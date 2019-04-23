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Чутье на Антихриста: Церковь — против цифрового тоталитаризма
|Катерина Норсеева, polit.ru
|23 Апреля 2019 г.
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В субботу в Москве прошла конференция «Принудительная оцифровка личности или свобода человека». Основной темой для обсуждения стал федеральный закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования». Организаторы и участники считают, что СНИЛС становится «пожизненным номером-идентификатором человека, дающим доступ ко всей его персональной информации».
«Все сведения о человеке: информация о его имуществе, о его семье, счетах в банках, медицинской карточке, аттестатах, биометрических данных и т.п. будут храниться в одном месте под одним номером, причем доступ к ним сможет получить кто угодно, от чиновников и правоохранительных органов до сотрудников банков и продавцов магазинов. В школах привычные нам оценки и экзамены заменяют на индивидуальные траектории развития и цифровое обучение. Представители банков ведут сбор биометрических данных граждан и не скрывают своих планов по дальнейшему развитию "цифровых профилей", вплоть до чипирования людей, а также лоббируют сокращение оборота наличных денег. Все это происходит без какого-либо согласия общества, вопреки воле множества людей, в том числе Русской православной церкви. Представители различных общественных организаций России решили собрать настоящую конференцию чтобы выразить свое отношение к оцифровке всех сторон жизни человека и выработать программу гражданского противодействия этому злу», — сказано в группе во «Вконтакте» движения «Царский крест», которое выступило одним из организаторов конференции.
Среди других организаторов — Межрегиональное общественное движение «Родительский комитет» СКФО, аппарат Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге, «Русское экономическое общество имени Шарапова», «Родительский комитет Ставрополья», содружество ветеранских организаций «За други своя», «Ассоциация родительских комитетов и сообществ» и движение «Сорок сороков».
Как передает РБК, участники конференции подписали резолюцию «против внедрения системы тотального электронного контроля за населением», а также против «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам». Участники мероприятия потребовали запретить идентификацию граждан «с помощью номеров» и биометрических данных, сохранить бумажный документооборот и гарантировать получение государственных, банковских и других услуг гражданам, которые отказываются от автоматизированной обработки их персональных данных. Кроме того, в документе они потребовали прекратить обработку данных через Единую систему идентификации и аутентификации и Единую биометрическую систему, а также прекратить принимать новые законы, связанные с централизованной обработкой персональных данных граждан.
Издание приводит слова протоиерея Всеволода Чаплина, который поддержал организаторов конференции, заявив, что движение против сбора данных о гражданах «связано не с темнотой, а с глубокой духовной интуицией нашего народа».
«Когда банковская власть получает о человеке тотальный объем информации, то она обязательно будет использовать его для власти. Молодые люди будут бояться спорить с этой системой, а пожилые будут просто вычеркнуты из жизни», — сказал он.
Напомним, что ранее на этой неделе против создания цифрового профиля с помощью СНИЛС выступил известный российский хоккеист Павел Дацюк. Нападающий питерского СКА написал обращение в адрес президента России Владимира Путина с просьбой отменить соответствующий закон, подписанный главой государства 1 апреля.
«Мотивация любого русского православного человека — беспокоиться за будущее своих детей и близких. Как написано в письме Владимиру Владимировичу, я считаю, что данный законопроект является угрозой национальной безопасности. Надеюсь, что он услышит нас. Верю, что он также беспокоится о своих близких и всем нашем народе. Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю, скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч», — сказал Дацюк «Ридусу».
Издание уточняет, что в своем решении обратиться к Путину с просьбой об отмене закона Дацюк укрепился благодаря мнению насельника монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, схиигумена Сергия (Романова), духовника Дацюка, а также, по некоторым данным, депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. В своих проповедях Сергий выступает резко против СНИЛС и присвоении россиянам номеров.
«Россию под предлогом технического прогресса и различного рода экономических и социальных удобств втягивают в ловушку глобального электронного лагеря сатаны. За этим процессом стоят вполне конкретные силы — мировое правительство, сосредоточившее в своих руках огромное финансовое богатство. Оно состоит из потомков тех саддукеев и фарисеев, которые распяли Христа и Его последователей. Первостепенной задачей этой мировой закулисы является порабощение людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и контроля», – цитирует одну из проповедей отца Сергия РИА «Новый День».
Позиция Дацюка, Сергия и организаторов конференции не противоречит официальному курсу Русской православной церкви. Выступая в конце января в Госдуме, патриарх Кирилл также затронул эту тему. Его слова напоминает официальный сайт патриархии РПЦ.
«Некоторые крутят пальцем у виска, когда мы об этом говорим, и снисходительно улыбаются, мол, что взять с этих старорежимных людей, все они против прогресса. Не против прогресса! Но совершенно очевидно, что современный прогресс несет в себе опасности и, в первую очередь, для свободы человека. Потому что подлинная свобода не предполагает глобального контроля над человеческой личностью — глобальный контроль предполагает апокалиптическая перспектива развития человеческого рода. Когда мы говорим, на основании Священного Писания, что придет антихрист, мы имеем в виду систему глобального контроля, осуществляемого из одного центра и даже одной личностью», — говорил на встрече с депутатами предстоятель РПЦ.
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