образование, сельское поселение Першинское, деревня Фёдоровское и дальше – улица, дом!
В далёкой деревне изготавливают единственный узкий холодильник для малогабаритных кухонь, двухметрового красавца, no frost и т. д. и т. п.!
Не знаю, совместные ли эти предприятия, по чьим лицензиям они работают, но ведь работают и неплохо! Господи, неужели в нашей любимой России что-то заработало, появились товары? Да не просто так, а с отличными характеристиками и прекрасными отзывами. Нельзя делать рекламу, а то я бы с удовольствием написала все названия изделий и поблагодарила их производителей.
Я русская и теперь могу гордиться, что своими честно заработанными деньгами пенсионерки поддержала российских производителей. Предлагаю всем при покупке товаров не искать названия на иностранном языке, а обратить внимание на российские товары. Хватит покупать чужое, пусть наша страна сама работает, живёт и богатеет.
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Цицерон
ПРОЛОГ
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Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды». Цицерон ПРОЛОГ Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
За оказание помощи нетрудоспособным гражданам предусмотрена компенсационная или ежемесячная выплата от ПФР. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) рассмотрел порядок их назначения.
С выходом на пенсию люди не перестают о чем-то мечтать. Но так как денежное государственное «довольствие» не всегда позволяет сразу осуществить задуманное, то человеку приходится думать, где взять средства, ч...
Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. Пишет "Российская газета".
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 млн неработающих пенсионеров увеличились на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год*. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсион...
Доставка единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей завершена всем пенсионерам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда. Единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 млрд ру...
В настоящее время пенсионеры, получающие пенсии по линии Пенсионного фонда, получают 5 000 рублей единовременной выплаты.
В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодат...
Сегодня банковская карточка - это не просто банковский продукт для получения заработной платы и прочих платежей. Уже давно известна такая опция карт, как оплата товаров и услуг. Сегодня с помощью банковских к...
Сегодня многие люди (не самые бедные, конечно - но вовсе не обязательно долларовые миллионеры) предпочитают приобретать недвижимость не в России, а в других странах. Особенной популярностью у наших соотечеств...
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила с 1 июля 2017 года индексацию на 3,9 процента оптовых цен на газ. Они лягут в основу розничных цен для населения. Пишет "Российская газета".
Развитое общество характеризуется своим отношением к старикам и детям. В части обеспечения старшего поколения Германия показывает хороший пример. Уровень жизни пенсионеров в этой стране высокий, несколько ниж...
Сегодня в СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата...
В части выплат пенсионных накоплений, которые ПФР осуществляет с середины 2012 года, к концу 2016 года за выплатой из средств пенсионных накоплений обратились почти 6,7 млн пенсионеров.
С 24 июня по 30 ноября 2016 года территориальные органы ПФР принимали заявления о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала. Всего принято 1,8 млн заявлений (54% от имеющих право)...
Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд за 11 месяцев 2016 года получил от временного инвестирования средств пенсионных накоплений, составила 2,5 млрд рублей. Полученный доход отражен на индивидуальных ли...
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