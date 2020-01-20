Долой «Википедию»? Если бы все было так просто...

Вешать всех собак на Интернет неправильно — причины невежества в России куда глубже.

15 января Википедия отметила день рождения. Трудно представить, что совсем недавно мы обходились без нее и жили книжными знаниями. В 2021 году у всемирной Интернет-энциклопедии 20-летний юбилей. Однако может случиться так, что в России она не доживет до круглой даты, а придется ей, напротив, закругляться. В ноябре 2019 года президент Путин заявил, что необходимо заменить Википедию, которая содержит недостоверную информацию, Большой российской электронной энциклопедией. Разъяснений, что такое «заменить» не последовало. Но опыт подсказывает, что «заменить» на языке российской власти может означать «заблокировать».

Один из самых распространенных мифов советской эпохи гласил, что СССР — самая читающая страна в мире. Ни подтвердить, ни опровергнуть этот миф невозможно. Гигантскими тиражами в СССР издавалась политическая макулатура, а хорошие книги были в жутком дефиците. Но несомненный факт в том, что СССР на протяжении десятилетий был самой литературоцентричной страной. В каком еще государстве первые лица учили писателей, как надо сочинять и лично распределяли высшие литературные премии? Где еще художественные произведения становились поводом для грандиозных, мирового масштаба политических скандалов, как в истории с Пастернаком и Солженицыным? Где писателей, как случилось уже в вегетарианские времена с Синявским и Даниэлем, отправляли в темницу и в массовом порядке лишали права публиковаться? Не будет преувеличением сказать, что для целого поколения советских людей литературные герои воспринимались, как более реальные фигуры, чем сослуживцы и соседи...

Воспоминания лезут в голову в связи с юбилеем Википедии. Интернет стал могильщиком книжной культуры. Студенты даже элитных вузов выказывают дремучее, немыслимое в прежние времена невежество. Число российских граждан, которые не берут книгу в руки, возросло с 20% в 1996 году почти до 40%. Можно повторить вслед за Сергеем Капицей, что мы воспитываем нацию идиотов, но примерно те же цифры дают опросы в Германии, где поддерживается высокий статус образования и науки. Причины невежества глубже и вешать всех собак на Интернет неправильно.

Советская власть интересовалась литературой вовсе не из эстетических соображений. СССР создал первое в мире государство, построенное на идеологии, а вся информация служила инструментом для промывки мозгов. Поначалу тотальный контроль над знаниями обеспечил прорыв, но с началом информационной эпохи власть стала неповоротливой, не успевала усвоить и применить новые знания. Вообразить Википедию в СССР сложнее, чем свободное распространение журнала «Плейбой».

Нынешняя ностальгия по СССР и реанимация советских традиций неизбежно привели к тому, что российская власть вознамерилась взять под контроль Википедию. Русская версия Википедии — 1,6 миллиона статей. Большая российская энциклопедия, которую составляли под контролем увядающей Российской академии наук 20 лет и закончили лишь в 2017 году, — 80 тысяч статей. То есть в 20 раз меньше. Объем статей — несопоставим. Титанический книжный труд в виде бумажной энциклопедии в XXI веке — псу под хвост. Тем не менее, российская власть, следуя архаичной логике, решила повторить номер и создать теперь уже электронную энциклопедию. Единственное утешение, невостребованные академики получат новое упражнение, разомнутся на интеллектуальном поприще.

Без сомнения, Википедия не лишена недостатков. Но нельзя вместе с водой выплескивать ребеночка. Главный упрек в адрес Википедии — обилие ошибок. Но этот минус — следствие несомненных достоинств электронной энциклопедии. Впервые в истории человечества знания одного быстро становятся достоянием каждого. Ошибки можно быстро исправить, а информацию — оперативно дополнить.

Нельзя сказать, что власть не уважает ученых. Президент России регулярно посещает научные центры. Но он воспринимает науку, как просвещенный монарх и оказывает протекцию любимым ученым и ректорам-фаворитам. Но сегодня знания стали массовым полем деятельности, а не продуктом чудесных озарений магов-академиков. Неэффективно создавать точки роста вроде Сколково, надо создавать благоприятную для накопления знаний обширную среду. Отсекать от энциклопедии армию добровольных авторов — идти поперек требованиям информационной эпохи.

Что касается ошибок, то даже Нобелевский комитет от них не застрахован, хотя равняется на публикации в самых авторитетных изданиях. А уж Большую советскую энциклопедию, которую закончили недавно, в 1976 году, в XXI столетии можно оценивать только как источник исторических мифов и пропагандистских фейков. Это вообще философский вопрос — что считать достоверной информацией? Миром правят специалисты по интерпретации информации, о достоверности говорить наивно.

Первые лица Российского государства по части красноречия дали бы сто очков форы Цицерону. Говорят красиво, убедительно, сплошь правильные вещи. Недавно взахлеб рассуждали об экономике знаний, потом об инновациях, теперь — о модернизации. Движения не заметно, по-прежнему держимся на сырьевом экспорте. Только в счастливом сне можно вообразить, что какой-нибудь «Турецкий поток» — это лавина российских технологий, заполонивших рынки соседних стран. Может быть, все дело в том, что архаичное желание контролировать знания противоречат духу времени?

Мы много говорим и китайском экономическом чуде, но не замечаем главного алгоритма успеха, который сформулировал Дэн Сяопин: «Развитие — единственная правда». Еще четверть века назад в Китае была принята программа по возвращению домой китайских ученых из-за рубежа. А в России утечку умов власть, похоже, даже провоцирует. Мерилом жизненного успеха стали деньги и связи во властных эшелонах. Если в советское время в семьях номенклатуры дети стремились стать учеными (Хрущев, Маленков, Берия, Жданов, Молотов), то в новейшие времена подобные примеры являются редчайшим исключением.

Архаичное решение создать Большую электронную энциклопедию и заткнуть рот Википедии — путешествие на машине времени на несколько десятилетий назад. Кстати, я замечаю, что у нас все популярнее становится суждение, что интеллигентный человек может быть не слишком-то образованным, а просто душевным. Проще говоря, интеллигенту теперь незачем учиться. Наверное, заблуждался китайский мудрец, когда называл мораль свойством ума, впитавшего знания...

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