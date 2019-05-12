9 мая: неоднозначная и разноликая память о войне

"Память о победе над фашистской Германией каждое 9 мая отмечают в России с национальным размахом и военной мощью на Красной площади. При этом героический нарратив недостаточно отражает опыт людей. Для миллионов россиян война и то, что за ней последовало, было в высшей степени противоречивым", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Екатерина Махотина, научный ассистент кафедры восточноевропейской истории Рейнского университета Фридриха Вильгельма в Бонне.

Еще на сходные темы:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Историк повествует о судьбе своего двоюродного деда, Бориса Ильича Ваксера, семья которого - отец, мать и брат - погибли от рук фашистских захватчиков под Минском, а сам 14-летний юноша бежал из еврейского гетто с поддельными документами. После войны Бориса обвинили в сотрудничестве с немцами. НКВД показалось подозрительным то, что он, еврей, не стал жертвой массовых убийств, организованных немцами, говорится в публикации. "В общем, я выжил! И не только выжил - я создал подпольную группу, которая поддерживала связь с партизанами и работала в тяжелейших условиях в немецком тылу: в Риге, Вильнюсе, Каунасе, Кенигсберге, Варшаве, Берлине, за дело родины. Несмотря на это, 16 апреля 1944 года меня арестовали в партизанском формировании в Барановичах, по обвинению в антисоветской деятельности, - так как мне удалось бежать от немецких преступников...", - цитирует Махотина письмо своего деда, которое в мае 1946 года он отправил своим родственникам из Печорского исправительно-трудового лагеря.

"Пример Бориса - это (...) распространенная судьба, одна из многих историй, в которых теснейшим образом переплетены война и сталинский террор, - отмечает автор статьи. - Неоднозначность и разноликость, искажение и самоцензура отличают советскую и российскую память о войне. Это сохраняется и по сей день, несмотря на внешне единый, дирижируемый государством ритуал воспоминания, создающий чувство гордости и находящий свое выражение в первую очередь 9 мая, в день победы над фашистской Германией".

НКВД приговорил 17-летнего Бориса к 8 годам ГУЛАГа. Его случай - не единственный. После войны были созданы сотни проверочно-фильтрационных лагерей, и лишь изредка "проверка" длилась только 10 установленных дней, указывает историк.

"Освободили Бориса только после смерти Сталина, когда Никита Хрущев свел счеты со Сталиным и освободил 100 тыс. заключенных ГУЛАГа. Их "жизнь после" была заклейменной: большинство тех, кто вернулся из лагерей, (...) ощущали на родине враждебное настроение. Борис поехал в Ленинград, к своим родственникам, а не в Минск. Слишком болезненным было воспоминание о смерти семьи и заключении, слишком явными враждебность и недоверие со стороны прежних соседей".

"С одной стороны, они чувствовали необходимость оправдаться. С другой - невозможность говорить о потере и травме. (...) Ни государство, ни общество не видели в них жертв вплоть до перестройки (...)", - говорится в статье.

"Говорить о потерянных в Холокосте родственниках в Советском союзе было тяжело: особенной еврейской судьбе не было места в официальном воспоминании. Для Бориса она осталась "личной" трагедией. На одном из ленинградских кладбищ он сделал символическую могилу для своей семьи: Илья, Осип, Хая, погибли в 1941, 1942, 1943 годах. Самого его также похоронили там в 2004 году", - пишет Махотина.

"Память о партизанской борьбе, собственном мужестве и его товарищах, о награде за участие в войне помогала ему, как и многим другим, создать положительное представление о самом себе", - отмечает историк.

"Для миллионов советских граждан воспоминание о войне было похожим на воспоминание Бориса: непростое, соединившее в себе героизм и скорбь, необходимость оправдаться и невозможность говорить".

"С сегодняшним официальным воспоминанием о войне, в котором превозносится "культ победы", это связано мало. Противоречивость и неоднозначность опыта войны исчезают вместе с уходом из жизни военного поколения. И речь в первую очередь идет даже не о параде на Красной площади в Москве, который зачастую воспринимают как "бряцание оружием". Речь идет о том, как "войну" в этот день представляет общество. (...) В школе молодое поколение узнает войну не как боль, а как причину для гордости. Эту гордость надлежит прочувствовать и передать будущим поколениям. Война живых вытесняет войну мертвых, - констатирует Махотина. - Если семейным преданиям не удастся создать противовес этому, в скором времени воспоминание о победе, вероятно, закостенеет в поддерживающей существующий государственный порядок, положительной форме".

Polit.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ