Зловещий прокурор Вышинский — кем же он был на самом деле?

Андрей Януариевич Вышинский имеет имидж одной из самых зловещих фигур сталинского окружения и известен в основном как прокурор СССР в период репрессий. За свою жесткость он получил прозвище «Ягуарович». Однако в его биографии все не так однозначно. Кем же на самом деле был Вышинский, рассказал историк Андрей Дмитриев.
«Вышинский не входил в ближний круг вождя, но был его важным помощником и отточенным „орудием“ на ключевых направлениях. Сперва он занимался установлением в стране социалистической законности, что сопровождалось борьбой с внутрипартийной оппозицией, старыми большевиками. Затем — международными делами при работе над послевоенным устройством земного шара. Обе поставленные задачи им были выполнены», — рассказал Дмитриев.
Также, по словам историка, нужно отметить, что образ зловещего прокурора и кровавого организатора репрессий, который за ним закрепился, затмевает иные, положительные, стороны деятельности Вышинского.
«Он был видным ученым-правоведом, отличным партийным деятелем и дипломатом. К тому же до конца неизвестны обстоятельства его работы как прокурора СССР, поскольку наряду с подписанием вот этих расстрельных списков в ряде случаев он помогал восстановить справедливость, остановить произвол карательных органов», — поведал Дмитриев.
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Андрей Януариевич Вышинский имеет имидж одной из самых зловещих фигур сталинского окружения и известен в основном как прокурор СССР в период репрессий. За свою жесткость он получил прозвище «Ягуарович». Однако в его биографии все не так однозначно. Кем же на самом деле был Вышинский, рассказал историк Андрей Дмитриев.
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Возвращение
Здравствуй, город!Родной мой, здравствуй!Я вернулась к тебе из странствий.Я искала счастья по свету,Обошла, облетела планету.Кто-то спрятал эту «конфету» –Я решила, что счастья нету.Но, вернувшись в родные края,Поняла, что счастливая я.
Татьяна Дмитриевна Назарова родилась 3 марта 1955 г. в городе Зиме. В 1972 г., окончив школу, поступила в Иркутский техникум советской торговли. После выпуска работала в райпотребсоюзе города Зимы, затем корректором в газете «Приокская правда». Стихи начала писать в возрасте десяти лет. Публиковалась в областных газетах «Восточно-Сибирская правда» и «Советская молодёжь», в журнале «Сибирь». В 1987 году стала лауреатом конференции «Молодость. Творчество. Современность», и её подборка вошла в коллективный сборник «Стихи по кругу». Первый поэтический сборник Татьяны Назаровой «Головокружение» вышел в свет в 1995 г. в Восточно-Сибирском книжном издательстве. Следующие книги: «Ты о любви меня не спрашивай», «Беспризорная свирель» и «Приговорённая к весне» – выходили в Зиме и в Иркутске. В 2008 г. Татьяна Дмитриевна была принята в члены Союза писателей России. В настоящее время проживает в Ангарске.
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