Если не возродим – вымрем

Проблемы медицины в свете предвыборной президентской гонки.

Предвыборная кампания по выборам президента РФ 2018 года приобрела остроту и интригу в связи с появлением среди кандидатов представителя от КПРФ и других левых и патриотических сил П. Н. Грудинина. Мы уже привыкли к затёртым программам В. Жириновского, Г. Явлинского, а у Грудинина в программе отражено то, о чём думают и мечтают простые граждане нашей необъятной страны. Я как врач, отдавший медицине около 50 лет, увидел в его программе решение многих проблем в здравоохранении.

В частности, он отметил никчёмность паразитирующих страховых компаний. Которые не лечат, не занимаются профилактикой заболеваний, а только собирают и распределяют финансовые средства. При этом устанавливают зарплаты своим сотрудникам в десятки раз больше, чем получают лечащие врачи.

Вспоминаю свою работу, с чего начинал. В то время при поступлении в институт был огромный конкурс: шесть-семь человек на место. После окончания вуза нужно было отработать три года в местах, где наблюдалась нехватка врачей. Это было очень строго. Сейчас это удивительно, а тогда молодые врачи ехали в отдалённые посёлки, сёла, где их ожидали больные. Часто молодой врач оставался с болезнью один на один, не с кем было посоветоваться, ждать помощи. Так проходило становление настоящего врача. В советское время строго соблюдалась деонтология (совокупность этических норм выполнения медработниками своих профессиональных обязанностей). В современной российской медицине не помнят об этом или просто не хотят знать.

Медицина – особая наука, искусство, и её руководящими кадрами на самом верху должны быть признанные ведущие специалисты страны, такие как в советское время: Н. Н. Бурденко, Б. В. Петровский, Е. И. Чазов и др.

А в современной России назначались министрами здравоохранения люди даже без медицинского образования, как, например, Зурабов, Голикова. И как результат этих назначений, под лозунгами реформ, происходило разрушение созданной за 70 лет советской медицины.

Ежедневно на всех каналах телевидения взывают о помощи: нужны деньги детям на операцию за рубежом. Стыд и позор! Это происходит в стране, где были великие врачи: Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, А. В. и А. А. Вишневские, Н. М. Амосов, Б. В. Петровский и многие другие.

В стране почти разрушена фармакологическая промышленность, в частности у нас, в Усолье-Сибирском, был фармкомбинат, который сейчас практически не работает.

Оставшиеся отечественные фармацевтические предприятия выпускают препараты в небольших объёмах, низкого качества в узком ассортименте.

Такие жизненно необходимые лекарства, как современные полусинтетические антибиотики, инсулины, противоастматические, противоопухолевые и другие в нашей стране вообще не выпускаются и завозятся из-за рубежа. В аптеках города цены на импортные препараты запредельно высокие, недоступные для простого человека. А где же антимонопольная служба, которая должна следить за ценами?

Ещё одна проблема. В последние годы на телевидении, на любом канале можно увидеть рекламу лекарств: покупайте, принимайте и будете здоровыми.

В частности широко рекламируются спазмолитики: «Но-шпа», «Спазмалгон», «Спазгам» и другие. Да, в каждой упаковке есть инструкция к применению, но простой обыватель не ориентируется в медицинских терминах, не всегда понятных для него. А ведь эти препараты при приёме без назначения врачом могут привести к осложнениям при острых хирургических заболеваниях (острый аппендицит, острый холецистит и др.) Препараты: «Вольтарен», «Найз», «Кетанал» и другие при длительном приёме без контроля врача могут вызвать язвенную болезнь и кровотечение желудка. Часто слышим на ТВ фразу из рекламы «чистка печени», что это? Печень – ковёр или ботинок?! В этом случае рекомендуют «Ессенциале форте», «Карсил», «Фосфоглив» и другие препараты. А ведь печень не нуждается в никакой чистке, это саморегулирующая система.

Все вышеуказанные препараты без назначения врача ни в коем случае принимать нельзя.

Однако вернёмся к выборам. Идут дебаты. Доверенным лицом действующего президента от Иркутска является врач-онколог В. В. Дворниченко. Слушая её выступления, я ни разу не услышал о том, что в России не решается острейшая проблема в разработке и выпуске современных жизненно необходимых отечественных лекарственных препаратов. В том числе и противоопухолевых. Всё это результат разрушения российской фармпромышленности. Представим себе, что коллективный Запад введёт санкции на поставку в Россию жизненно необходимых лекарств, которые мы прекратили выпускать. Что будет с хроническими больными?

И ещё один пример. В стране, по статистике, отмечается значительный рост социальных заболеваний: туберкулёз, сифилис (заболеваемость которыми увеличилась в 98 раз). Вспоминаю, в 70-х годах, когда я учился в мединституте, в кожно-венерологической клинике студентам не могли показать больного сифилисом, их просто не было. А сейчас, если введут санкции на препараты, можно ожидать своего рода эпидемии этих социальных болезней.

А за 18 лет правления нынешней власти в стране, если бы каждый год вводилось в строй хотя бы по одному фармзаводу, можно было бы полностью закрыть эту очень важную государственную проблему. Ведь неужели не понятно: если не возродим медицину – вымрем.

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