Если страна богатая, почему мы такие бедные?

Дорогая редакция газеты «Мои года»! Вы в последнее время очень часто печатаете мнения простых людей об их насущных проблемах, особенно людей нашего поколения, рождённых в СССР и познавших жизнь при социализме. Вот я хочу поднять несколько вопросов, которые волнуют нас, пенсионеров.

Это и индексация пенсий, и манипулирование нашим сознанием, и социальная несправедливость. А заодно и предложить, как, на мой взгляд, можно было бы поднять экономику.

Что сегодня умеют хорошо делать российские чиновники? Правильно – обещать! Буквально на днях нас заверили, что в 2018 году пенсии вырастут на 4,5 %. В реальном выражении увеличение должно было составить 600 рублей в месяц.

Однако не успели старики порадоваться такой «щедрости», как Минэкономразвития огорошило их новой информацией: на самом деле в реальном выражении пенсии будут не расти, а сокращаться в течение трёх будущих лет. Кроме того, растущие цены предполагаемую выплату съедят, поскольку пенсии увеличиваются на уровень прошлогодней инфляции.

Да и индексация, по последним сведениям, будет 3,7%. Трудно сказать, насколько такая индексация удовлетворит ожидания пенсионеров...

В федеральном бюджете на следующую трёхлетку предусматривается индексация пенсий исключительно для неработающих пенсионеров. То, что пенсии будут проиндексированы, это, конечно, хорошо. Так, средний размер пенсии в следующем году будет увеличен до 14 329 рублей, а в 2020 году этот показатель составит порядка 15 500 рублей.

Приведённые цифры необходимо «взвесить».

Во-первых, по мнению Счётной палаты, положение пенсионеров продолжает ухудшаться. Во-вторых, когда мы говорим об инфляции, надо учитывать, что есть официальная статистика, которую ведёт Росстат и которая основывается на некотором наборе товаров, цены на них и отслеживаются.

Но есть и обычная, «магазинная» статистика, с которой каждый из нас сталкивается, расплачиваясь в кассе. Соответственно, есть собственно пенсионная статистика цен, как и есть особый прожиточный минимум пенсионера, составляющий 9000 рублей в месяц.

Так вот, пенсионная инфляция выше официальной, потому что такие необходимые в первую очередь пенсионерам товары, как продукты питания и лекарства, существенно дорожают, опережая средние показатели официальной статистики и, соответственно, предполагаемой индексации.

В-третьих, увеличивается разрыв в уровне жизни между работающими и пенсионерами. Размер страховой пенсии сократится относительно средней зарплаты с 34,6% в 2016 году до 30,4% в 2020 году. А это значит – не улучшение качества жизни пенсионера, а наоборот – скатывание в нишу «униженных и оскорблённых» своим уровнем жизни, что ведёт к растущему социальному расслоению и чревато нарастанием протестных настроений.

По словам А. Кудрина, у правительства сейчас нет ресурсов на выплату пенсий. Сейчас обсуждаются ограничения выплат работающим пенсионерам. Это всё следствие дефицита средств в пенсионном фонде.

Важно понимать, что причина нехватки средств на выплату пенсий кроется не только в растущем количестве пенсионеров. Предприниматели и самозанятые уходят в «тень», уклоняются от уплаты положенных сборов в пенсионный фонд. Минфин «теневые» доходы оценивает в 10 триллионов рублей. Думается, что легализация даже половины из них позволит с запасом ликвидировать дефицит ПФР. Впрочем, как показывает практика, в правительстве Д. Медведева к таким «сложным» методам прибегать не любят. Куда проще поднять пенсионный возраст.

Сегодня в России идёт массовая промывка мозгов населения и действует несколько способов манипулирования сознанием народа с помощью средств массовой информации, Одним из способов является отвлечение внимания. Тут всё просто: чем больше люди отвлечены от внутренних социальных проблем, тем легче управлять ими. Думающие люди системе не нужны. Главное, чтобы люди поменьше думали о внутренних проблемах. Зато гипертрофированное внимание уделяется внешнеполитическим сюжетам: взаимоотношениям со США, перевороту на Украине, войне в Сирии.

Ещё один способ манипуляций – держать людей в невежестве, культивируя посредственность». Яркие примеры тому – бесконечные политические и бытовые ток-шоу на главных телеканалах. В них практикуются бесконечные споры на политические темы, сомнительные прогнозы, предположения. А ещё хуже, когда обсуждаются интимные подробности жизни отдельных людей, результаты анализов ДНК, выяснение родословных и отцовства. Это очень популярная тема?

Следующий способ: делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем на размышлении. Обратите внимание, в какой одинаковой интонации вещают видные пропагандисты, как они расставляют ударения. Какую эмоциональную окраску придают своим речам высокопоставленные чиновники и главные пропагандисты в СМИ!

Вот и ещё один способ: «постепенное применение». Вот хороший пример, который как раз находится в стадии реализации, – повышение пенсионного возраста в России. Вспомните: нам долгие годы говорили, что этого не будет ни при каких обстоятельствах. Потом риторика стала постепенно меняться, и вот для начала подняли возрастную планку выхода на пенсию для чиновников. Это говорит о том, что идёт подготовка населения в реализации идеи повышения пенсионного возраста.

Думаю, что впереди всех нас ждут большие перемены, но их реализацию власть запустит лишь в том случае, если будет уверена в широчайшей народной поддержке. Одним словом, получит максимум доверия у народа. Для этого власти надо сделать шаг навстречу обществу. Вот что предлагает экономист Никита Кричевский. По его мнению, необходимо предпринять конкретные действия для восстановлении социальной справедливости – от введения прогрессивного подоходного налога до пересмотра итогов приватизации в сырьевой отрасли. Страна, в отличие от её элит, всегда поддержит своего президента. Элитные предатели, это надо понимать, – чиновники и олигархи. Народ богатых не любит. Так что если Кремль решится на эти действия, это поднимет рейтинг В. Путина на предстоящих выборах.

На мой взгляд, российские власти готовят драматический поворот во внутренней политике, связанный с частичным пересмотром итогов приватизации. Бьют тревогу либеральные издания: «Вернули Крым, вернём и недра!». Думаю, это неплохой лозунг к выборам. Довольно убедительный. Тем более что В. Путин сам сказал пять лет назад на XIX съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Дословно: «Получателям выгоды следует добровольно компенсировать нечестную приватизацию, это должен быть разовый взнос».

В России давно пришло время пересмотра всей системы оплаты труда. Как можно мириться с тем, что наш прожиточный уровень занимает 95-е место в мире! Если сравнивать МРОТ с другими странами, то у нас он ниже, чем в Польше в четыре раза.

Сегодня российское общество волнует непомерные, на его взгляд, вознаграждения топ-менеджерам крупнейших компаний, прежде всего с госучастием, хотя нас должно волновать не то, сколько заработал (хотя это тоже важно) тот или иной имярек, а сколько он заплатил налогов. Вот и средняя зарплата федеральных чиновников опять выросла и составила 116 000 рублей в месяц (это при средней по стране 37 000 рублей). Это в три раза выше среднероссийской и в 15 раз выше МРОТ, на который живут в стране пять миллионов человек. У госслужащих аппарата правительства 228 000 рублей, а вот руководители и менеджеры нефтяных и газовых корпораций имеют зарплату в месяц миллион и более рублей. Пример: руководитель Газпрома, господин Миллер имеет зарплату более 1 500 000 рублей в месяц. Есть повод возмущаться заработками чиновников. Считаю, что разница слишком велика, но это ещё не главное. Возмущает ещё и то, что только один процент россиян владеет 74,5 процентами богатств России! Кроме того, в стране наблюдается сильный разброс по уровню зарплат. В столице средняя зарплата составляет около 92 000 рублей с учётом высоких окладов руководителей крупнейших компаний. В провинции многим приходится довольствоваться минимальным размером оплаты труда – 7,8 тыс. руб.

Мы уже четыре года подряд чувствуем ухудшение жизни как результат спада экономики. Почему не взять опыт США 30-х годов? Требуется, прежде всего, перейти к экономике мобилизационного типа. Как сделал в своё время президент США Франклин Рузвельт. В 1930 году он смог убедить конгресс, и тот проголосовал за применение 75-процентной ставки налога на доходы. Нам же надо ввести прогрессивное налогообложение доходов. Увеличить налоги для богатых и сверхбогатых. Как мне кажется, с переходом к мобилизационной экономике и сменой управления больше тянуть нельзя. Недавно президент В. Путин внёс в Госдуму законопроект о введении прогрессивного налога, но фракция партии «Единая Россия» заблокировала этот законопроект, провалила голосование. Встаёт вопрос: чьи интересы защищает эта партия во главе с председателем Д. Медведевым?

Ещё одной новацией является прогрессивный налог на капитал (налогообложение дивидендов, купонных выплат, процентов по большим вкладам, арендной платы за использование производственных активов), эта мера была применена во времена Великой депрессии в Америке. В России, учитывая грабительский характер приватизации, прогрессивный налог на капитал имеет для справедливости не меньшее значение, чем прогрессивный налог. В 1990 году псевдорыночные реформы в России привели к крайне неблагоприятным последствиям, в частности, к категорическому неприятию итогов приватизации. В условиях государственного капитализма насущной фазой развития справедливой экономики была бы конструкция, в которой право собственности на компании сырьевого сектора стало бы преимущественно государственной. В данном случае национализация должна быть возмездной, но по остаточной, а не рыночной стоимости некогда приватизированных предприятий. Необходимо добавить, что нужна конфискационная амнистия капиталов, вывезенных за границу через офшоры, а также пересмотр итогов приватизации.

А вот ещё вопрос: если у нас есть нефть, почему мы такие бедные? В Госдуме в очередной раз обсуждают идею раздать народу ренту за пользование природными ресурсами. Коммунисты внесли в Госдуму законопроект — взять и поделить доходы от добычи нефти между всеми работающими гражданами страны. Если поделить на всех добытую в России нефть, то получится примерно 26–27 баррелей на человека в год. В текущих ценах это примерно 86 тысяч рублей. Впрочем, закон вряд ли дойдёт даже до первых слушаний – правительство оперативно наложило на него свою отрицательную резолюцию, которая в очередной раз похоронила мечты россиян о маленькой, но своей нефтескважине. Вот и получается, что недра общие, а доходы врозь.

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