Где ты, родной «Роспотребнадзор»?

Во многих телепрограммах почти всех телеканалов с завидной периодичностью идут передачи, предостерегающие нашего многострадального покупателя от покупок сомнительных товаров и продуктов. Это и «Контрольная закупка», и «Без обмана», и «Теория заговора», и «Ремонт по честному» и пр. и пр. После просмотра этих передач у телезрителя появляется стойкое ощущение, что вся наша торговля, производственная и пищевая индустрия сплошь криминализированы.

Вот передают, что вся мясопродукция в энном городе на 100% процентов фальсифицирована, что в колбасах ряда отечественных производителей нет мяса, что почти все молочные продукты состоят сплошь из порошка, пальмового масла и ещё чёрт знает из чего. А отделочные материалы и разная прочая бытовая техника – сплошная химия, призванная лишь травить бедного российского обывателя.

А что же у нас, в Иркутской области? Судя по всему, не лучше.

Вот и подумалось: а где же наш родной «Роспотребнадзор»? И разные прочие органы, призванные стоять на страже здоровья россиян? Почему молчат, как рыба об лёд? Почему в прессе, хотя бы и вашей газете, никогда не сообщают о том, как они героически борются с, как их теперь ласково называют, «недобросовестными производителями»?

Зато во всех СМИ, особенно на телевидении, засилье рекламы, где эти самые недобросовестные потребители во все тяжкие расхваливают свои сомнительные товары. Расхваливают, замечу я вам, за наши же денежки.

А ведь раньше были и органы, успешно борющиеся с браком и некондицией, и передачи типа «Покупая – проверяй», «Человек и закон», где все эти недобросовестные производители представали во всей своей красе и перед народом, и перед законом.

Что? У нас теперь всё благополучно? Или тому же «Роспотребнадзору» и прочим контролирующим наш здоровый образ жизни органам не хватает времени? Или все они стали бессильны перед злобной мафией дельцов, исподволь губящих наш народ?

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