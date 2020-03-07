Зловещий прокурор Вышинский — кем же он был на самом деле?

Андрей Януариевич Вышинский имеет имидж одной из самых зловещих фигур сталинского окружения и известен в основном как прокурор СССР в период репрессий. За свою жесткость он получил прозвище «Ягуарович». Однако в его биографии все не так однозначно. Кем же на самом деле был Вышинский, рассказал историк Андрей Дмитриев.

«Вышинский не входил в ближний круг вождя, но был его важным помощником и отточенным „орудием“ на ключевых направлениях. Сперва он занимался установлением в стране социалистической законности, что сопровождалось борьбой с внутрипартийной оппозицией, старыми большевиками. Затем — международными делами при работе над послевоенным устройством земного шара. Обе поставленные задачи им были выполнены», — рассказал Дмитриев.

Также, по словам историка, нужно отметить, что образ зловещего прокурора и кровавого организатора репрессий, который за ним закрепился, затмевает иные, положительные, стороны деятельности Вышинского.

«Он был видным ученым-правоведом, отличным партийным деятелем и дипломатом. К тому же до конца неизвестны обстоятельства его работы как прокурора СССР, поскольку наряду с подписанием вот этих расстрельных списков в ряде случаев он помогал восстановить справедливость, остановить произвол карательных органов», — поведал Дмитриев.

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По инф. rosbalt.ru

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