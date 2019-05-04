«Беременна в 16»: шоу, конечно. Но — правдивое

Испокон веков самыми уязвимыми членами общества считались женщины и дети. Первые —потому что на них ложатся физические, социальные и душевные ограничения и стрессы, связанные с рождением и воспитанием детей. И нарастающая сейчас во всем мире женская агрессия в борьбе за невозможное равенство, в том числе появление маргинального типажа, известного в интернет-культуре как «яжмать», — есть не что иное как эффект раскрутившейся пружины, которую очень долго придавливали. И теперь она больно щелкает по носу всех, кто по неудачному совпадению оказался рядом.

Дети же уязвимы просто в силу своей зависимости, с которой до определенного момента ничего нельзя поделать. В некоторых случаях они и вовсе могут лишь надеяться на удачу, что в один прекрасный момент мать не предъявит им претензий за то, что в свое время не сделала аборт, позволила им родиться и испортила ради них собственную жизнь.

А именно такая судьба может ожидать «героев» шоу «Беременна в 16». Оно представляет собой взрывоопасный коктейль, так как в нем соединены не просто материнские и детские истории — по обе стороны находятся дети. Предвидя возражения, хочу уточнить: интерес к половой жизни и фертильность вовсе не означает психологическую зрелость.

Шоу о раннем материнстве зародилось в США в 2009 году — всего на экран вышло пять сезонов. Выпуски были посвящены второй половине беременности каждой героини и первым месяцам жизни новорожденного. Судить о достоверности историй — хотя передача и позиционировалась как реалити-шоу — сложно, но вот последующая украинская версия, а теперь и российская адаптация, вышедшая не так давно на молодежном канале «Ю», точно вызывают недоверие. Увы, создатели телевизионного контента обеих стран очень постарались, чтобы почти в каждом их творении виделась фальшь и тень дешевого трэша.

«Изюминкой» отечественного проекта можно назвать его ярко выраженную социальную направленность. Создатели утверждают, что по данным Минздрава в России, на 100 тысяч беременных женщин приходится 800 несовершеннолетних девушек. И эта цифра только на первый взгляд кажется незначительной.

Даже несколько случайных выпусков показывают, что неформально главным персонажем здесь предстает периферия России, где подростковая беременность, нежеланная ни для кого из действующих лиц, — рядовое происшествие, а вовсе не сенсация. К слову о «героях»: ими являются не только молоденькие дурочки, «залетевшие» от безответственных ровесников или непорядочных мужчин постарше, но и родители одной из сторон, вынужденные, по обыкновению, расхлебывать случившееся.

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Вот им уж точно не позавидуешь: люди рассчитывали, что «когда-нибудь потом» будут помогать своим отпрыскам с внуками, а вместо этого пришлось быстро вживаться в роли «гражданских» тещ и свекровей, получивших по факту просто еще пару «дополнительных» детей.

Инфантильность главных героинь поражает. Конечно, по естественному порядку им и положено быть таковыми. Но развлекаться-то они хотят вполне по-взрослому. Перлы в духе «Как я такая маленькая приду в аптеку и спрошу тест на беременность?» звучат трагикомично. Девушки явно считают себя недостаточно взрослыми и для похода к гинекологу, и для покупки противозачаточных средств, и для того, чтобы наладить общение с семьей «избранника», в которой зачастую ждут всего лишь человеческого поведения. Они созрели только для удовольствий — алкоголя, праздного существования и секса без нормальных отношений.

Поэтому неудивительно, что в каждом выпуске отмечается город, где происходят события. Он выступает не просто как фон, но и как фактор материальной и культурной экологии, не способный вдохнуть в свою молодежь интересы к здоровым увлечениям, познанию и развитию, уважение к старшим, понимание не только прав, но и своей ответственности.

И виноват здесь не сам город как таковой, а государственная политика, бросившая жизнь в провинции на самотек и делающая ставку на все что угодно, только не на людей, не на своих граждан — тем более беззащитных и зависимых. Они рождаются и вырастают с клеймом «лишних», которым все культурные ресурсы достаются по остаточному принципу.

Самый тревожный вопрос, который остается после знакомства с шоу: какая судьба ждет этих неожиданных и никому не нужных младенцев? В современном европейском мире, к которому все же относится и Россия, само понятие «случайная беременность» звучит абсурдно — как человек может не предохраняться и при этом не понимать, что такие последствия возможны?

Однако подобное происходит постоянно, и пусть даже герои данного проекта — актеры, а дичайшие сюжеты порождены чьим-то воспаленным воображением — ну откуда в одной истории столько неандертальцев в личине современного человека — вопрос остается в силе.

И как потом растут такие нежеланные дети? В абортах и отказах от новорожденных нет ничего хорошего, но и судьбу нелюбимого ребенка, которому позже, вероятно, будут припоминать незаконченное образование, нереализованные амбиции и распавшийся «амур», нельзя назвать счастливой. И неважно, что скорее всего жизнь такого бестолкового существа не сложилась бы и без ребенка.

Увы, большинство зрителей канала «Ю» сочтут такое шоу лишь черной комедией и вряд ли сделают полезные выводы. Но думающим людям следует посмотреть его хоть раз: здесь, в отличие от приевшихся «Пусть говорят» и «Мужское/Женское», мы видим жизнь в «другой России» не через призму медийных «экспертов», а именно такой, какая она есть.

По инф. rosbalt.ru

Напомним, что в последнее время внимание общественности привлекли жуткие истории, связанные с откровенно безответственным материнством. В Москве следят за судьбой девочки-маугли, потерявшей человеческий облик в захламленной квартире. Аналогичный случай произошёл в Кирове, где полицейским удалось спасти пятерых детей от длительного заточения в грязной квартире. Своих детей в одиночестве оставила пьющая мать. А в ростовском Волгодонске в туалете детской городской больницы найдено тело новорожденного младенца. Его родила несовершеннолетняя пациентка... В Нижнем Новгороде суд вынес приговор 27-летней женщине за убийство своих детей... Нельзя сказать, что таких историй не было раньше - конечно же, были. Просто сейчас они становятся достоянием гласности (спасибо интернету и социальным сетям!) — и это показывает, что общество перестало быть равнодушным к случаям истязания детей женщинами, лишь по недоразумению зовущимися матерями...