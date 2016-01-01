«Драма с собачкой» и не только

От редакции: По-прежнему не утихают споры по поводу острой проблемы, поднятой нашей газетой – о положении в нашем городе безнадзорных собак . Об этом говорилось в статье зоозащитника Иркутска Марии Белоголовой «Драма с собачкой», но особенно всколыхнули общественность размышления зоолога, кандидата биологических наук Юрия Богородского под названием «Убийственный гуманизм». В своём выступлении он говорил, в общем-то, не о том, что надо повсеместно истреблять бродячих собак, которые становятся угрозой для горожан. Скорее – о ложном гуманизме зоозащитников и особенно сердобольных собачников, которые, якобы жалея бездомных, лишь обрекают их на новые страдания. И потому такой ложный гуманизм к братьям нашим меньшим становится для них убийственным. Позиция учёного была воспринята неоднозначно.

Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?

Поражает цинизм людей в отношении к брошенным животным. Собака во все времена была лучшим другом человека. Конечно, проще всего выместить свою неудовлетворённость жизнью на беззащитных животных. Их и так истязают, травят, калечат, а за что? Неужели все мы забыли, как использовали тех же собак в годы войны? Их обвязывали гранатами и направляли под танки, первыми запускали на минные поля. Да и в наше время их не щадят: используют в Сирии, где они преданно служат человеку и спасают жизнь людям.

Наших бродячих бедолаг заслуженный эколог обвиняет в экстремизме: собираются, мол, они в стаи. Но это вынужденная для них необходимость, так им легче выжить среди людей. Наш же зоолог с беспощадной категоричностью требует уничтожить бездомных животных. По его логике это они виноваты в том, что в лесу погибают зверушки. Даже ребёнку, а не зоологу понятно, что зверьё в наших лесах погибает и выходит к человеческому жилью от бескормицы, которую «организовал» для них сам человек.

Не собаки же виноваты в том, что повсеместно вырубаются леса, выгорает астрономическими площадями тайга и сокращается кормовая база для обитателей лесов? Да ещё горе-охотники браконьерят повсеместно, истребляя для забавы и без того скудное зверьё. В других вон регионах им помогают выживать – подкармливают зимой, не трогают в брачный сезон. А у нас? Наша беспомощные власти вместо того, чтобы потребовать федеральную субсидию на правах отстающего региона (69 место в РФ по уровню жизни), варварским способом пополняют местный бюджет: рапортуют о том, что ради шкурок уничтожили десятки тысяч зверушек.

Видимо, Москва до такой степени уже ограбила регион, что местная власть решила привлечь инвесторов из Китая. В последнее время местные СМИ с оптимизмом вещают о привлечении туристов из Китая – ни много ни мало, а до одного миллиона человек в год. А задумывались ли инициаторы получения прибыли такой ценой о последствиях этого нашествия?

Это же огромный риск для жизнедеятельности населения нашего региона! Завезут африканскую чуму китайского производства, забросают посевные площади генномодифицированными семенами, которые, как доказали учёные, порабощают натуральную растительность, да и от прочих «сюрпризов» мы не будем застрахованы.

И потом миллион китайцев – это же экологическая катастрофа для Байкала! Это не только вытоптанная вусмерть флора, что приведёт к уничтожению кормовой базы для птиц, животных и насекомых, и как следствие, к превращению побережья в безжизненную пустыню. Да и вода озера тоже пострадает. Она вынуждена будет принять тонны китайских экскрементов (нынешние очистные сооружения тут просто не справятся). У нас и без того уже на мелководье Байкала – реальная угроза токсикации. Вот только почему-то наши экологи об этом молчат?

Нашествие китайцев для нашего региона – проблема № 1. При такой экспансии нас ничего хорошего не ждёт. Как гласит китайская мудрость, «дорога в тысячу миль начинается с первого шага». Первый шаг ими уже сделан.

М. П. Ломакина

***

Рыжуха

(Отклик на статью «Убийственный гуманизм», газета «Мои года» № 11 от 17 марта 2017 года.)

Купив новую квартиру по ул. Поленова, я часто наблюдала на улице за этой удивительно-красивой рыжей собакой с лисьим хвостом и очень умными карими глазами. Видимо, она была ничья: почти всегда сидела возле деревянных домов, но никогда никого не обижала и попусту не лаяла. Я звала её Рыжухой, часто подкармливала, она позволяла себя иногда даже погладить, хотя по натуре своей была очень гордой и независимой, с повадками мудрой львицы, предводительницы стаи. Её слушались все собаки в округе: и молодые рослые псы, и старенький, судя по всему, опытный, но скромный пёсик, и даже вожак стаи – огромный и лохматый кобель – всегда шёл за нею по каким-то их своим собачьим делам.

...После трагических событий в марте этого года, когда по Иркутску массово травили и убивали собак, исчезла со своего привычного места и моя Рыжуха. Как, впрочем, и многие собаки её окружения. Позже мне сказали соседи, что мою любимицу убили те страшные люди, которые занимаются отловом и уничтожением бродячих собак. Видимо, так и не сумев поймать мою умницу в свои силки (а подброшенную ей отравленную пищу она чувствовала за версту), они не нашли ничего лучшего, как попросту убить беззащитное животное. (Ведь, по словам автора статьи «Убийственный гуманизм» Ю. Боголюбского, надо истреблять всех бездомных животных, чтобы, якобы, уберечь горожан от возможных укусов и заразы).Ну что ж, давайте тогда повсеместно убивать птиц и лесных зверушек, рубить деревья и жечь тайгу – они же тоже ничьи! До чего мы тогда дойдём? В кого превратимся?

Очень жаль, что к подобным действиям призывает зоолог – человек, который уже в силу своей профессии должен защищать всё живое! Есть очень мудрое изречение: «Храбр тот, кто найдёт в себе силы не отнять чужую жизнь, а пощадить её». Видимо, многие из нас, людей, не сильно отличаются от зверей отсутствием гуманизма и храбрости.

...Я до сих пор не могу забыть мою Рыжуху, часто, как и многие мои соседи, плачу и грущу о ней и о других прекрасных умных псинах, которых истребили «гуманные» люди...

Ирина, ваша постоянная читательница

***

Спасёт ли «Ной» в «Ковчеге» всех?

Почти год назад, в июне 2016 года, активисты зоозащитного движения Иркутска, всерьёз озабоченные катастрофической ситуацией с бездомными животными в нашем городе и в целом по области, решили создать Фонд защиты животных с говорящим названием «Ной». В то же лето вблизи посёлка Мамоны началось строительство большого реабилитационного центра «Ковчег» на несколько сотен собак и кошек. Наша газета писала об этом в ноябре минувшего года.

Недавно я вновь побывал там и смог оценить усилия сотрудников фонда по спасению, оздоровлению и выхаживанию «беспризорников Иркутска».

На сегодня там уже построено 54 вольера, ветблок с карантином и изолятором для животных. В самое ближайшее время там введут кормокухню, а в лето достроят ещё несколько вольеров, гостиницу для собак и «кошкин дом». Сейчас в приюте находится уже более двухсот животных! Каких-то питомцев сотрудники фонда сами нашли на улице, какие-то были привезены волонтёрами, в том числе и из других приютов. Всем им оказана медицинская помощь, необходимый уход, и сейчас они ждут своих новых хозяев!

Ирина Верещагина, управляющий приютом Алексей Арефьев и Александр Камошин: «Здесь собачий город заложен!»

С Ириной Верещагиной – идейным вдохновителем фонда, зоозащитником, так сказать, по долгу службы и зову души, мы вспоминаем, как это начиналось. Ирина, с детства неравнодушная к «бездомышам», и в своей уже взрослой жизни постоянно подкармливала бездомных кошек и собак, пыталась хоть как-то устроить их дальнейшую судьбу. А потом задумалась о том, что всем помочь таким вот образом невозможно – по весне армия таких бедолаг лишь увеличивается. Тогда решила стерилизовать их в питомнике К-9, где познакомилась с зоозащитниками, и стали работать уже совместно. Параллельно ездила в приют в Карлуке, где, ужасаясь условиями содержания собак, всё время задавалась вопросом: как можно изменить эту ситуацию к лучшему? Ежегодно из бюджета выделяются многие миллионы рублей на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных, но эти деньги явно уходят мимо них. Так возникла мысль о создании своего приюта. Но в одиночку об этом даже помышлять не приходилось.

На почве помощи бездомным собакам встретилась с Александром Камошиным (предпринимателем, коммерческим директором ОАО «Байкалкварцсамоцветы»), поговорили по душам, и стало понятно: они единомышленники. Уже совместными усилиями стали решать эту проблему, привлекая знакомых и друзей. Обратились со своей идеей к Михаилу Щапову (предприниматель, депутат Госдумы, в то время – депутат Иркутского заксобрания). Он тоже загорелся идеей и предложил свою землю под приют. Оформили землю и начали строительство...

В мечтах у организаторов приюта – создать настоящий большой дом для бездомных собак и кошек, где они могли бы вылечиться, окрепнуть и ждать своих новых хозяев. Одной из главных задач организаторы приюта считают пропаганду стерилизации как единственного заслона бесконтрольному размножению животных.

На сегодняшний день фонд «Ной» спонсируется исключительно на средства нескольких предпринимателей города. Пока он находится на этапе строительства и не может работать в полную силу, ему нужна помощь таких же неравнодушных к проблеме бездомных животных людей. Помощь они ждут любую: «взнос» в общее дело кормами, деньгами, участием в строительстве или уход за животными. Нужны и стройматериалы (в дело сгодятся пиломатериалы, ондулин, сетка-рабица, шпалы, ГСП, ДВП, фанера, гвозди, шурупы – всё, без чего невозможно вести дальнейшее строительство).

Обращаясь ко всем людям, неравнодушным к проблемам бездомных животных, с призывом: «Присоединяйтесь, друзья! Вместе мы можем сделать больше!», они надеются и на вашу помощь.

Всю информацию о фонде можно узнать на сайте www.noi38.ru

Анатолий ВЫБОРОВ

***

От редакции: О проблеме безнадзорных животных в Иркутске, да и во всей области, говорят, пишут и принимают решения на разных уровнях уже не один год. А воз, как говорится, и ныне там. Администрация города ежегодно заключает договоры на отлов, содержание и стерилизацию бездомных собак и кошек, а мы по-прежнему ежедневно встречаем на улицах сотни «ничейных» животных. Может, договоры заключаются не с теми? Вот и ныне мэрия почему-то заключила такой договор с человеком, который своим отношением к животным не просто нанёс урон бюджету города, но и стал причиной гибели сотен собак, дискредитировал все зоозащитные организации области – ведь о гибели и бескормице прошедшей зимой животных в питомнике посёлка Карлук не знает только ленивый.

Многие из нас уже махнули на эту проблему рукой и просто проходят мимо несчастных животных – мол, всем не поможешь! Но есть люди, искренне переживающие за их судьбу и готовые им помогать. Но они не знают, как это делать и с чего начать.

Таким людям, неравнодушным к судьбам «братьев наших меньших», мы и хотим сегодня ещё раз порекомендовать обращаться в «Ной» – недавно созданный Фонд защиты животных.