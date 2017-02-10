Чем больна наша медицина?

Для сельского и городского населения катастрофой оборачивается пресловутая оптимизация медицинских учреждений. Иначе как назвать факт, когда за последние пятнадцать лет число сельских больниц уменьшилось в 4, а поликлиник – в 2,7 раза, когда «с целью улучшения медицинского обслуживания населения» столичный департамент здравоохранения реорганизует (читай – уничтожает) одну из лучших в стране онкологическую больницу. И это в Москве. Что говорить о городах Сибири и Дальнего Востока?

В Иркутской городской клинической больнице № 1, в которую я помог добраться на скорой помощи своему тяжелобольному другу, меня с 79-тилетним ветераном продержали в «приёмнике-распределителе» почти восемь часов, пока измученного голодом и болью человека не доставили в палату. За это время перед глазами прошло не менее десятка остронуждающихся в срочном лечении... Доставили сюда и известного политолога, преподавателя, профессора ИГУ, потерявшего сознание возле своего дома. Я наблюдал за уважаемым человеком, который уже прощался с жизнью, превозмогая боль в течение двух часов. Затем его на коляске отвезли в реанимацию. И я не мог не вспомнить слова президента В. Путина в недавнем послании к Федеральному собранию о выросших в пятнадцать раз объёмах оказания высокотехнологической медицинской помощи. Это фантастика только для нашего областного центра или для всей страны? Стагнация или процветание? Однако фактически, начиная с 2014 года, в стране регулярно сокращаются расходы на здравоохранение. На него из федерального бюджета тратится лишь три процента, в Германии и Франции – в четыре раза больше. Нет денег – держитесь больные, вот вам оптимальные условия для... вымирания! Тогда как же увеличение продолжительности жизни, о чём талдычат во всех властных структурах, о чём нам часто говорит министр здравоохранения Скворцова. Верить глазам или ушам?

В предвыборной программе «ЕдРа» Д. Медведев заявил, что одно важнейшее направление нашей работы – вопросы здравоохранения. Людям нужны современные больницы и поликлиники, компетентные врачи, качественные лекарства. Тема большая – от подготовки врачей и медсёстер до развития фармакологического рынка, от строительства высокотехнологичных медицинских центров до открытия амбулаторных пунктов на селе. Ни одно из этих направлений «Единая Россия» не оставила без внимания. Это реальные дела или пожелания премьера? Тогда почему 17 с половиной тысяч населённых пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры. 35 процентов населённых пунктов не охвачены общественным транспортом.

Верно подметила Скворцова, что недопустимо, когда пациенты занимают очереди в регистратуру в 5 утра и просиживают перед дверью кабинета по 40 минут и более. По её мнению, трудностей в обеспечении быстрого начала лечения больного нет.... Но как же другие больницы и люди, остро нуждающиеся в лечении? Почему врач скорой потребовал побыстрее выйти из дома моего друга, который сам не мог одеться, так как из-за пониженного давления ему нельзя было даже нагнуться? Объяснили – у врачей ещё много вызовов, а экипажей скорых не хватает. А если кому-то плохо с сердцем, а скорая доберётся к месту только за 30–40 минут? Будет потеряно драгоценное время – человек умрёт. В чём причина, кого винить? Отнюдь не медиков! Дело в «оптимизации» и «экономии».

Реформа здравоохранения зашла в тупик, с чем категорически не согласна министр здравоохранения, продолжая утверждать, что ситуация улучшается, что довольных медициной стало аж 45 процентов населения. Однако уши слышат, а глаза видят, да ещё голова пытается ответить на вопрос о ситуации в нашей медицине – почему Россия в мировом рейтинге эффективности здравоохранения находится на 55 месте, а Азербайджан, Колумбия и Иордания – выше её?

Почему нас лечат плохие, бездушные врачи, а куда девались хорошие, человечные, высокопрофессиональные? Неужели правящая элита только на словах заботится о благе и здоровье народа, а на деле вовсе не заинтересована в сохранении его?

Думается, что если ничего не изменится в социальной политике наших властей, дальше будет только хуже. Бегут врачи везде и всюду из государственной медицины. Сокращение медицинских работников к увеличению заработной платы не привело. От оптимизации выиграли и без того высокооплачиваемые руководители лечебных учреждений.

Кого нужно, прежде всего, заставить решать проблемы здравоохранения, которое разваливается на наших глазах?

Зачем в правительстве в течение трёх последних лет постоянно говорят о повышении пенсионного возраста? Настойчивое упоминание первых лиц государства о росте продолжительности жизни «дорогих» россиян как-то не увязывается с датами рождения и смерти на Смоленском городском кладбище, где на днях похоронили моего друга. Сам видел множество могил тех, кто не дотянул до 50–55 лет. Не говоря уже о тех, кто погиб в разборках в «лихие» 90-е годы. Парням было не больше 25–30 лет.

P. S. Мой друг пролежал в больнице почти три недели. Выписали его на второй день после новогодних каникул, а 14 января его срочно доставили в реанимацию той же больницы, в которой он через два часа умер...