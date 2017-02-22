Мне нужно было в конце 2016 года менять обстановку двухкомнатной квартиры в панельном доме. Комнаты небольшие, а кухня просто махонькая. Как было заведено раньше, начала с опроса окружающих людей: где, что и почём. Выбрала самые лучшие характеристики, полазила в Интернете по фирмам и магазинам. И стала потихоньку с каждой пенсии приобретать то дверь входную, то мебель, то краны-счётчики и т. д. А телевизор жидкокристаллический дочка подарила по случаю юбилея. Всё было привезено и установлено: заработало – заморозило, засветилось – зазвенело.

Собрала инструкции, счета, накладные. Так как у меня, как экономиста, есть потребность в систематизации, ну, чтобы аккуратно положить в папочку, подшить-подписать, то обратила внимание на изготовителей и их адреса: вытяжка – город Калуга, дверной звонок – город Москва, телевизор – город Советск Калининградской обл., смеситель для мойки – Иркутск, дверь стальная – Иркутск, мебель – Иркутск.

Но больше всего удивил меня адрес изготовителя холодильника: Владимирская область, Киржачский район, муниципальное образование, сельское поселение Першинское, деревня Фёдоровское и дальше – улица, дом!

В далёкой деревне изготавливают единственный узкий холодильник для малогабаритных кухонь, двухметрового красавца, no frost и т. д. и т. п.!

Не знаю, совместные ли эти предприятия, по чьим лицензиям они работают, но ведь работают и неплохо! Господи, неужели в нашей любимой России что-то заработало, появились товары? Да не просто так, а с отличными характеристиками и прекрасными отзывами. Нельзя делать рекламу, а то я бы с удовольствием написала все названия изделий и поблагодарила их производителей.

Я русская и теперь могу гордиться, что своими честно заработанными деньгами пенсионерки поддержала российских производителей. Предлагаю всем при покупке товаров не искать названия на иностранном языке, а обратить внимание на российские товары. Хватит покупать чужое, пусть наша страна сама работает, живёт и богатеет.