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...Автомобили буквально всё заполонили
|Петров Николай Антонович, житель г. Иркутска
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Здравствуйте, уважаемая редакция! Являясь давним читателем «Моих годов», решил написать вам и предложить вынести на страницы газеты один злободневный вопрос.
Смысл его состоит в том, что нужно уже что-то решать с автомобильными сигналками, которые не дают людям спокойно отдыхать ни днём, ни ночью.
Ни для кого не секрет, что все дворы в нашем городе и прилегающая к ним территория заполняются на ночь автомобилями. И всякий раз при снятии и установке каждой машины на сигнализацию срабатывает громкий звуковой сигнал, который разносится по все округе. Я уж не говорю о том, что происходит, если кто-то нарушил ночной покой авто – визгу и шуму хватит на всех жителей на два квартала вокруг.
Мне, например, находясь в статусе пенсионера, приходится основную часть времени проводить дома. И с утра до ночи, а зачастую и ночью, я вынужден постоянно дёргаться от того, что какая-то особа открыла или закрыла двери своего авто.
Я сам бывший автомобилист с большим стажем, но никогда не позволял себе беспокоить людей звуковыми сигналами, ведь волне достаточно звука электромагнита замка дверей – когда стоишь рядом с автомобилем, его отлично слышно. А как тяжело людям, которые живут рядом с магазинами и общественными местами? А детям в школах и садиках или больным в палатах? Да, думаю, вряд ли кому приятны эти резкие звуки, бьющие по нервам.
И ведь многим автомобилистам это тоже не нравится. Особенно когда машину никто не трогал – мимо неё просто проехал грузовик, а она как оглашенная начинает орать средь ночи на разные голоса. Вот я и не понимаю, почему пешеход, выйдя из подъезда, беззвучно топает по своему курсу, а его сосед, владелец авто, будит десятки людей вокруг? Я ничего не имею против владельцев авто, но ведь они должны же как-то считаться с окружающими их людьми? Можно же уменьшить или вовсе отключить звуковой сигнал на авто – достаточно звукового сигнала на брелке для того, чтобы понять, что с машиной что-то не то. Да и истошно орёт лишь дешевая и ненадежная сигнализация, серьезная работает почти молча. Не знаю, как молодым, но людям преклонного возраста, я уверен, это создает проблемы: постоянный недосып, удары по нервам, в результате – проблемы со здоровьем.
В заключение хочу сказать: люди, давайте уважать друг друга и не отравлять соседям жизнь.
Очень хочу надеяться, что мое письмо будет напечатано.
С уважением.
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Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
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Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Как на пенсии обрести финансовую свободу и не считать деньги от выплаты до выплаты? Один из способов – научиться хорошенько экономить. Второй, подходящий конечно не всем, организовать собственный бизнес. Это...
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
В СМИ появилась недостоверная информация о том, что в следующем году пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта инфор...
Территориальные отделения Пенсионного фонда начинают выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования – СНИЛС – нового образца. Однако кардинальных изменений в привычной зеленой карточке...
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года ...
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные...
В связи с возросшим в СМИ интересом к теме получения банками номеров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан, Пенсионный фонд сообщает следующее.
Вот уж правду говорят – «красиво жить не запретишь!» – такой вывод можно сделать из недавно опубликованного рейтинга известного туристического сервиса «Туту.ру» о наиболее дорогих авиабилетах, приобретенных н...
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Более 70 орденов Российской Федерации и СССР гарантируют их владельцам право на присвоение звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) приводит список таких орденов.
Присвоение государственного почётного звания позволяет получить статус ветерана труда при выходе на пенсию. На сайте «Мои года» (moi-goda.ru) можно ознакомиться с перечнем этих званий.
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