Чутье на Антихриста: Церковь — против цифрового тоталитаризма

В субботу в Москве прошла конференция «Принудительная оцифровка личности или свобода человека». Основной темой для обсуждения стал федеральный закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования». Организаторы и участники считают, что СНИЛС становится «пожизненным номером-идентификатором человека, дающим доступ ко всей его персональной информации».

От редакции МГ: Заметим, что тревога православных активистов и деятелей Церкви, о которой пойдет речь ниже - может показаться кому-то надуманной (этому способствует религиозная риторика, воспринимаемая атеистами и агностиками как симптом архаичности). Но за самой этой тревогой стоят вполне резонные сомнения! Ни человечество в целом, ни российское общество до сих пор не определились с границами морально-дозволенного в "цифровизации" личностей, локализации сведений о нас с вами. В качестве примера можно привести вполне реальную тревогу за биометрические данные - или тотальную видеослежку за гражданами, которую с успехом применяют в Китае (и с радостью готовы внедрить в России)! Так что не спешим отмахиваться от тревожных суждений только на том основании, что их делают "мракобесы". Морально-этическая и политическая проблема - есть, и от нее нельзя отмахиваться...

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«Все сведения о человеке: информация о его имуществе, о его семье, счетах в банках, медицинской карточке, аттестатах, биометрических данных и т.п. будут храниться в одном месте под одним номером, причем доступ к ним сможет получить кто угодно, от чиновников и правоохранительных органов до сотрудников банков и продавцов магазинов. В школах привычные нам оценки и экзамены заменяют на индивидуальные траектории развития и цифровое обучение. Представители банков ведут сбор биометрических данных граждан и не скрывают своих планов по дальнейшему развитию "цифровых профилей", вплоть до чипирования людей, а также лоббируют сокращение оборота наличных денег. Все это происходит без какого-либо согласия общества, вопреки воле множества людей, в том числе Русской православной церкви. Представители различных общественных организаций России решили собрать настоящую конференцию чтобы выразить свое отношение к оцифровке всех сторон жизни человека и выработать программу гражданского противодействия этому злу», — сказано в группе во «Вконтакте» движения «Царский крест», которое выступило одним из организаторов конференции.

Среди других организаторов — Межрегиональное общественное движение «Родительский комитет» СКФО, аппарат Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге, «Русское экономическое общество имени Шарапова», «Родительский комитет Ставрополья», содружество ветеранских организаций «За други своя», «Ассоциация родительских комитетов и сообществ» и движение «Сорок сороков».

Как передает РБК, участники конференции подписали резолюцию «против внедрения системы тотального электронного контроля за населением», а также против «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам». Участники мероприятия потребовали запретить идентификацию граждан «с помощью номеров» и биометрических данных, сохранить бумажный документооборот и гарантировать получение государственных, банковских и других услуг гражданам, которые отказываются от автоматизированной обработки их персональных данных. Кроме того, в документе они потребовали прекратить обработку данных через Единую систему идентификации и аутентификации и Единую биометрическую систему, а также прекратить принимать новые законы, связанные с централизованной обработкой персональных данных граждан.

Издание приводит слова протоиерея Всеволода Чаплина, который поддержал организаторов конференции, заявив, что движение против сбора данных о гражданах «связано не с темнотой, а с глубокой духовной интуицией нашего народа».

«Когда банковская власть получает о человеке тотальный объем информации, то она обязательно будет использовать его для власти. Молодые люди будут бояться спорить с этой системой, а пожилые будут просто вычеркнуты из жизни», — сказал он.

Напомним, что ранее на этой неделе против создания цифрового профиля с помощью СНИЛС выступил известный российский хоккеист Павел Дацюк. Нападающий питерского СКА написал обращение в адрес президента России Владимира Путина с просьбой отменить соответствующий закон, подписанный главой государства 1 апреля.

«Мотивация любого русского православного человека — беспокоиться за будущее своих детей и близких. Как написано в письме Владимиру Владимировичу, я считаю, что данный законопроект является угрозой национальной безопасности. Надеюсь, что он услышит нас. Верю, что он также беспокоится о своих близких и всем нашем народе. Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю, скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч», — сказал Дацюк «Ридусу».

Издание уточняет, что в своем решении обратиться к Путину с просьбой об отмене закона Дацюк укрепился благодаря мнению насельника монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, схиигумена Сергия (Романова), духовника Дацюка, а также, по некоторым данным, депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. В своих проповедях Сергий выступает резко против СНИЛС и присвоении россиянам номеров.

«Россию под предлогом технического прогресса и различного рода экономических и социальных удобств втягивают в ловушку глобального электронного лагеря сатаны. За этим процессом стоят вполне конкретные силы — мировое правительство, сосредоточившее в своих руках огромное финансовое богатство. Оно состоит из потомков тех саддукеев и фарисеев, которые распяли Христа и Его последователей. Первостепенной задачей этой мировой закулисы является порабощение людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и контроля», – цитирует одну из проповедей отца Сергия РИА «Новый День».

Позиция Дацюка, Сергия и организаторов конференции не противоречит официальному курсу Русской православной церкви. Выступая в конце января в Госдуме, патриарх Кирилл также затронул эту тему. Его слова напоминает официальный сайт патриархии РПЦ.

«Некоторые крутят пальцем у виска, когда мы об этом говорим, и снисходительно улыбаются, мол, что взять с этих старорежимных людей, все они против прогресса. Не против прогресса! Но совершенно очевидно, что современный прогресс несет в себе опасности и, в первую очередь, для свободы человека. Потому что подлинная свобода не предполагает глобального контроля над человеческой личностью — глобальный контроль предполагает апокалиптическая перспектива развития человеческого рода. Когда мы говорим, на основании Священного Писания, что придет антихрист, мы имеем в виду систему глобального контроля, осуществляемого из одного центра и даже одной личностью», — говорил на встрече с депутатами предстоятель РПЦ.

Polit.ru

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