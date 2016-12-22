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...Автомобили буквально всё заполонили
Петров Николай Антонович, житель г. Иркутска   
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Здравствуйте, уважаемая редакция! Являясь давним читателем «Моих годов», решил написать вам и предложить вынести на страницы газеты один злободневный вопрос.

Смысл его состоит в том, что нужно уже что-то решать с автомобильными сигналками, которые не дают людям спокойно отдыхать ни днём, ни ночью.

Ни для кого не секрет, что все дворы в нашем городе и прилегающая к ним территория заполняются на ночь автомобилями. И всякий раз при снятии и установке каждой машины на сигнализацию срабатывает громкий звуковой сигнал, который разносится по все округе. Я уж не говорю о том, что происходит, если кто-то нарушил ночной покой авто – визгу и шуму хватит на всех жителей на два квартала вокруг.

Мне, например, находясь в статусе пенсионера, приходится основную часть времени проводить дома. И с утра до ночи, а зачастую и ночью, я вынужден постоянно дёргаться от того, что какая-то особа открыла или закрыла двери своего авто.

Я сам бывший автомобилист с большим стажем, но никогда не позволял себе беспокоить людей звуковыми сигналами, ведь волне достаточно звука электромагнита замка дверей – когда стоишь рядом с автомобилем, его отлично слышно. А как тяжело людям, которые живут рядом с магазинами и общественными местами? А детям в школах и садиках или больным в палатах? Да, думаю, вряд ли кому приятны эти резкие звуки, бьющие по нервам.

И ведь многим автомобилистам это тоже не нравится. Особенно когда машину никто не трогал – мимо неё просто проехал грузовик, а она как оглашенная начинает орать средь ночи на разные голоса. Вот я и не понимаю, почему пешеход, выйдя из подъезда, беззвучно топает по своему курсу, а его сосед, владелец авто, будит десятки людей вокруг? Я ничего не имею против владельцев авто, но ведь они должны же как-то считаться с окружающими их людьми? Можно же уменьшить или вовсе отключить звуковой сигнал на авто – достаточно звукового сигнала на брелке для того, чтобы понять, что с машиной что-то не то. Да и истошно орёт лишь дешевая и ненадежная сигнализация, серьезная работает почти молча. Не знаю, как молодым, но людям преклонного возраста, я уверен, это создает проблемы: постоянный недосып, удары по нервам, в результате – проблемы со здоровьем.
Вот и предлагаю законодательно запретить звуковой сигнал с пульта, оставив лишь сигнал от незаконного проникновения в машину. А нарушителей – штрафовать. В итоге мы получим более спокойную и комфортную жизнь, а город – приличное пополнение бюджета.

В заключение хочу сказать: люди, давайте уважать друг друга и не отравлять соседям жизнь.

Очень хочу надеяться, что мое письмо будет напечатано.

С уважением.

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