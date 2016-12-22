Быть может, кто откликнется...

Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишу потому, что в вашей газете была опубликована статья о деревне Кулинге Качугского района, в которой упоминалась фамилия Большедворская. Дело в том, что я и все мои родственники по маминой линии – Большедворские и родом из тех же мест. Рада была этой заметке несказанно. Быть может, кто-то откликнется и на моё сообщение.

Моя мама Ольга Алексеевна родилась в деревне Большедворова Качугского района (совхоз «Белоусовский»). Я там не была ни разу, но Кулинга, Качуг, Верхоленск всегда были в нашей семье на слуху.

Мамин отец – Большедворский Алексей Семёнович и мать Анастасия Григорьевна (Нечаева). А я родилась уже в Усольском районе, в деревне Большая Елань. Мой отец Большедворский Виктор Данилович. Я его и не видела ни разу. Не знаю, как уж там у них было, а сейчас и спросить не у кого – мне самой 80 лет, мамы давно нет в живых. У мамы было три сына и две дочери: Александр, Иннокентий (погиб в войну), Михаил, дочери – Катя и Ольга. Александр жил в Киренске, а Михаил – в деревне Шаманка Баяндаевского района. Он пришел с войны без ноги и один построил домик сам, без помощи, так как два больших дома у них отобрала власть. Один дом в Шаманке был большим пятистенком, там открыли клуб, а во втором, на горочке, между Баяндаем и Шаманкой, сделали районную больницу. И оба эти дома – в кружевах. Старший был плотником-столяром: строил и дома, и мебель.

Для меня загадка: как они оказались на Кулинге? Почему-то кажется, что их выслали из Грозного – у дяди Миши и дяди Сани были усы и не очень широкие носы с горбинкой, а бабушка носила платочек на голове с открытыми ушами, как женщины с гор. И ещё меня дважды на улице люди спрашивали: «Вы Галя?». И когда я отвечала, что нет, люди удивлялись: «Господи, и голос такой же!».

Про своего отца я так ничего и не узнала. Уже прошу его показаться мне хоть во сне – как-то неуютно и больно быть одной, хоть уже и сама старая. У меня двое детей – дочь и сын, внучка, внук, правнук, правнучка. И мне очень бы хотелось узнать хоть что-то про своего отца. Мама говорила, что он умер от тифа. Может быть, это его дети меня ищут? Ведь у меня там тоже могут быть братья или сёстры. Конечно, этими поисками надо было заниматься в молодости, но там тоже было много проблем.

Сейчас я живу уже более 50 лет со своим мужем, Виктором Сергеевичем Циркуновым, в Иркутске-II.

Спасибо вам за статью. Прочитала, письмо вам написала, – как дома побывала...

P.S. И ещё вспомнила: мамины родители занимались извозом: что-то увозили в Иркутск на продажу, что-то покупали. Бабушка шила шубы. Надо сказать, что все женщины у них были портнихами: тётя Катя, мама, да и я тоже шила. И как будто у них жили наёмные работники, которых они не обижали: хорошо кормили, давали продукты, мануфактуру, которую привозили из города.